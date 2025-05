Maya Rudolph, la amiga más divertida (y cool) que todo el mundo querría tener

Mientras la conversación sobre series giraba en torno a los giros de guion de Severance, lo queridos que son los actores y actrices de la tercera temporada de The White Lotus o el plano secuencia de Adolescente, Apple TV+ anunciaba discretamente que la tercera entrega de Loot llegará el próximo otoño. Cuando la serie se estrenó en junio de 2022 obtuvo críticas diversas pero, poco a poco, se ha convertido en un oasis de confort en medio de la catástrofe. Creada por Alan Yang y Matt Hubbard, que ya habían trabajado juntos en Parks and Recreations (con la que comparte rasgos), no es la producción más popular de la plataforma, pero tiene una considerable legión de seguidores que han aplaudido que el cierre de la segunda temporada solo fuese un cliffhanger y no un adiós definitivo (y triste).

La premisa de la serie es sencilla: el dinero no da la felicidad, aunque ayuda. La protagonista, Molly Novak (Maya Rudolph), se entera de que su marido le es infiel tras dos décadas de matrimonio y pide el divorcio. Pero no está casada con un tipo cualquiera sino con John Novak (Adam Scott), un magnate de la tecnología con delirios de grandeza tales como viajar al espacio, así que tras firmar los papeles se queda con 87.000 millones de dólares y una fundación de ayuda a los desfavorecidos que ni sabía que tenía. La historia se parece bastante a la de MacKenzie Scott que, tras divorciarse del fundador de Amazon Jeff Bezos, se convirtió en una de las mujeres más ricas del planeta y también en filántropa.

Tras una breve época de desenfreno en la que intenta evadirse de la realidad, Molly decide involucrarse en la organización. A partir de ahí, la comedia se convierte en coral porque entran en juego sus compañeros de trabajo: Nicholas (Joel Kim Booster), su asistente personal; Sofía (Michaela Jaé Rodriguez), la directora entregada a la causa; Howard (Ron Funches), el informático caradura y primo de Molly; Rhonda (Meagen Fay), la señora inquietante; Ainsley (Stephanie Styles), la joven inocente y Arthur (Nat Faxon), el hombre blanco de mediana edad sin carisma que, por supuesto, es el contable. Y mención especial a los cameos del chef David Chang o del skater Tony Hawk, entre otros, que se interpretan a sí mismos como empleados de Molly.

Todos los personajes son torpes en sus relaciones personales a su manera pero, arrastrados por la determinación de Molly a cambiar las cosas, acaban por hacerse amigos. Puede parecer una trama ñoña, pero las comedias más punzantes –de Rockefeller Plaza a Seinfeld– pueden resumirse de la misma manera. Además, en Loot destacada la diversidad racial y de género de todo el elenco y ridiculiza a quien más se lo merece: los megamillonarios que pretenden dominar el mundo como les plazca.

La imbatible Maya

Pero si hay algo que brilla en la serie –y no solo por las joyas que luce– es Maya Rudolph. A día de hoy, es posible que la actriz sea una de las personas más interesantes del planeta en el ámbito de la cultura. De hecho, en abril de 2024 apareció en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time. Su amiga y también cómica Amy Poehler dijo de ella en la publicación que: “Para ser una genio de la comedia, es una gran fanática de ella. Es generosa con su risa. Le encanta formar parte de un equipo, pero puede encestar la canasta ganadora si le pasas la pelota”.

Ambas han coincidido en el elenco del Saturday Night Live, el mítico programa de humor en directo que se emite desde Nueva York desde hace 50 años. Fue el trampolín a la fama televisiva de Rudolph, como el de tantos y tantos otros cómicos estadounidenses. Fue parte del reparto fijo de 2000 a 2007 y allí se especializó en la imitación de grandes mujeres como Donatella Versace –una especie de versión drag de la italiana, uno de sus primeros éxitos– o Beyoncé, a la que lleva representando más de 20 años. En el año 2000, ella y Ana Gasteyer hacían de Gemini's Twin, una parodia de Destiny's Child y en 2024 fue mother Beyoncé –un juego con el uso queer de la palabra madre para referirse a una mujer poderosa– en su sketch del episodio del Día de la Madre como invitada en el programa.

