Almeida, sobre el pacto con Aena: "Vamos a seguir trabajando incansablemente para darle una solución a esas personas"

Con el mismo tono conciliador que tras el encuentro de ayer por la tarde, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a celebrar este viernes el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y Aena para abordar la crisis de sinhogarismo de Barajas. El regidor popular ha recorrido los platós de Antena 3 y Telecinco para mostrar su satisfacción por haber podido "superar las diferencias" con el presidente del gestor aeroportuario, Maurici Lucena, para centrarse en lo "verdaderamente importante", que son "esas cientos de personas que se encuentran durmiendo en el aeropuerto".

"Esa es la línea que acordamos ayer y en lo que estamos trabajando", ha asegurado el alcalde esta mañana en declaraciones a Espejo Público, en las que ha destacado que el "tono fue bueno", a pesar del bronco cruce de declaraciones de las últimas semanas, y que desde el principio se habló de "despejar el elefante que está dentro de la habitación". La reunión de este miércoles se saldó con el acuerdo entre ambas partes para poner en marcha un proceso de identificación de las personas sin hogar, con el objetivo de ofrecerles una atención social adecuada.

Dicho censo lo llevará a cabo una entidad del tercer sector, que será escogida y costeada por Aena. Asimismo, la entidad que dirige Lucena mantendrá los controles de acceso nocturno a fin de disuadir en la medida de lo posible a quienes intentan acceder para pernoctar en la terminal. Por su parte, el Consistorio redoblará sus esfuerzos de sus equipos de calle para ofrecer una solución habitacional para esas cerca de 400 personas sin hogar que pernoctan de forma habitual en las instalaciones del aeropuerto.

Ganarse su confianza para ofrecer una alternativa

Para Almeida, este proceso de identificación, que venía siendo la reclamación principal del Consistorio desde el inicio de la crisis, "permitirá averiguar exactamente cuál es su perfil y cuáles son sus necesidades". En paralelo, el Ayuntamiento va a "seguir trabajando incansablemente" a través de sus equipos de intervención social" para intentar convencer a todas esas personas de abandonar el aeropuerto y trasladarse a los recursos municipales. Y es que el Consistorio tiene la "capacidad para acoger" a esas personas, pero no la "capacidad legal de obligarles a salir de Barajas", ha recordado el regidor madrileño.

Por ello, los servicios municipales van a estar "machaconamente" presentes en Barajas para "ganarse la confianza de esas personas" y explicarles que existe una alternativa habitacional, ha abundado Almeida. No obstante, el primer edil ha reconocido que no es un proceso sencillo, ya que las situaciones personales y sociales de estos individuos son complejas, con "un perfil muy complicado de manejar desde el punto de vista de la asistencia social". En este sentido, el alcalde considera muy positivo que Aena mantenga los controles de acceso nocturnos, "que van en la línea de decirles y transmitirles el mensaje de no tenéis por qué dormir en el aeropuerto".

Una atención individualizada y en el entorno de la persona

El presidente de Aena también ha pasado esta mañana por los micrófonos para poner en valor el acuerdo alcanzado ayer. Tras reiterar la referencia al final de Casablanca, en alusión al "comienzo de una hermosa amistad", Lucena se ha mostrado "muy contento" de que el Ayuntamiento "se concentre en la resolución de un problema que afecta a un colectivo que merece toda nuestra delicadeza". Para el máximo responsable de Aena, este ha sido siempre el objetivo presente en las reuniones técnicas celebradas hasta la fecha, a pesar de que el debate se haya "envenenado" en el "plano institucional".

Por lo que respecta al censo, que según Lucena ya se acordó en un encuentro previo durante la mañana de este miércoles, servirá para que tanto el Gobierno municipal como las ONGs "puedan atender a ese colectivo" de una manera "individualizada, específica y en el entorno de la persona", tal y como dicta la ley. Un proceso en el que Aena "colaborará tanto como haga falta", ha incidido Lucena, pues "nosotros, como hemos dicho siempre, queremos colaborar en la resolución del problema, pero teniendo siempre claro cuál es el plano que le corresponde a cada uno".