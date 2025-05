Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Doves fue siempre una banda de clase media, de esas a las que les sale algún hit con el que disfrutan de un rato de relevancia pero con una discografía que no ofrece mucho más que oficio y temas bien resueltos. Eso sí, hay que reconocer que el riff de guitarra de esta There Goes The Fear es uno de los más memorables de la historia del indie británico, y la canción que construyeron sobre ella, un temazo. Sin duda, será el momento álgido de su concierto del próximo fin de semana en el Tomavistas.