Al Bano & Romina llenan de su nueva 'Felicità' el Movistar Arena

Después de diez años, Al Bano & Romina Power se han vuelto a reencontrar con el público de Madrid. Muchas cosas han cambiado en todo este tiempo. El propio Palacio de los deportes, recinto que ha acogido el recital, ha cambiado su nombre en varias ocasiones: Barklays Center, Wizink Center y ahora, hasta nuevo aviso, Movistar Arena. También su relación personal y profesional ha sufrido cambios notables.

En 1996, tras la dramática desaparición de su hija mayor, Romina decidió abandonar los escenarios, lo que animó a Al Bano a retomar su carrera en solitario. No obstante, la pareja que fuera el epítome del amor romántico y duradero, acabó separándose en 1999 y divorciándose un año más tarde en unos términos no del todo amistosos. A partir de entonces, Romina se instaló en Estados Unidos —su país natal y en el que residía su hermana Taryn— y Al Bano comenzó diferentes relaciones sentimentales. Por ejemplo, la mantenida con Loredana Lecciso y de la que nacieron tres hijos.

Sin embargo, en 2015, los artistas decidieron poner fin a ese distanciamiento y retomaron su relación profesional, que ha dado lugar a varias giras conjuntas y un par de discos en directo: The Very Best-Live Aus Verona (2015) y Magic Reunion •Live (2017), en los que repasaban sus grandes éxitos, aquellos que desea escuchar el público que va a sus conciertos y los que la precaria industria musical actual, más amiga del acierto seguro que del repertorio nuevo, desea apoyar. En ese sentido, el concierto de Madrid no fue una excepción.

Viejóvenes enamorados

El 26 de julio de 1970, Al Bano y Romina se casaron. Aunque su noviazgo había sido largamente documentado por los medios de comunicación de la época, fueron muchos los que jamás se hubieran imaginado ese bonito final. Solo el amor podía explicar que la cosmopolita y bellísima hija de Tyron Powell y Linda Chistian llegase a emparentar con el hijo de unos humildes agricultores originarios de un pueblecito de la provincia de Brindisi, el cual se había tenido que forjar su carrera artística con más tesón que contactos en el mundo del espectáculo.

A pesar de lo romántico y aspiracional del hecho para sus seguidores, el matrimonio supuso un antes y un después en la vida de los artistas. Hasta entonces, Al Bano y Romina habían sido dos jóvenes que, como otros muchos jóvenes de la década de los sesenta, cuestionaban —dentro de lo que cabe— el mundo heredado de sus padres y proponían nuevas formas de vida y de arte. De este modo, Al Bano y Romina protagonizaron juntos películas para adolescentes que no acababan de entenderse con los adultos, participaron en los festivales de música pop más exitosos de la época y, en el caso de Romina, no tuvo prurito alguno en protagonizar a las órdenes de, nada menos que, Jess Franco, una adaptación de Justine de el Marqués de Sade que escandalizó a la sociedad más mojigata y puritana.

Romina durante su actuación ene le Movistar Arena / Eduardo Bravo

No obstante, a partir de ese 26 de julio de 1970, Al Bano y Romina ya no fueron más dos jóvenes contestatarios —dentro de lo que cabe—, sino dos adultos enamorados, que compartían profesión y que tenían a cargo una familia más o menos convencional pero tradicional, de la que nacieron varios hijos que, durante años, incluso acompañaron a sus padres en las giras. Unas vivencias que los artistas compartieron con su público a través de canciones como Tu soltanto tu (Mi hai fatto innamorare), Che angelo sei (Amore mio), Gli innamorati, Io ti cerco, Anche tu, Aria pura, A Message, Sharazan y, cómo no, Felicità.

