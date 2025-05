Las damas madrileñas comían barro: los búcaros eran el suplemento alimenticio de moda en el Siglo de Oro

En el año 1608, Lope de Vega escribía un verso en El acero de Madrid que decía: “Niña de color quebrado, o tienes amor o comes barro”. No se trata de una metáfora. Durante el Siglo de Oro, las cortesanas madrileñas comían pequeños trozos de búcaro para, entre otras cuestiones, acercarse al canon de belleza del momento.

Así lo explica Andrés Gutiérrez, director del Museo de América, en la presentación de la nueva muestra de la pinacoteca, Búcaros. Valor del agua y exaltación de los sentidos en los siglos XVII y XVIII. Comisariada por él mismo, la exposición puede visitarse desde el viernes 23 de mayo hasta el próximo 29 de octubre y en ella se pueden descubrir algunos de los búcaros más antiguos del mundo y el contexto que los rodeaba, desde su uso como preciados objetos de decoración hasta su ingesta por parte de las clases más altas de la sociedad.

Lo primero que el visitante se encuentra al entrar en la sala de la muestra, situada en la planta baja del museo, frente a la entrada, es un retrato ecuestre de un virrey, lo que uno se espera cuando visita una exposición sobre virreinato. No tardará mucho en darse cuenta de que está en otro lugar: la muestra, según su comisario, es “un espacio femenino dedicado a los usos que las mujeres le daban a las cerámicas”.

Producto anticonceptivo y estético

Es conocido que las damas madrileñas comían búcaros. Es incluso uno de los enigmas de Las Meninas de Velázquez, donde a la infanta Margarita de Austria se le ofrece uno de estos pequeños botijos de Tonalá (México). En un principio, parece que el búcaro aliviará una supuesta sed pero otras teorías afirman que es probable que se lo estuvieran dando como un snack.

Durante el Siglo de Oro, se hizo habitual consumir búcaro por prescripción médica, ya fuese para paliar los efectos de la menstruación o para mejorar la acidez estomacal. La reacción de estrés y las obstrucciones que producía en el cuerpo hacía que, en algunos casos, se detuviese el ciclo menstrual, por lo que se pensaba que tenía propiedades anticonceptivas. Aunque, como explica el comisario, no está probado que esto fuera así.

Uno de los búcaros expuestos en la muestra. / MUSEO DE AMÉRICA

Una de las hipótesis dice que la mayoría de veces la bucarofagia —el nombre técnico que se le ha dado a comer cerámica— estaba relacionada con fines estéticos: la idea era acercarse al canon de belleza de la época, cuya principal característica era tener una piel lo más pálida posible, efecto que se conseguía al consumir la arcilla rojiza con la que se elaboraban estos recipientes. Su consumo disminuía la cantidad de glóbulos rojos en sangre, lo que daba lugar al deseado tono de piel blanquecino que, en ocasiones, podía convertirse en amarillento. “Las mujeres de esta época se maquillaban con plomo, así que no necesitaban comer barro para blanquear la piel”, dice el comisario.

Lo más probable, entonces, es que lo comieran porque les gustaba el sabor. O porque “estaban siendo poseídas por una bacteria”, cuenta entre risas. Ante los rostros desconcertados de los presentes en la visita, Gutiérrez explica que “la tierra mojada tiene un olor particular, que es el que permite a un camello detectar agua a kilómetros. La geosmina, la sustancia química responsable del olor a tierra mojada, se activa a través del olfato y genera la necesidad de beber. Quizá, como la mujer era la encargada de recoger agua, la bacteria generaba en ellas la necesidad de comer el barro”.

El consumo de búcaros parece que era, según testimonios de la época, tan adictivo como tóxico. “A menudo sus confesores no les imponen más penitencia que pasar todo el día sin comerlos”, relataba Marie Catherine d’Aulnoy, que quedó sorprendida por este hábito cuando visitó España por primera vez. La religiosa sor Estefanía de la Encarnación, por su parte, escribía en su autobiografía: “Un año entero me costó quitarme ese vicio. Durante ese tiempo fue cuando vi a Dios con más claridad”.

Lo que no se sabe es cómo se consumía. “Es posible que muchos búcaros no estuvieran cocidos. ¿Tendría más sentido llenar el búcaro de agua para que se reblandeciera un poquito? ¿Coger un pedazo de hilo de arcilla y tratar de masticar eso antes que comerse un trozo de cerámica cocida? Todavía no sabemos exactamente qué es lo que comían. Pienso también es posible cuando se rompían las cerámicas bien cocidas, las mujeres cogieran los fragmentos y los chuparan porque lo que les gustaba era el aroma que contenía el búcaro”.

La obsesión femenina por el agua

Más allá de su ingesta, los búcaros se encontraban en las clases más altas de la sociedad porque simbolizaban estatus y poder. Su origen práctico —mantener el agua fresca y saborizar el agua, a veces para ocultar el sabor a podrido— trasciende hasta convertirse en una obsesión para las mujeres de la época, como explica el comisario. Conoce de primera mano el hecho, ya que en el museo que dirige se encuentra la mayor colección de búcaros del mundo. Son 5.000 piezas que pertenecían a la condesa de Oñate: “Una sola persona no puede estar usando los 5.000 búcaros constantemente, entonces, ¿qué sentido tiene?”

El escaparate que se expone en la muestra, con búcaros y otros objetos decorativos en su interior. / MUSEO DE AMÉRICA

Las mujeres del XVIII coleccionaban estas piezas de cerámica y las exponían en sus casas en escaparates y alacenas. “El escaparate sobre todo es para las mujeres nobles. Es una especie de equivalente al gabinete masculino, pero en versión femenina. Hay perritos fu que vienen de China. Hay cocos chocolateros, caracoles nacarados, muchísima plata pero en forma de figurita y hay búcaros”. Aunque en el museo se expone uno solo, lo normal era que las mujeres de la época tuvieran entre ocho y diez escaparates que instalaban en pasillos de sus casas.

Además de encontrarse en los interiores de las viviendas, los búcaros también eran objetos de exterior. En una especie de formato para llevar, las damas dieciochescas salían a los jardines con sus pequeños recipientes y, mientras paseaban, iban recogiendo el agua de las fuentes para beberla en público y compañía.

Las piezas que se libraron de ser consumidas por las mujeres de la época se expondrán hasta octubre en el museo, que asegura tener en sus depósitos muchos más de los que aparecen en esta sala de paredes azul oscuro en la que hay barro "a cascoporro", como el propio comisario bromea. Un apunte para el futuro visitante: algunos pueden parecer apetecibles por sus formas y colores, pero no está permitido hincarle el diente a los búcaros expuestos en esta muestra.