Desde infantil hasta la universidad: la educación pública madrileña sale a la calle para denunciar su "situación precaria"

Por el "esfuerzo que tienen que hacer las familias para poder pagar escuelas infantiles porque no hay suficientes plazas públicas"; por "asfixia financiera" en la que se encuentra sumida la universidad; o por las "aulas con goteras, sin calefacción y sin aire acondicionado": por todo eso, este jueves centenares de personas han salido a la calle en Madrid.

Bajo el lema 'Salvemos a la educación pública. Su privatización, nuestra ruina', tanto personal docente y laboral de Educación Infantil como Primaria, Secundaria, Educación Especial, Formación Profesional y Régimen Especial, así como el de las universidades públicas y las escuelas infantiles de gestión indirecta, han marchado cual marea verde para reclamar mejoras.

Aseguran que la falta de financiación atraviesa todos los estamentos de la educación pública de la Comunidad de Madrid. Lo hace empezando por quienes trabajan con los más pequeños. Rosa Marín Sánchez, de la Plataforma de Escuelas Infantiles, explica ante los medios que "es inaceptable que Madrid, siendo la comunidad autónoma con el Producto Interior Bruto más alto del estado", esté "siempre a la cola en educación".

Varios de los carteles que sostenían los y las marchantes llevaban mensajes para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / EUROPA PRESS / FERNANDO SÁNCHEZ

"Todos los sectores educativos, desde cero a tres años, hasta las universidades, coinciden con que la falta de financiación está perjudicando gravemente la calidad de la enseñanza y a las condiciones laborales". En el caso concreto de las escuelas infantiles, piden una bajada de ratios, una subida salarial e igualdad de condiciones para todos los centros de la Comunidad de Madrid.

Es lo mismo que pide Educación Primaria, Secundaria y Formación Profesional. Pilar, profesora de dibujo en un instituto, se encuentra entre la marea verde porque indica que está "demasiado cansada". Ella, que viene de la Comunidad de Murcia, ha visto como la nómina en Madrid le sale con 200 euros menos.

Pero no es solo el tema económico. También habla de la alta carga burocrática y de la cantidad de estudiantes que tiene. "Llega la hora del recreo y te ponen reuniones. Cualquier trabajador se puede tomar un café. Yo ni eso. Siempre hay algo que hacer", asegura. A su pesar, la sociedad eso no lo ve: "Siguen pensando que vivimos divinamente", añade.

El caso de las universidades

Natalia Esteban, estudiante de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de las plataformas convocantes, ha vuelto a indicar que las universidades llevan años de "asfixia financiera" que no mejorará con la ley que está elaborando el gobierno madrileño, a la que tacha de "ultraprivatizadora" y "represiva".

"Va a implicar mucha más precariedad laboral. Sabemos que cuando hay recortes presupuestarios, y cuando las empresas se meten más en lo público, se produce más precariedad laboral y la elitización de la educación superior que ya cuenta con tasas desorbitadas y con becas insuficientes", asegura.

La falta de financiación, dice Valeria, una estudiante de cuarto curso de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, se nota en el mismo mobiliario. "Las sillas, las mesas, las clases... Tampoco ponen dinero para la graduación", denuncia. Ni siquiera para reponer libros en la biblioteca. Los profesores también se quejan. "De hecho, he visto a varios de la uni aquí", añade.

También han estado esta vez en la marea verde el personal de administración y servicios de la Comunidad de Madrid. Laura Martínez, de la CGT, explica a este periódico que han hecho huelga y se han sumado a la marcha por el "convenio de la vergüenza" firmado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso y los sindicatos mayoritarios. "Nos han quitado un montón de derechos", afirma.

También se queja de los procesos de estabilización de empleo ha hecho que "más del 70% de la plantilla haya pasado de tener un contrato anual y al cien por cien, a tener contratos fijos discontinuos". "Eso nos releva al paro durante el verano y con jornadas irrisorias, al 80%, 70 e incluso el 60%", añade.

Recuerda además que estas categorías de personal de administración y servicios son mayoritariamente feminizadas, "con compañeras en edad de jubilación que no han podido estabilizar la plaza" y que en junio se encontrarán en paro.

Colofón a la huelga

La marcha, en la que han participado alrededor de 3.000 asistentes según la Policía Nacional, estaba convocada por la Plataforma Menos Lectivas junto a una veintena de colectivos, entre ellos los sindicatos CGT, STEM y CNT, y en el ámbito universitario, por la red Universidad por la Pública. Durante la misma, se gritó un "no queremos, no nos interesa, una educación al servicio de la empresa", o un "cero a tres no llega a fin de mes".

Esta movilización, inicialmente prevista para el 28 de abril y aplazada por el apagón, es el colofón de una jornada de huelga -la primera general en 12 años- que contó un seguimiento significativo, especialmente en las universidades públicas madrileñas, donde superó el 80% en algunos campus, según los convocantes.

Con todo, aseguran que si la Comunidad de Madrid no hace caso a sus peticiones, y continúan "desoyéndoles", irán a una huelga indefinida.