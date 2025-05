Madrid y un viernes con clima plácido: al horizonte, el fin de semana más caluroso del mes

Madrid vive un viernes plácido, sin grandes novedades a nivel climático en los diferentes parámetros de definición. El buen tiempo, normalizado de forma oficial en la región.

Así lo ha hecho saber la AEMET, que ya ayer declaró de forma oficial, en la boca de su portavoz, Rubén del Campo, que la próxima semana llegará un "asentamiento" del verano en toda España. Así, las temperaturas continúan por encima de los 20º y el sol sigue dominando la situación en la capital en el día antes al fin de semana más caluroso registrado este mes de mayo.

Madrid sigue con el buen tiempo este viernes: la AEMET apunta a un crecimiento constante de las temperaturas

De esta manera, el tiempo en Madrid para este viernes 23 de mayo es continuista. Las temperaturas no varían en exceso, con máximas situadas en 25º y mínimas de 11º. Tampoco hay mucho movimiento en los tramos de mayor altitud solar, ubicados está vez entre las 15:00 y las 19:00. Si ayer había nubosidad leve, hoy no habrá rastro de ella.

A las lluvias inexistentes y los cielos despejados se le suma el índice UV, aunque alto, de nivel 7, no llegará a la escala roja. No habrá racha de vientos está vez, sino que la velocidad de los mismos no superará los 14 km/h durante todo el día. La humedad, a máximos de 45% durante el mediodía, y el sol se pondrá sobre las 21:30, más tarde que ayer.

Para el fin de semana, la película va a ser distinta. Un salto climático hacia adelante que evidencia el progreso hacia el verano en el corazón peninsular. Este sábado 24 de mayo, el termómetro ya registrará 28º de máximas, con mínimas aún de 11º. El domingo 25 de mayo, el termómetro pegará un subidón hasta llegar a los 30º de máximas, las temperaturas más altas de todo el mes de mayo, de 16:00 a 19:00.