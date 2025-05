Kevin Johansen y Liniers, astros de la música y el cómic argentinos, llevan a Tetuán su 'concierto dibujado' y su amor por Madrid

En septiembre de 2024, el músico Kevin Johansen y el ilustrador Liniers se presentaron ante el público madrileño en el Teatro Albéniz. El hecho no se habría diferenciado de las otras muchas actuaciones que este dúo de artistas han protagonizado en la capital, de no ser porque, fruto de ese recital, surgió el disco en directo Desde que te Madrid, cuyo título es un juego de palabras entre la ciudad y una de las canciones más conocidas del repertorio de Johansen: Desde que te perdí.

"Madrid es una ciudad hermana, una de esas ciudades del mundo en las que dices, 'bueno, acá también podría vivir', porque sentimos la cercanía del mix de públicos de todas partes que vienen a vernos, así que nos pareció buena idea cerrar la gira en Madrid", recuerda Johansen. "Después de pasar por un montón de ciudades que nunca habíamos visitado como Dublín, Bruselas, Hamburgo, Berlín o Copenhague, llegar a Madrid fue como llegar medio a casa, donde nos esperaban amigos como Jorge Drexler, Las Migas y Tom Atahualpa, el hijo de Kevin…", añade Liniers, que compara esa vuelta a la ciudad como el final de un viaje homérico: "Era una sensación medio fin de la Odisea. Llegamos y nos encontramos con Penélope que era el público madrileño".

Apenas unos meses después de la grabación de ese concierto en el Albéniz, músico e ilustrador han vuelto a hacer las maletas para iniciar la gira de presentación del disco, cuya publicación en las plataformas de streaming y formatos LP y CD —en los que se incluye un cuadernillo con historietas realizadas para la ocasión por Liniers—, coincide con la celebración de los quince años desde que iniciaron esta suerte de conciertos dibujados.

"La idea se fue dando. Surgió sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho", bromea Johansen que, modesto, le resta algunos años a esa década y media a sus espaldas. "El hecho de que Liniers se haya mudado a Vermont y yo me haya quedado en Buenos Aires provocó que hiciéramos un parate de cinco o seis años. En el 2022 volvimos a hacerlo en este formato en el que él tiene su escritorio para dibujar, yo mis guitarras y la verdad que lo disfrutamos mucho de nuevo. Fue como esas amistades en las que uno puede no verse por tres meses o tres años y sigue la buena vibra".

"Antes de haber hecho nada juntos ya éramos amigos —apunta Liniers—. Nos divertía charlar, decirnos tonterías, hacernos reír abajo del escenario. Luego, cada uno de nosotros tiene una manera de expresar que es muy diferente. Como dice Kevin siempre, uno entra por los oídos y otro por los ojos", recuerda el creador de Macanudo que, reconoce, nunca se imaginó que este divertimento fuera a tener tanto recorrido.

"Empecé a dibujar historietas en los 90 para hacer algo que disfrutaba, que realmente me hacía bien. Como sentía que me hacía bien a mí, pensé que a alguna otra persona le haría bien también y esa es la razón por la que hago los shows con Kevin aunque, sinceramente, cuando empezamos pensé que, como mucho, me invitaría a dos o tres shows. De hecho, en 2008 o 2009 le dije a mi mujer: 'No creo que un músico quiera tener sentado al lado durante mucho tiempo a un nerd dibujando'. Por lo visto Kevin sí quiere. Es una persona abierta a la que tener un dibujante en el escenario le parece que tiene cierta lógica", comenta Liniers y Johansen ratifica su opinión. "Está bueno tocar con alguien que no es músico porque los músicos somos insoportables y ya con uno es suficiente. Creo que hemos encajado este proyecto de un modo muy natural y orgánico en nuestras respectivas carreras. Es una cosa que suma y completa un poco lo que uno propone artísticamente", apunta el músico, que coincide con su compañero en que el secreto del éxito de su propuesta es disfrutar de ella. "El escenario es uno de los lugares más contagiosos del planeta Tierra —afirma Liniers—. Si alguien está bien en un escenario, el público se siente bien. De igual manera, si él está incómodo, el público también lo está. Por eso, el truco es que nos divertimos en el escenario".

El dúo compuesto por Liniers y Kevin Johansen fotografiado en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Hoy sábado, el público madrileño tendrá una nueva oportunidad de disfrutar en compañía de Liniers y Johansen. Será en el Centro Cultural Eduardo Úrculo de Tetuán, a las 20h, dentro de la programación de 21 Distritos, el proyecto del Ayuntamiento que acerca diferentes propuestas culturales de manera gratuita a todos los barrios de la capital. En esta ocasión, los asistentes podrán escuchar anécdotas de estos quince años, preguntar algunas dudas a los artistas sobre aquellas cosas que les generen curiosidad y asistir a un pequeño concierto dibujado, que servirá de aperitivo para los recitales de la gira Desde que te Madrid, que llegarán a diferentes ciudades españolas después del verano.

"Esta visita está ensandwichada entre el recital que está en el disco y el que se viene porque, por lo que se ve, no podemos estar mucho tiempo lejos de Madrid. La gente se va a encontrar con un poco de todo. Con un poquito de recital, un poquito de arte, un poquito de charla, de coloquio… Vamos a tratar de explicarnos a nosotros mismos, porque mejor que Kevin me explique a mí y yo lo explico a Kevin", concluye Liniers.