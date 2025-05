Un 'Shakespeare In Love' del humor absurdo: risas y cabaret para entender por fin a Miguel Mihura

Dos décadas tardó Miguel Mihura en estrenar Tres sombreros de copa. La tuvo guardada en un cajón hasta que, en 1952, tras años defenestrada por los productores, el Teatro Español Universitario la recuperó. El público la acogió con tanto fervor que, más adelante, ya en régimen comercial, intentaron replicar la hazaña sin éxito. Fue tal el golpe de realidad que acabó retirándose de la cartelera al poco tiempo. Sin embargo, hoy, reconvertida en clásico, pone en valor el esfuerzo de su autor por construir un nuevo tipo de comedia. Un universo que Adrián Perea recrea en Mihura, el último comediógrafo, un tributo al precursor del teatro del absurdo en España.

“Mihura la escribió en su cama, después de haber hecho una gira junto a una compañía de variedades. Durante el viaje, se enamoró de una bailarina. Pero la abandonó porque estaba comprometido con otra chica de alta cuna. Era una historia muy cercana a su vida personal. Por eso, precisamente, cuando la catalogaron de humor absurdo, se negó en rotundo. Jamás se planteó inventar nada. De hecho, no le gustaba que se representase de aquella manera. Quería a personas normales, desde la sencillez. De eso intentamos hablar en esta pieza”, cuenta Adrián sobre una obra que estará en Nave 10 Matadero hasta el 15 de junio.

Adrián Perea y Beatriz Jaén son los responsables de 'Mihura, el último comediógrafo'. / JESÚS UGALDE

El elenco está formado por David Castillo, Paloma Córdoba, Esperanza Elipe y Esther Isla, entre otros, bajo la dirección de Beatriz Jaén. Como Tom Soppard, Perea ha construido una suerte de Shakespeare In Love del humor absurdo: risas, amor, cabaret… para entender mejor el oficio de los que nos hacen reír: “Mihura está a la orden del día. Al igual que otros escritores, nos ha dado libertad a la hora de escribir y relacionarnos con la comedia. Al él no le quisieron estrenar su obra porque pensaban que abordaba temas demasiado peliagudos. No tuvieron en cuenta la vanguardia de sus palabras. Y eso es bastante actual”.

Esperanza Elipe, Esther Isla y Almudena Salort completan el reparto. / JESÚS UGALDE

Este montaje toma como punto de partida la vida y obra de Mihura para tejer una biografía sentimental que combina elementos de ficción, autoficción y análisis. En él, el autor plantea preguntas sobre la relevancia de los comediógrafos en la actualidad y cómo el humor puede seguir siendo un mecanismo de resistencia. “Comediógrafo es la palabra que mejor le representa. No sólo hizo teatro, también relatos, dibujos, guiones, cuentos… Se inventaba su vida por completo, siempre a través del humor. Era su lenguaje. Su oficio tenía cierto valor en el siglo pasado y, aunque parezca que ya no hay, conservamos algunos”, añade Perea.

Sarcasmo y crítica social

La obra se divide en distintos tramos temporales y espaciales gracias a una escenografía creada por Pablo Menor Palomo para la ocasión: simula la parte de atrás de un escenario donde sucede todo aquello que, bajo las tablas, como en la propia vida, no está al alcance del espectador: “Sus textos están salpicados de sarcasmo y crítica social. Practicaba mucho la ternura como Alfredo Sanzol, las relaciones como Lucía Carballal y el compromiso como Íñigo Guardamino. Todos tenemos mucho de él, aunque hoy la mayoría de sus comedias tengan cierto tono amarillento y nos lleven a sitios donde nos vemos poco reflejados. No obstante, sus chistes han calado y todos los que hacemos comedia tenemos parte de Mihura en nuestro interior”.

La gran pregunta que surge en torno a esta y otras tantas propuestas es si sus autores, más o menos contemporáneos, están a favor de revisar obras históricas desde un punto de vista actual. Perea no lo tiene claro: “Si lo hacemos, estaremos perdiendo parte de su esencia. Y, si las dejamos tal cual, no llegarán a conectar con el público de hoy. Así que no lo sé. Por eso lanzo esta misma duda a los asistentes. Supongo que la clave está en el entorno, en contextualizar las obras dentro de lo que son y, a partir de ahí, dar un mensaje desde hoy, que es lo que hacemos en esta pieza”.