Qué hacer en Madrid esta semana: sonidos globales en Matadero Multipista, la 'Casa de muñecas' de Ibsen con María León, un 'Cometa' en escena para disfrutar en familia...

Este fin de semana, la Nave 11 de Matadero se transforma en un escenario galáctico para acoger COMETA, de Roser López Espinosa , un espectáculo familiar que fusiona danza, acrobacia y una sutil poética visual. En el centro de esta historia encontramos a Cometa, una cosmonauta singular que, con su mirada curiosa, nos guía en un viaje sensorial y lúdico que invita a replantearnos lo cotidiano desde nuevas perspectivas . Una propuesta que invita al público a embarcarse en una odisea espacial donde explorar, mediante la sorpresa y el juego, conceptos como la gravedad, el movimiento y la empatía, todo ello entrelazado con juegos geométricos y de luces. Programado en numerosas ocasiones en festivales internacionales de referencia, el trabajo coreográfico de Roser López Espinosa combina una fuerte fisicalidad con elementos acrobáticos en un imaginario poético no exento de humor. Su producción COMETA, creada en colaboración con la red alemana Vorpommern tanzt an , lleva varios años fascinando a pequeños y mayores a través de sus más de 190 representaciones en todo el mundo.

Enhorabuena Espacio, situado hasta ahora en el barrio de Malasaña, se muda al otro lado del río, concretamente a la calle Olvido del distrito de Usera. Para celebrar la inauguración de su nuevo espacio, la galería abre este sábado las puertas de Lo que no está, persiste; una muestra colectiva que reúne el trabajo de Fuentesal Arenillas, Julia Spínola, Esteban Igartua, Stefano Santa María e Italo Crovetti, con una selección de obras que se sitúan en el plano de lo subrepticio y lo imperceptible, y que juegan con la ambigüedad, la duda y la imprecisión. Así, en las esculturas de Spínola lo familiar y reconocible se dan de bruces con lo insólito, mientras que las pinturas de Crovetti se filtran en el campo visual con imágenes que se resisten a mostrarse del todo. El misterio que envuelve todo aquello que no logramos discernir se extiende también a las piezas de Santa María, escenas que parecen haber sido interrumpidas, retazos de algo que no comienza y que no termina de ser, y que se contraponen a la luminosidad de los óleos de Igartua y de sus paisajes en ruinas, retales de memoria de aquello que dejó de ser o, quién sabe, de todo eso que está por llegar.