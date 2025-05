José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid: "Trabajamos intensamente para superar los problemas de relevo generacional en el sector"

Pregunta. Con su reelección hasta 2029, ¿cómo imagina un bar o restaurante de Madrid en los próximos años y qué rol desempeña Hostelería Madrid en el proceso?

Respuesta. Puedo imaginar espacios de encuentro con personalidad propia que permitan disfrutar de una experiencia gastronómica, pero, sobre todo, social. Con presencia de clientes y personal joven, lo que sería la mejor señal de que el sector se ha hecho atractivo tanto para disfrutar como para trabajar y hacer carrera profesional. Trabajamos intensamente para superar los problemas de relevo generacional en las empresas del sector, prestigiando una profesión maravillosa en un sector de personas para personas que proporciona felicidad en entornos seguros de ocio y socialización.

P. ¿Cómo afronta la hostelería el relevo generacional?

R. Nuestros jóvenes emprendedores marcarán el perfil de la hostelería a medio plazo con modelos de negocio construidos sobre la sostenibilidad social y medioambiental. Nuestra obligación es facilitarles ese aterrizaje poniendo el foco en la sostenibilidad económica de sus proyectos, sin la cual la viabilidad de sus proyectos podría estar en cuestión.

P. ¿Qué cambios anticipa en la hostelería madrileña en los próximos años?

R. Con propuestas diferenciales, especializadas, adaptadas a la demanda con un mix de producto, servicio, espacio y precio razonable. Con horarios de apertura que irán reduciéndose por razones de productividad, con la digitalización de procesos en primer plano, pero no debemos olvidar que el sector opera con arreglo a un catálogo de actividades que marcan sus límites y horarios y el marco normativo, si no evoluciona y se adapta a la realidad de la sociedad, se convertirá en un freno a la iniciativa empresarial y condicionará la hostelería del futuro.

P. ¿Qué medidas son clave para mejorar la rentabilidad de bares y restaurantes en Madrid, manteniendo un equilibrio con la regulación?

R. Gestión del negocio, presencialidad de la gerencia, formación de los recursos humanos y, sobre todo, amor y vocación por una profesión que se desarrolla en buena medida en los momentos de ocio de quienes la disfrutan, incluyendo fines de semana y festivos. Hablamos de un sector duro que requiere una visión empresarial 360 grados y ojos muy abiertos a lo que pasa alrededor. Este es un sector que no se dirige desde un despacho ni conectado online, sino pisando sala, barra, cocina y almacenes. Y haciendo equipo desde la dirección, liderando, entrando el primero y saliendo el último.

P. ⁠¿Se plantean incentivos o programas para fomentar la sostenibilidad y eficiencia energética en los locales?

R. En dos planos diferentes. Desde las administraciones llegan fondos que en Madrid estamos congestionando con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la comunidad y que persiguen precisamente mejorar la eficiencia energética en nuestras instalaciones y equipamientos. Es fundamental que estas ayudas sean accesibles para el sector y que se diseñen teniendo en cuenta la tipología del sector en el que más del 90% son pymes y autónomos. Pero desde el propio sector se están incentivando y reconociendo iniciativas muy interesantes de hosteleros en sostenibilidad medioambiental que tienen que ver con la correcta gestión de la energía, agua, productos de temporada y cercanía, residuos y excedentes que marcan el camino a todos los demás. Cada vez más vemos el color verde en modalidades de premios y distinciones que indican la preocupación del sector en esta materia y la necesidad de reconocer iniciativas innovadoras comprometidas con el medio ambiente.

P. ⁠¿Qué estrategia plantea para apoyar a los pequeños hosteleros frente al auge de las grandes cadenas?

R. Las que se basan en sus fortalezas y oportunidades y en los aspectos que les hacen diferentes. Presencialidad, cercanía, trato personalizado, atención y servicio. La hostelería de barrio y distrito, la que está cerca de sus vecinos con propuestas imbatibles en calidad precio, donde se ofrece el menú del día, la bebida y la tapa en esas maravillosas terrazas de barrio, es imprescindible para dinamizar esos entornos y clave como elemento de cohesión social. Estos hosteleros son en muchos casos residentes y nunca desaparecerán. Pensemos en otros municipios de Madrid con menor población donde las grandes cadenas no invierten tanto y existe una hostelería propia, autóctona y muy atractiva que da servicio a vecinos y visitantes. Es precisamente la diversidad en tamaño, tipología y oferta la que hace de nuestra hostelería la mejor y más rica del mundo.

P. ⁠¿Qué planes se plantean para abordar la falta de personal cualificado en el sector?

R. Hablamos de un problema que no es exclusivo de la hostelería, sino que afecta a muchas otras ramas de actividad. Y no es un problema que se solucione con medidas parciales desde las administraciones públicas de manera separada o aislada porque más allá de cuestiones retributivas, de horarios o de cobertura social, tenemos otros fundamentales como el acceso a la vivienda. Es muy difícil pensar en poder atraer personas que quieran iniciar carrera y promocionar personal y profesionalmente en una provincia o país distinta a la de origen si no tienen esa necesidad vital cubierta.

P. ¿Y desde la asociación Hostelería Madrid, cómo valoran la situación del talento en el sector? ¿Considera que hay escasez?

R. Llevamos tiempo llamando la atención sobre esta problemática que no es solo de escasez, sino también de formación y retención del talento. Y hemos dado pasos muy claros en la mesa de diálogo social planteando por primera vez en Madrid el plus de formación, que beneficia económicamente a las empresas que activen planes de formación para sus trabajadores y realizado importantes esfuerzos en materia de conciliación (horarios) y retribución.

P. ⁠¿Habrá nuevas iniciativas de formación o colaboración con escuelas de hostelería?

R. Nuestra labor con las escuelas, centros formativos, concejalías y consejerías de gobierno es hacerles llegar las habilidades y conocimientos que los trabajadores de hostelería necesitan hoy en nuestro sector, y que son las que nos demandan nuestros asociados. Es necesario adaptar y actualizar los planes formativos y poner en marcha sistemas que permitan acreditar fehacientemente a los trabajadores la formación recibida a lo largo de su vida profesional. Solo cuando el trabajador pueda acreditar su itinerario formativo ante las empresas se podrá retribuir conforme a sus conocimientos y categoría profesional adquirida, lo que en sí mismo será un incentivo para los trabajadores a la hora de seguir ampliando conocimientos.

P. ¿De qué manera la acreditación de conocimientos a través de la Identificación Profesional de Hostelería (IPH) beneficia tanto a los trabajadores como a las empresas?

R. Desde Hostelería Madrid hemos puesto a disposición de todos los trabajadores del sector Campus de Hostelería, que es la mayor plataforma de formación online en nuestro país y garantiza a los alumnos que superen los programas formativos de la plataforma el poder acreditar sus conocimientos a través de la Identificación Profesional de Hostelería (IPH) que es un currículum digital en formato tarjeta.