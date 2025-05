El Rayo vuelve a Europa con cinco minutos de retraso: un carrusel final de emociones en Vallecas para pasar del silencio tenso a la invasión de campo

"25 años después, Europa nos volverá a ver", mostraba el tifo en uno de los fondos de Vallecas. El éxtasis del final de temporada había acabado con invasión de campo de la afición del ahora 'EuroRayo'. Todo ello con un preludio de infarto: empate sin goles ante el Mallorca y 5 minutos eternos en el que acabó pidiendo la hora, pero de otro partido, el Alavés-Osasuna. Todo provocado por el excelso encuentro de Greif bajo palos, que sostuvo al Mallorca ante un Rayo al que, a falta de puntería contra la portería rival, vivió la tensión, el miedo y después la gloria a través del móvil y la radio.

El equipo de Íñigo Pérez, aunque no logra su mejor clasificación histórica en liga (al sumar un empate y no una victoria), termina clasificado para la Conference League. Un hito con el que se contaba en la previa del partido, pero que no se transformó en el deseo principal hasta que la montaña rusa de la simultaneidad liguera, con los otros partidos en juego, se convirtió en la verdadera protagonista de la noche vallecana.

A falta de goles en Vallecas, las noticias iban llegando en Getafe

Con una oreja en el partido y con la otra en su vecino. Los aficionados rayistas y el banquillo de Íñigo Pérez, inmersos en vivir los primeros minutos de su equipo, no perdían de vista lo que estaba pasando en otros campos. Una primera parte que empezó trabada, sin la sangre caliente con la que se esperaba que saldría el cuadro de la franja. Más especulación que fútbol, hasta que llegó el primer revulsivo en Vallecas.

No vino del verde, sino del transistor. Había marcado Borja Mayoral para adelantar a los de Bordalás en el Coliseum ante el Celta de Vigo. Las reacciones llegaron en cadena y el estadio cayó en una espiral de emociones dispares, desde aplausos y gritos hasta gestos de cautela. Los fans del Rayo, convertidos por unos minutos en soldados de Bordalás, sabían que, en ese momento, con el empate a 52 puntos entre los madrileños, los celestes y el Osasuna (seguía con el 0-0), el equipo azulón estaba dando al Rayo su clasificación a Europa League.

No obstante, la alegría solo duró 15 minutos. Pausa de hidratación y jarra de agua fría en Vallecas. Otro Borja, esta vez Iglesias, el punta del Celta, marcaba el empate ante el Getafe para volver a poner las cosas como estaban antes de empezar el encuentro: el Celta a Europa League y el Rayo a Conference, 53 y 52 puntos respectivamente. Mientras la tensión aumentaba con el paso de los minutos -muestra de ello la comida de uñas de Óscar Valentín, baja para jugar el encuentro pero uno más en la grada vallecana-, el Mallorca cada vez se sentía más cómodo en su área, esperando un remate o una segunda jugada a partir de cualquier centro de Lato o Morey. Fue a la media hora de partido cuando Álvaro García provocó la primera parada de Greif, en el primer tiro del Rayo en el partido. A partir de esa ocasión, el Rayo trató de hacer los papeles antes del descanso con una doble ocasión de Isi Palazón tras un córner, pero topaba una y otra vez con el muro incómodo de la defensa férrea del Mallorca.

Greif se hizo gigante, el Osasuna rozó la épica y el Rayo acabó celebrando Europa con 5 minutos de retraso

Al Rayo le tocaba hacer los deberes en la segunda parte, pero la cosa no empezó como se esperaba. El Mallorca dio un doble toque de atención a la meta de Batalla, entre ellos un tiro espectacular de Muriqi que se fue rozando la escuadra. La grada, mareada entre las emociones de la noche, le salía su fuerza natural: animar y animar a los suyos. El Rayo, que se sentía en deuda por la zozobra futbolística, empezó a carburar la máquina.

Álvaro García e Isi Palazón, los jugadores del Rayo que estaban cargando con el equipo a sus espaldas, firmaron una doble estirada de Greif, que empezaba a postular una candidatura a MVP del partido que acabaría consiguiendo. El Rayo más tímido de lo normal, necesitaba primero la garra y después el fútbol, pero Iñigo Pérez quiso invertir el orden de los factores, e intervenir con los cambios de Pedro Díaz y Gumbau.

Una hora de partido, pero el Rayo ya era un Rayo reconocible. En busca de la puntería, había mejorado en el juego interior y con mayor llegada por las bandas. Sin embargo, se iba cruzando siempre con el mismo enemigo, la pesadilla balear Greif, que guardaba su red a un cabezazo de Lejeune y un mano a mano de De Frutos. Las emociones en la grada estaban a flor de piel, pero a 10 minutos del final Iago Aspas opacaba el toque de corneta para la Europa League del Rayo.

Los locales estaban medio satisfechos con la Conference League, pero el guion final de la película depararía un final que pintaba a terror. Los goles, está vez, venían del norte de España. El Alavés, que se había adelantado con un gol de Carlos Vicente, veía como Raúl García le empata el encuentro. El Osasuna metía el miedo en el cuerpo al Rayo a falta de tres minutos para llegar al 90'. Un gol de los rojillos o un gol del Mallorca y Vallecas diría adiós al sueño europeo. Para evitar que Murphy hiciera efectiva su ley, los del sur de Madrid debían intentar marcar un gol que ya merecían.

Pero nada de eso ocurrió, De Burgos hizo sonar su silbato y los 11 jugadores de campo corrieron rápido al banquillo. Ahí esperaban todos los jugadores rayistas y parte del staff técnico. El encuentro entre el Alavés y el Osasuna aún no había acabado. Fueron 5 minutos de espera, pero solo pasaban a cámara lenta para todo Vallecas. Finalmente, el Osasuna no se encontró con la remontada, y el estadio, como todas las casas alrededor del barrio madrileño, explotaron en júbilo. El carrusel final de emociones terminaba con una invasión de campo, a sabiendas de que el Rayo había obtenido el premio del que hablaba su entrenador antes de disputar el aburrido 0 a 0 más tenso jamás visto.