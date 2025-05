El Supremo avala el cobro de los gastos de comunidad a los inquilinos de las viviendas municipales de Madrid

El Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid en un litigio planteado por varios arrendatarios de viviendas de protección pública sobre quién debía hacerse cargo de los gastos de comunidad. Los demandantes alegaban que, según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994, estos costes debían estar cuantificados en el contrato, algo que no ocurría en sus caso. El alto tribunal ha determinado que la normativa autonómica prevalece en estos casos y no exige tal especificación.

"Al no darse el supuesto de la supletoriedad legal, no cabe aplicar el art. 20.1 LAU y sus exigencias normativas, circunscritas a las viviendas del mercado libre y no intervenido, con respecto a las de protección", argumenta la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, las cuales están "sometidas a la legislación autonómica de aplicación normativa preferente y dictada en el marco de las competencias de la Comunidad de Madrid".

Más de una veintena de inquilinos reclamaron ante la Audiencia Provincial de Madrid la devolución de alrededor de 66.000 euros en gastos de comunidad que habían pagado durante años, argumentando que, según el artículo 20.1 de la LAU, estos costes debían estar cuantificados en el contrato para poder ser repercutidos. La Audiencia les dio la razón, pero la EMVS recurrió al Supremo, que ahora ha revocado esa decisión.

Prevalece la normativa autonómica

El Supremo ha recordado que los arrendamientos de viviendas de protección oficial se rigen por normativas autonómicas, que en este caso permiten a la arrendadora repercutir el coste real de los servicios sin necesidad de especificar su importe anual en el contrato. La LAU solo se aplica de manera supletoria cuando no hay regulación específica, y en este caso sí la hay.

Los magistrados han subrayado que no existe vacío legal que justifique aplicar la LAU, ya que la legislación de la Comunidad de Madrid ya regula estos contratos. Además, destacan que los arrendatarios pagaron durante años (entre 41 y 68 cuotas) sin cuestionar que los gastos correspondieran al coste real de los servicios.

La sentencia sienta un precedente sobre la primacía de la normativa autonómica en los arrendamientos de viviendas protegidas y refuerza la postura de la EMVS, que argumentaba que, como entidad pública, no puede asumir gastos que corresponden a los inquilinos sin vulnerar el interés general.

Con este fallo, los arrendatarios no podrán reclamar la devolución de los gastos de comunidad ya abonados, y se confirma que, en este tipo de viviendas, no es obligatorio cuantificar los costes en el contrato para su repercusión.