En familia

El Movistar Arena se quedó grande. Tal vez un teatro o una sala más recogida hubiera sido mejor elección. Aunque el recinto había cerrado las gradas laterales para dejar únicamente las sillas de pista y el fondo, el efecto seguía siendo un tanto desangelado. Si bien el amor siempre es un buen reclamo, el precio de las entradas, entre 60 y 100 euros la localidad, resultaba un tanto elevado.

Por otra parte, tampoco hay que descartar que la propuesta de Al Bano y Romina, tan anclada en la pareja heterosexual esté un tanto desfasada. A pesar del guiño al público gay de la artista, que portaba un micrófono revestido de pedrería de colores que recreaba la bandera arcoiris, el grueso del público estaba formado por matrimonios con hijos ya criados y solteras o viudas con tarjeta dorada de Renfe, que aprovechaban ese ambiente familiar que generaba la ausencia de aglomeraciones para comentar los sinsabores vividos por el italiano y la angelina: "Fíjate, él ha tenido otras novias, e incluso mas hijos, pero ella, pobre, no ha vuelto a estar con nadie". Un lamento que pasaba por alto que desde hace varios años Romina comparte vida con el productor de Hollywood Brian Sweeney.

Albano cantando en el Movistar Arena en Madird / Eduardo Bravo

Mucho más que dos

Los conciertos de Al Bano & Romina trascienden a la pareja. Además de que comparten escenario con su hijo Yari Carrisi Power, nada sería posible sin los siete magníficos músicos que los arropan con contundencia y profesionalidad.

El resto ya lo hacen Al Bano y Romina con su simpatía, sus bromas, sus muestras de entrega hacia la audiencia (Al Bano se arrodilló para mostrar su respeto a los madrileños), su complicidad con el público ("ese aplauso para Sofía Loren no me parece suficiente…"), las anécdotas de su vida (como el plagio que le hizo Michael Jackson), sus peleas en broma "como si fueran un matrimonio" (todavía) y los alardes vocales de Al Bano que, si bien puede haber perdido agilidad para levantarse después de poner rodilla en tierra, conserva ese chorro de voz que Dios le dio.

A pesar del tiempo transcurrido, Al Bano y Romina aún conservan ese espíritu de paz y amor tan propio no ya de los años sesenta, sino de cualquier persona con sentido común. Si bien tampoco hay que pedirles peras al olmo —pues son Al Bano y Romina, no Fausto Amodei—, a lo largo del concierto se habló del drama de la emigración en el Mediterráneo, de ecologismo, de libertad frente a los autoritarismos, de generosidad, de la guerra, y de la paz. Que se refiriera a la guerra de Ucrania o al genocidio de Gaza, ya queda al juicio de cada asistente.

Fiesta de la felicidad en el Movistar Arena de la mano de Albano y Romina / Eduardo Bravo

Después de dos horas de concierto, un tanto deslavazado y falto de una dirección artística coherente que diera forma al repertorio, el recital concluyó sin bises. Había dado tiempo a escuchar los temas clásicos de la pareja y otros éxitos como Azzurro de Paolo Conte dedicado a Adriano Celentano, Caruso de Lucio Dalla, Harvest Moon de Neil Young y Halellujah de Leonard Cohen (estas interpretadas por Yari Carrisi), sendos solos de batería y guitarra aislados de las canciones (¿?) y otro más que notable de la bajista, esta vez sí, integrado como parte de un tema. Como no podía ser de otra manera, las dos últimas canciones fueron Sharazan y Felicità, e incluso entonces, al público le costó despegar. "El aplauso es la vitamina de los artistas", había reclamado a medio concierto Al Bano que no conseguía que la audiencia conectase. Que la gente tararease con ellos Sharazan, por ejemplo, fue una hazaña época. "Esta parte es para que la cantemos juntos…" Nada. "El nuevo papa es agustino y decía San Agustín que cantar es rezar dos veces". Tampoco. Hubo que esperar a Felicità, al confeti y a la pirotecnia para que el público se pusiera en pie y cantase mientras daba palmas y bailaba. Tal vez el recinto no fue el más acertado.