Zara cumple 50 años (y 40 en Madrid): así se convirtió la capital en el motor clave de la expansión mundial del imperio Ortega

Desde básicos de fondo de armario a colecciones con diseñadores que hacen sold out en minutos, Zara se ha consolidado como una de las marcas más importantes del mercado. Ya sea porque necesitemos algo de última hora o porque no tengamos nada que ponernos para esa ocasión tan especial, Zara siempre destaca por la versatilidad que le ofrece a los consumidores en todas las situaciones. De alguna forma, Amancio Ortega ha conseguido unir a distintos sectores de la sociedad mediante una propuesta que beneficia a todos: prendas de calidad con precios asequibles o las tendencias más extravagantes con materiales premium que no se alejan de la alta costura.

Y es que el 9 de mayo de 1975 el rumbo de la moda cambiaba para siempre. Sin saberlo, Amancio se convirtió en el pionero de una de las marcas más reconocidas del mundo con una apertura que marcaba un antes y un después en la trayectoria de una empresa dedicada --hasta entonces-- a la confección y distribución textil. El empresario no buscaba que Zara fuese una marca creada de cero y dedicada a la venta minorista: solo pretendía ser una respuesta a la estrategia por la diversificación y el crecimiento para las operaciones de Confecciones GOA.

Una marca que surgió sin querer

Si bien actualmente Zara es un factor clave en la creación de muchas tendencias, Confecciones GOA nunca tuvo esa inquietud. La metodología era mucho más simple, pues la marca fundada hacia el año 1963 por Ortega y su primera mujer, Rosalía Mera, estaba especializada en la producción de prendas de vestir, batas y albornoces. No obstante, lo simple de la propuesta llevó a Confecciones GOA a consolidarse como un proveedor textil de referencia, con principales clientes con operadores de la talla de El Corte Inglés.

La primera tienda de Zara se abrió en A Coruña / MODAES

Todo cambió cuando la empresa decidió probar con un modelo B2C, vendiendo directamente sus productos a los clientes finales. Fue así como la calle Juan Flórez --de A Coruña-- vio el nacimiento de la que iba a ser una de las marcas más conocidas del mundo. Lo que empezó como un taller se convirtió en una multinacional que vestiría a todas las esferas de la sociedad.

Bajo el concepto Zara, la que destacó por la venta de batas se convertía con el paso del tiempo en una marca de venta de moda con colecciones de mujer, hombre y niño. Poco a poco, se iría desarrollando y fortaleciendo gracias a su filosofía caracterizada por situar al cliente en el centro de todas las decisiones, escuchando sus preferencias y ofreciendo propuestas de calidad a precios asequibles. Así, poco a poco, Zara iba expandiéndose en el territorio nacional e internacional.

Madrid, ciudad clave en la expansión

Clave en esta expansión fue Madrid, donde ya cuenta con 40 años de presencia. La primera tienda Zara abrió en 1975, en el número 6 de la calle Carretas, pero cerró en marzo de 2021 debido a un proceso de reestructuración y transformación digital de Inditex. A cambio de cerrar la que pavimentó el camino de Zara en Madrid, la capital recibió en abril de 2022 al Zara más grande del país, ubicado en Plaza de España y con más de 7.700 metros cuadrados divididos en cuatro plantas.

Una de las tiendas más grandes de Zara está en Madrid / ZARA

Interior de la tienda Zara de Plaza de España / ZARA

Zara también ha seguido construyendo marca con el lanzamiento de nuevas líneas y formatos para diversificar su oferta y explorar nuevos conceptos de la tienda. La moda no solo se remite a la ropa, por eso la marca de Amancio Ortega se atrevía con líneas capilares, de cosmética y decoración. En 2021 nacía Zara Beauty, el 2022 Zara Pre-Owned y, en 2023, Zara Hair de la mano del estilista capilar Guido Palau.

Después de poner en marcha las nuevas líneas --y tras el éxito de ellas entre el público-- Zara se sumergía en la restauración, ofreciendo experiencias gastronómicas en Dubái, Lisboa y A Coruña. Poco después, oficializaba su entrada en el mundo de la gastronomía con la apertura en la capital de su primera cafetería Zacaffè, que además comparte espacio con un concepto boutique orientado a su colección de hombre.

Del fast-fashion a alta costura

En un intento de desvincularse del fast-fashion que había caracterizado a la marca y siguiendo una estrategia para elevar la misma, se lanzaba en diciembre de 2021 la línea Atelier de Zara. La colección estaba pensada para convertirse en la propuesta más exclusiva de la cadena, pero finalmente terminó siendo discontinuada. Pero Zara no lo dejó de intentar. En la búsqueda de esa generación de mayor valor en torno a su oferta, la marca apostó por nuevas colecciones colaborativas y ediciones limitadas, llamando a la exclusividad.

Colección de Stefano Pilati para Zara / ZARA

Colección de Kaia Gerber para Zara / ZARA

Colección de Kate Moss para Zara / ZARA

En 2023, Amancio estrechaba lazos con algunas de las principales figuras de la industria, firmando colaboraciones con profesionales como Steven Meisel, Harry Lambert, o Calvin Luo. Durante 2024 Zara continuaba apostando por la mejora de su oferta junto a Twojeys, Stefano Pilati, Kate Moss o Kaia Gerber.

50 years, 50 icons

Hasta la fecha, Zara firma su primer medio siglo de vida con una colaboración con 50 de las mejores modelos del mundo para representar la marca en su colección cápsula de aniversario. Lo que comenzó como una pequeña tienda en A Coruña en 1975, encontró en Madrid uno de sus grandes trampolines hacia la expansión y el éxito global.

Actualmente, Zara cuenta con más de 30 tiendas en Madrid, distribuidas entre zonas comerciales clave como Serrano, Goya o Callao. La presencia de la marca en la Comunidad ha sido esencial como escaparate y laboratorio de cara al resto del mundo: lo que funciona aquí se replica en Londres, París o Nueva York.