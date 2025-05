Love the 90s, I love reggaeton, Brunch Electronik con su 'spin of' en Mad Cool... el tsunami del fondo proisraelí KKR se aproxima a los festivales madrileños

La polémica por la participación del fondo de capital riesgo proisraelí KKR en los festivales de música españoles ha acabado llegando, como no podía ser de otra manera, hasta Madrid, aunque en un principio no fueran las citas de la capital las que han estado en el centro de esa tormenta que en un primer momento han protagonizado eventos como Sónar, Viña Rock, Resurrection Fest o Arenal Sound.

Como se ha conocido a través de informaciones de Eldiaro.es y El Salto, KKR es el principal propietario, a través del fondo Superstruct, de alrededor de 80 festivales en todo el mundo, de los que una treintena se celebran en España, con varios en la Comunidad de Madrid: los que organiza ShareMusic!, el Brunch Electronik, Brava Madrid, Madrid Salvaje y Elrow Town. Este último se celebró el pasado primero de mayo, antes de que se conociera que KKR tiene inversiones inmobiliarias en los territorios ocupados ilegalmente por Israel en Palestina a través del conglomerado empresarial Axel Springer. Brunch Electronik, por su parte, celebró la primera de sus fechas el pasado fin de semana sin que la tormenta le afectase de forma significativa, más allá de las críticas en redes y la deserción de algunos espectadores que ya tenían sus entradas compradas. Pero todavía quedan por celebrarse un buen puñado de festivales madrileños en manos del fondo del capital riesgo.

ShareMusic! es la propietaria de I love reggaeton, Love the 90s y Love the Twenties, que se celebrarán a lo largo del mes de junio en el recinto ferial Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid. A pesar de que la promotora emitió un comunicado condenando la violencia contra la población palestina, como ya han hecho otros de los festivales mencionados, el ayuntamiento de esta localidad, feudo tradicional de la izquierda, ha sido una de las primeras administraciones en reaccionar de forma tajante, anunciando la cancelación del acuerdo que tiene con la promotora. Las citas programadas para este año se celebrarán, pero a partir de ahí el contrato queda roto. Una decisión en sintonía con la opinión del ministro de Cultura, Ernest Urtsun, quien hace unos días declaraba que "KKR no es bienvenida a las actividades culturales en nuestro país".

"No se dan las condiciones"

La decisión, anunciaba el consistorio de Rivas a través de un comunicado, "responde al compromiso ético y político del municipio con los derechos humanos y con el pueblo palestino, al que Rivas lleva décadas apoyando de manera firme y constante". Se decía también en el mismo que "mientras persistan dudas sobre la estructura empresarial que sostiene estos festivales y sus posibles conexiones con fondos que avalan el actual genocidio en Gaza, no se dan las condiciones para mantener una relación estable de colaboración". Rivas Vaciamadrid está hermanada con la ciudad palestina de Jenin, financia diferentes proyectos de cooperación en territorio palestino y, hace solo unos días, celebraba el Festival Grimey por Palestina como parte de las Fiestas de Rivas, un evento que reúne a cerca de 15.000 jóvenes y cuyos ingresos se destinan a proyectos de solidaridad con la población del país árabe ocupado.

El acuerdo entre la ciudad madrileña y ShareMusic! se ciñe a la cesión de espacios, por los que la promotora paga al ayuntamiento. No comporta, por tanto, ningún coste para las arcas municipales. Lo que sí podría suponerle un coste muy elevado es cancelar las convocatorias previstas para este año. Por eso se ha decidido mantenerlas tal y como estaban previstas, para evitar una posible indemnización a la promotora que "acabaría beneficiando al mismo fondo KKR cuyas implicaciones con Israel ha llevado precisamente a tomar esta decisión de ruptura". También, alegan desde el consistorio, por los perjuicios que afectarían a quienes ya han adquirido sus entradas, a los más de 1.500 trabajadores contratados y a los más de 130 artistas que figuran en su programación. Por ahora no se conoce si alguno de ellos, como ya ha pasado en citas como Sónar, Resurrection Fest o Arenal Sound y con nombres habituales en el Viña Rock, han cancelado su presencia en estas próximas ediciones o en las futuras.

Tampoco se han anunciado por el momento cancelaciones entre los artistas que participarán en las próximas citas de Brunch Electronik, que en sus convocatorias de los próximos 28 y 29 de junio espera a artistas como Adam Port, Rampa o Rüfüs do Sol en su escenario del Parque Juan Carlos I de Madrid. La marca mantiene también un acuerdo con Mad Cool por el que se encarga de celebrar la jornada de cierre del macrofestival madrileño en su recinto Iberdrola Music del distrito de Villaverde. Ese día serán estrellas de primera línea de la electrónica como Peggy Gou, Jungle (en versión DJ Set), Mau P o Macarena Hoffmann quienes se pongan a los platos. Tampoco ahí se ha conocido ninguna baja por ahora, como tampoco hay comunicado por parte de Brunch electronik ni de Mad Cool, de los que este diario ha tratado de recabar su opinión, por ahora, sin éxito.