Esa fue una de sus intervenciones más aplaudidas de los últimos años junto a la de su parodia de Kamala Harris, con quien compartió escenario en la recta final de las últimas elecciones presidenciales. Aunque su aparición no le sirvió para llegar a la Casa Blanca, hay que reconocerle a la sucesora de Joe Biden cierto talento para la comedia. En el sketch una Rudolph caracterizada como la política se prepara para dar su último discurso de la campaña presidencial en Pensilvania mientras se mira al espejo. Su reflejo es la propia Harris y bromean sobre la pronunciación de su nombre o Donald Trump (que fue presentador del SNL cuando ella estaba en plantilla). Finalmente, Rudolph le dice que votará por ella y Harris, improvisando, le pregunta: “¿Por casualidad no estarás registrada en Pensilvania?”.

Música en la sangre

Unos meses antes, el periodista del New Yorker Michael Schulman le había preguntado a Rudolph que si el aire de diva que le daba a las mujeres que imitaba –incluida Harris– estaba inspirado en su progenitora. Una manera inteligente de girar la conversación hacia los orígenes de la actriz, que no se pueden obviar en una entrevista en profundidad aunque sean de sobra conocidos y ella esté harta de comentarlos. Es el precio que hay que pagar por tener unos padres famosos aunque eso no se haya podido escoger: lo mismo les ocurrirá a los cuatro hijos que Rudolph ha tenido con su marido, el cineasta Paul Thomas Anderson.

“Alguien me dijo una vez que era una nepo baby y yo pensé: '¿En serio vienes por mí? ¿En qué planeta tienes que estar para pensar que no soy consciente de que crecí en una familia del mundo del espectáculo?' Tendría que estar fatal para no darme cuenta. Todo lo que hacen nuestras familias influye en quiénes somos. Si mi padre hubiera sido abogado, eso me habría influenciado. Existe la idea de que los nepo babies son personas que consiguieron el trabajo porque su padre es bueno en algo. Y yo solo pienso: 'Perra, ¿has visto mi trabajo?'", le comentó a Schulman.

En concreto, es hija del compositor Richard Rudolph (judío) y la cantante de soul Minnie Riperton (afroamericana), que murió dos semanas antes de que ella cumpliese siete años. Su mayor éxito fue el tema Lovin' You, que compuso para entretener a Maya cuando era pequeña. De hecho, la artista –que consigue alcanzar el registro de silbido– repite el nombre de la niña al final de la canción. Ella y su hermano crecieron en Los Ángeles, a donde la familia se había mudado cuando eran muy pequeños y fue compañera de instituto de Jack Black, entre otros. Estudió fotografía en la universidad de Santa Mónica y se licenció en 1995, pero antes fue la batería de la banda That Dog, que sacó su primer disco –homónimo– en 1994. Ella abandonó el grupo al principio, pero cuando la formación se reunió en 2019 para sacar un último trabajo, Rudolph participó en dos canciones –When We Were Young y Old LP– como corista.

No fue la única incursión de la artista en un grupo musical. A mediados de los 90, formó parte de The Rentals, una banda formada por Matt Sharp (exbajista de Weezer), en la que entraban y salían miembros sin parar. Fue una especie de supergrupo en el que colaboraron otros grandes nombres de los 90 como Damon Albarn o Tim Wheeler y tuvo una trayectoria llena de altibajos (su último disco, Q36, salió en 2020, once años después que el anterior, Songs About Time). Rudolph estuvo de gira con ellos durante unos meses tras terminar la universidad: eran los teloneros de Alanis Morissette –ambos estaban en el mismo sello, Maverick– que presentaba su exitoso Jagged Little Pill. Llegaron a viajar a Europa y también participaron en eventos navideños como KROQ Almost Acoustic Christmas junto a otros como No Doubt, Oasis, Silverchair o Sonic Youth.

Después de esta experiencia, volvió a Los Ángeles y entró a formar parte del famoso club de improvisación Groundlings, el paso previo al Saturday Night Live. Tras abandonar el programa en 2007, su carrera continuó en el cine, tanto como actriz en pantalla como voz en ficciones animadas. De hecho, su sexto premio Emmy, en 2024, fue por interpretar a Connie, Monstrua de las Hormonas, en la serie animada Big Mouth de Netflix. Películas como Bridesmaids o A Prairie Home Companion también le han aportado nominaciones a galardones (su larga filmografía, tanto en la gran pantalla como en la televisión, que tiene una página propia en Wikipedia), pero pese a todos sus trabajos de actriz aún saca tiempo para actuar junto a Gretchen Lieberum con su banda de versiones de Prince llamada Princess. Es la mother de la comedia por derecho propio.