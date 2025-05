Pintar con los dedos y sentirse paraíso en la nueva exposición de Ayako Rokkaku en el Thyssen

Pintar con los dedos no es solo cosa de niños. Así lo demuestra la artista japonesa Ayako Rokkaku, que este viernes inaugura la exposición Para momentos en los que te sientes paraíso en el Museo Thyssen-Bornemisza. Comisariada por el director artístico del centro, Guillermo Solana, en ella se incluyen 29 obras y podrá visitarse hasta el próximo 7 de septiembre.

Rokkaku deja que su pintura hable por ella. Está en la presentación de su nueva muestra en el Thyssen, pero prefiere mantenerse al lado del comisario, que pronuncia unas palabras en su lugar. Dice que "se siente paraíso" cuando está pintando, pero que "se siente infierno" en este momento, cuando tiene que responder a las preguntas de los periodistas. La japonesa no es una artista excesivamente conocida en España, pero tiene una trayectoria internacional importante: ha expuesto en museos de todo el mundo y trabaja de manera habitual entre Tokio y Berlín. "Tenemos a una artista que, a pesar de su juventud, tiene una carrera importante detrás de sí y que está entre los más cotizados y apreciados de su país", asegura Solana.

Pintar con los dedos

Dice el comisario que la artista comenzó a pintar de niña y que ella siempre cuenta cómo recuperó la pintura en torno a los 20 años. "Baudelaire decía que el género artístico es la infancia recuperada a voluntad, y hay mucho de eso en su obra. Está ese esfuerzo por retener la mirada del niño, la mirada infantil". Y no hay nada más infantil que pintar con los dedos, algo que, en ocasiones como esta, no es solo cosa de niños. No utiliza pinceles porque la experimentación con las técnicas y los materiales la lleva a aplicar la pintura acrílica directamente con las manos, un proceso que le resulta natural y aporta energía a sus obras. El soporte elegido en estos inicios es el cartón reutilizado, un material que rasga antes o después de pintar para crear formas orgánicas y espontáneas, lo que “le proporciona más libertad que el lienzo o el papel industrial”.

Una de las obras de Rokkaku que se expone en 'Para momentos en que te sientes paraíso'. / AYUKO ROKKAKU / KÖNIG GALERIE

En 2011, se traslada de Japón a Berlín y empieza a probar trazos más infantiles en sus composiciones, utilizando herramientas artísticas asociadas a los niños: lápices, ceras… La intención sigue siendo la misma: mantener viva la mirada del niño y el mundo de la infancia. A partir de entonces, sus cuadros, inspirados en el expresionismo abstracto y por artistas como Jackson Pollock y Cy Twombly, se convierten en el inicio de lo que se puede ver ahora en el Thyssen: fondos abstractos con mucho color en los que predominan los rosados, pintados por capas, sobre los que incorpora diferentes elementos. La figura principal de sus obras son unas niñas de ojos grandes enmarcadas en el estilo kawaii japonés que parecen esconderse entre los relieves de los fondos. En los últimos años, la artista también se ha acercado a la escultura y algunas de ellas pueden verse ahora en el museo. Unas pintadas y otras no, todas están realizadas en madera o bronce y sigue el estilo de su obra pictórica.

Peces, conejos y patitos celestiales

Su obra más reciente la ha realizado para esta muestra. Se trata de Paraíso (2025), un díptico de 3 por 6 metros que rinde homenaje a El Paraíso de Tintoretto, de la colección Thyssen-Bornemisza. Es la primera vez, como ella misma asegura, que crea una obra basada en otra. "Imagínense lo que es que una pintora que se ha pasado años pintando niñas y otras criaturas que flotan entre nubes, sea invitada a exponer en un museo y la reciba en el hall de entrada una pintura que está llena de santos y de ángeles que flotan entre nubes. Entonces, el paraíso que Ayako ha creado y que está ya colgado en el hall es una interpretación bastante literal en algunos aspectos del paraíso de Tintoretto".

Arriba, 'El Paraíso' de Tintoretto. Abajo, 'Paraíso' de Rokkaku. / MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA / EPE

Pintado hacia 1588 para decorar la sala del Gran Consejo del palacio de los dux de Venecia, el lienzo de Tintoretto muestra a Cristo colocando la corona a su Madre, bajo la paloma del Espíritu Santo. Está rodeado de ángeles, querubines y distintas figuras religiosas que flotan entre nubes y estrellas. En su versión, Rokkaku conserva el movimiento de las nubes y en ella muestra su propio paraíso, en el que Jesús, coronado con flores, le entrega a María una guirnalda. Esta obra, que además da título a la exposición, muestra el imaginario de la artista: peces que se deslizan junto a ángeles, conejos sentados y patitos que ascienden al cielo. "Tintoretto es un pintor de la terribilidad, un pintor trágico, también muy influido por Miguel Ángel, con un contraste dramático de claro-oscuro. Y eso lo ha diluido Ayako en esta proliferación algo informe de color, en este arcoíris multiplicado donde todo flota y se transforman las cosas unas en otras de manera casi imperceptible", explica el comisario.

Toda la pintura de Ayako es radicalmente espontánea. No suele trabajar con bocetos previos detallados: "Se pone a pintar y es la acción misma de pintar la que le va dando su camino". Por esta raíz espontánea que hay en su obra, también le gusta promover acciones pictóricas. Cuenta Solana que la exposición se completará con una serie de performances pictóricas. La primera será el jueves 22 de mayo a las 20:00h. en la inauguración de la muestra. Al día siguiente, primero de 10:30 a 12:30 y luego de 14:00 a 16:00, continuará con la elaboración de una pintura cuyo lienzo en blanco ya se encuentra preparado en la planta baja del museo.