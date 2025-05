Madrid emplaza a la judicialización del caso para esclarecer lo ocurrido en el atropello a una menor por parte del director de la Policía Municipal

El director general de la Policía Municipal de Madrid "sigue de baja y, por tanto, en ese sentido no hay ninguna novedad", ha replicado este jueves la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, al ser preguntada en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno por la situación del máximo responsable del cuerpo local, Pablo Enríquez Rodríguez, implicado en el atropello accidental de una menor a principios de este mes.

La pregunta hacía referencia a la posible asunción de responsabilidades en lo ocurrido por parte del director general después de que esta misma mañana Más Madrid haya denunciado, a raíz de una información publicada por El País, que las lesiones sufridas por la niña en el incidente son "totalmente incompatibles" con el relato oficial aportado por la Policía local.

La noticia en cuestión afirma que la menor no solo sufrió una rotura de tobillo, como se había asegurado en un primer momento, sino también una fractura de fémur. Según la portavoz del grupo líder de la oposición, Rita Maestre, estas lesiones contradicen la versión del Gobierno municipal, según la cual la menor chocó contra un lateral del coche en el que viajaba Enríquez tras ser empujada por su propia madre.

Sanz no ha querido entrar a valorar esta cuestión, afirmando que el Ayuntamiento no cuentan con esos partes médicos a los que se ha referido Más Madrid. Como el caso "se va a judicializar", ha añadido la portavoz municipal", "ahí se aportará toda la documentación" pertinente. Mientras tanto, ha reprochado Sanz, "hablar de fabricar montajes, como aquí se ha dicho por parte de algunas eh personas de la oposición, es tanto como imputar delitos a funcionarios públicos, y desde luego a mí ahí no me van a encontrar".

Caída accidental de la menor, según Policía Municipal

Según la nota de prensa difundida el pasado 7 de mayo por la Policía Municipal, el vehículo en el que viajaba el director general del Cuerpo circulaba con los distintivos luminosos encendidos y "la debida precaución" ante el apagón de los semáforos, cuando "se percató de la caída" de la niña "en mitad de la calzada", una vez ya había "sobrepasado" el paso de peatones.

El comunicado recoge que la madre de la menor declaró entonces que el "vehículo implicado, a su paso por el paso de peatones, golpeó con su parte trasera la rodilla de la niña, provocando su caída contra el suelo". Por su parte, dos testigos presenciales manifestaron que el coche circulaba "a velocidad normal" y que fue la madre quien, "al tirar del brazo" de la menor cuando pasaba el vehículo policial, provocó su caída, sin poder precisar si llegó a ser golpeada.

Según la nota, a fecha de este miércoles 7 de mayo, ninguno de los perjudicados ha presentado ninguna denuncia ni requerimiento de parte de lesiones, "constando por tanto como leves según informe de Samur". Si finalmente se recibe denuncia o requerimiento judicial, el cuerpo "procederá a la apertura de diligencias", concluye el escrito.