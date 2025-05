Más Madrid acusa de "censura" al presidente de la Asamblea de Madrid y abandona el pleno: "Se está degradando la democracia"

Entre gritos de "libertad" y "vergüenza", los diputados de Más Madrid han abandonado el pleno de la Asamblea regional después de que el presidente de la cámara, Enrique Ossorio, retirara la palabra a Hugo Martínez Abarca, parlamentario de la formación, mientras defendía la toma en consideración de una proposición de ley para que la Asamblea llevara al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa de transparencia judicial. En concreto, lo que se promovía es una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial encaminada a que los jueces tengan que hacer pública una declaración de bienes.

Ossorio había advertido previamente en el desarrollo del Pleno que llamaría a la cuestión a cualquier diputado que desde la tribuna o el escaño criticara al poder judicial. Durante su intervención, Abarca se ha referido a la iniciativa planteada como salvaguarda de independencia judicial y como forma de "lucha contra la corrupción".

"El principal problema que tiene institucionalmente España ahora mismo es el secuestro que tiene la derecha sobre el poder judicial y el acoso que miembros concretos del poder judicial están haciendo al Gobierno", aseguraba desde la tribuna Abarca cuando Ossorio le ha llamado por primera vez a la cuestión. Abarca ha repetido el argumento y el presidente de la cámara le ha vuelto a llamar a la cuestión y advertido de que en una tercera ocasión le retiraría la palabra.

El diputado de Más Madrid se ha referido entonces a las declaraciones realizadas hace unos meses por José María Aznar, "el que pueda hacer que haga" y a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid hace unas semanas. "La señora Ayuso lo ha decorado explicándonos que algunos jueces y periodistas están dando lo mejor de sí mismos, es decir, están acosando al Gobierno democrático", ha señalado.

Ha sido ahí cuando Ossorio ha retirado la palabra a Abarca y los diputados de Más Madrid, tras la indicación de su portavoz, Manuela Bergerot, han abandonado el hemiciclo. "Es intolerable, es un ataque contra la democracia", ha señalado una indignada Bergerot ante los periodistas en los pasillos de la Asamblea. "Se está degradando la democracia en el parlamento autonómico que dirige la autoritaria señora Ayuso".

A su lado, Abarca ha ido más lejos al afirmar que el PP está alentando "una alianza golpista" con la derecha de todos los espacios "también el judicial", para "tumbar al Gobierno democrático de España".

El episodio llega en la misma semana en que Más Madrid ha anunciado que llevará a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa la "censura" que ejerce la mayoría del PP en la Mesa de la Asamblea. Un informe presentado por la formación el pasado martes asegura que de las 44.842 iniciativas presentadas en esta legislatura, la Mesa ha inadmitido 13.466, lo que supone alrededor del 30%.

Dentro de ellas, las que más se rechazan son las comparecencias -un 48,2% con 1.696 de las 3.515)- y las preguntas para respuesta oral y escrita, que suman el grueso de las iniciativas con 30.025, de las que han sido rechazadas 8.817 -29,37%-. Estas cifras las contraponen con las rechazadas en Andalucía (0,95%), Asturias (0%), Murcia (7,35%), Extremadura (3,92%) o el Senado (0,88%).

Según la formación la Mesa, presidida por el propio Ossorio y donde el PP ocupa cuatro de los siete puestos, utiliza "criterios políticos" para decidir "de qué se puede hablar y de qué no". El funcionamiento de la Mesa y el papel de Ossorio es un tema de frecuente crítica entre la oposición, fundamentalmente desde PSOE y Más Madrid, pero también de Vox.

Los diputados de Más Madrid han estado fuera del pleno durante 45 minutos, transcurridos los cuales han vuelto a la cámara. Entretanto al asunto se ha referido también tanto durante el transcurso de la sesión plenaria como en pasillos ante los medios de comunicación la portavoz socialista, Mar Espinar, quien ha pedido a Ossorio que asuma "el lugar que ocupa en el mundo" y ha denunciado que se está "perdiendo a marchas forzadas la calidad democrática de la Asamblea".

"No puede retorcerse el reglamento como lo vienen haciendo. No puede reinventarse el reglamento cada vez que les conviene. Aquí no se puede decir de qué temas se pueden hablar y de qué temas no. Y ni muchísimo menos se puede decir qué partidos políticos pueden actuar y hablar de determinados temas y qué partidos políticos pueden hablar y actuar de determinadas formas", ha añadido.