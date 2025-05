Ganar y creer: el Leganés busca el milagro definitivo y mira de reojo el partido del Espanyol

La temporada del CD Leganés pasa por el partido ante el Real Valladolid. También por el encuentro que Espanyol y Las Palmas disputarán a la misma hora durante la tarde del sábado. El equipo pepinero aún conserva opciones matemáticas de mantener la categoría. Necesitará del empuje de Butarque, como viene siendo habitual durante la campaña, para conseguir la victoria ante el conjunto pucelano y estar pendiente de lo que suceda en Barcelona. Toda la temporada y el trabajo de los hombres de Borja Jiménez queda reducido a un partido, que marcará, y mucho, el devenir del Leganés durante las próximas temporadas.

El CD Leganés recibe al Real Valladolid este sábado a las 18:30 horas en el Estadio de Butarque, en lo que será el último partido de la temporada para ambos conjuntos. El conjunto de Borja Jiménez viene de conseguir la victoria ante la UD Las Palmas (0-1) con el tanto de Dani Raba al comienzo del encuentro. Los pepineros ocupan la 18ª plaza de la tabla clasificatoria con 37 puntos. El técnico pepinero espera tener disponible a Yvan Neyou, que sufre una contusión ósea en el pie. El centrocampista camerunés es seria duda de cara a la finalísima del sábado, pero intentará acortar plazos para poder vestirse de corto.

Los blanquivioletas se presentan en Butarque con la mente puesta en la siguiente temporada. El Real Valladolid es equipo de Segunda División desde hace varias semanas, ocupando la plaza de colista en la clasificación liguera. El equipo de Álvaro Rubio llega tras caer como local ante el Alavés (0-1) con un solitario tanto de penalti de Kike García. El conjunto vallisoletano ha vivido una pesadilla durante toda la temporada que, desde el comienzo, parecía estar abocada a este final. La próxima temporada, con Ronaldo fuera de la presidencia del club, gozará de una nueva oportunidad para regresar a la máxima categoría del fútbol español.

Esperar un favor de Las Palmas

El plan del Leganés pasa por conseguir la victoria ante el Real Valladolid. Todo lo que no sea un triunfo ante el conjunto vallisoletano acabará con las opciones de conseguir la permanencia. A priori, no parece una labor especialmente complicada. El Real Valladolid llega descendido a esta última jornada, siendo el equipo con peores números de toda la Primera División. El Leganés suma dos victorias en los últimos tres encuentros, una situación que no había experimentado en toda la temporada. Una figura trascendental en este srpint final de los blanquiazules está siendo Dani Raba, una de las referencias ofensivas del equipo, hombre de máxima confianza de Borja Jiménez. El jugador cántabro suma ocho tantos en el campeonato y se posiciona como una de las grandes esperanzas de los pepineros de cara al choque decisivo ante el Real Valladolid.

Borja Jiménez, técnico del Leganés. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Es por ello que, si los pepineros hacen los deberes, esperan un favor de Las Palmas, que se mide al Espanyol en el RCD Stadium. Un empate, con el golaverage a favor del Leganés, o una victoria de los canarios sería suficiente para los intereses del club madrileño. Si el Espanyol logra la victoria, independientemente del resultado que consiga el Leganés, seguirá siendo equipo de Primera División durante la próxima temporada y, por ende, el perjudicado sería el equipo de Borja Jiménez. El conjunto canario llega a esta jornada, al igual que el Real Valladolid, con la condición de descendido, sin objetivos deportivos de por medio. "No le he pedido nada a Las Palmas, hay que respetarles mucho, el sábado podemos estar en una situación igual y empatizo mucho con ellos. Estoy seguro de que intentarán ganar”, confesaba el técnico pepinero al término del encuentro en el Estadio Gran Canaria.

Durante las horas previas al encuentro ha surgido un hermanamiento entre los aficionados del CD Leganés y UD Las Palmas por medio de redes sociales. La situación de necesidad que atraviesan los pepineros ha forjado esta situación, en la que necesitan más que nunca un buen resultado de los canarios. Los pepineros se encomiendan al equipo canario para conseguir la salvación. En esta lucha por el descenso entre Leganés y Espanyol se han colado dos actores secundarios, el Real Valladolid y Las Palmas, rivales de ambos conjuntos, respectivamente.

Cerrar la herida de 2020

El último descenso del Leganés tuvo lugar en la temporada 2019/20. Se consumó de la forma más cruel posible. Al igual que en esta ocasión, el conjunto pepinero llegaba con vida a la última jornada, en la que recibía a un Real Madrid campeón de Liga, que venía de sumar diez victorias de forma consecutiva. El rival de esta temporada muy poco se asemeja al de aquella ocasión. Ahora recibe a un Real Valladolid, ya descendido, que solo ha conseguido una victoria a domicilio durante la temporada. Parecía, cuánto menos, imposible derrotar al Real Madrid de Zinedine Zidane para conseguir la salvación, pero lo cierto es que el conjunto dirigido por Javier Aguirre estuvo realmente cerca de conseguir el milagro.

Hasta en dos ocasiones consiguió empatar el encuentro el Leganés, por medio de Bryan Gil y Roger Assalé, pero fue insuficiente para doblegar al conjunto blanco. Los pepineros necesitaban los tres puntos para superar al Celta de Vigo en la tabla clasificatoria. En el descuento de aquel partido, el Leganés reclamó penalti por una posible mano de Luka Jovic dentro del área. Ni el colegiado de campo, Cuadra Fernández, ni el árbitro de VAR, Sánchez Martínez, consideraron como penalti la acción del delantero serbio. Con esta polémica se consumó el descenso de los pepineros a la categoría de plata del fútbol español. De aquella plantilla tan solo quedan Juan Soriano, segundo portero en ambas temporadas, y Óscar Rodríguez, que disputó media parte en el partido ante el Real Madrid.

Los jugadores del Leganés a la finalización del encuentro que significó el descenso a segunda división del equipo pepinero. / Mariscal / EFE

Esta temporada, buscan cerrar la herida que se abrió allá por julio de 2020, durante La Liga de la pandemia, que mantuvo al Leganés alejado de la Primera División durante cuatro temporadas. La oportunidad es inmejorable, el Lega debe hacer su parte del trabajo y esperar un favor del conjunto canario en su partido ante el Espanyol. Los blanquiazules pelearán por sanar el dolor de todos aquellos que lloraron el descenso de categoría y mantenerse así, otro año más, en la máxima categoría del fútbol español.