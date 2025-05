Almeida eleva a 105 las personas atendidas por el Ayuntamiento en Barajas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha elevado este miércoles el número de personas sin hogar del aeropuerto de Barajas que han sido atendidas de forma individualizada por los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid a 105, nueve más que las 94 monitorizadas hasta la fecha. A ese centenar de personas “se les ha ofrecido alternativa de alojamiento fuera del aeropuerto”, aunque solo lo ha aceptado un número “muy bajo” de personas, ha detallado.

"El Ayuntamiento está trabajando", ha afirmado el primer edil madrileño en declaraciones a los medios tras el Pleno extraordinario celebrado este miércoles en Cibeles. El Consistorio "ha monitorizado y ha hecho un seguimiento individualizado de 105 de las 400 personas que hay en ese aeropuerto", ha subrayado Almeida, "105 de las 400 personas que ya han sido contactadas, monitorizadas y seguidas por los servicios sociales" municipales y a las que "se les ha ofrecido alojamiento".

Al hilo de este ofrecimiento, cuya acogida ha sido minoritaria, el regidor popular ha argumentado que, “aunque algunos no lo quieran ver y no lo quieran aceptar”: que los equipos de atención social del Consistorio pueden ir a Barajas y ponerse en contacto con las personas sin hogar, pero no les puede “obligar” a salir del aeropuerto ni a ir a los recursos sociales municipales. “Quien entienda que esto se soluciona con que el Ayuntamiento de Madrid va, por la fuerza se los lleva y por la fuerza les mete en un recurso social, se equivoca gravemente. Es una realidad mucho más compleja, mucho más difícil y mucho más dura de lo que se nos está diciendo”, ha insistido Almeida.

Sin reunión con Aena a la vista

Por lo que respecta a la petición realizada por el presidente de Aena, Maurici Lucena - que este lunes mandó una carta al Consistorio solicitando una reunión "de urgencia"-, Almeida ha asegurado que no han recibido ninguna nueva comunicación por el momento. "Más de 24 horas después de haber recibido esa carta, todavía el presidente de Aena no se ha dirigido a este ayuntamiento para poder cerrar esa reunión", ha detallado el alcalde.

Según el primer edil madrileño, esto es una "buena muestra de la mala fe con la que está actuando Aena" en todo este asunto. Almeida ha reiterado su disponibilidad para sentarse y "hablar de verdad" a fin de solucionar una crisis encallada ya durante muchas semanas, aunque ha vuelto a reclamar que el gestor aeroportuario "haga los deberes" y complete el censo de las 400 personas que pernoctan en la terminal.

Que Aena no lo haya hecho todavía, "no quiere decir nosotros no estemos trabajando", ha recalcado Almeida en alusión a esas 105 personas a las que se ha hecho seguimiento. En este sentido, el alcalde ha informado que este jueves tendrá lugar en Barajas una nueva reunión técnica de coordinación, en la que el Gobierno municipal hará actualización "actualización de los datos de seguimiento que estamos haciendo todos los días y de lo que están haciendo nuestros equipos de trabajo en la calle". A cambio, Almeida espera que "Aena nos diga qué medidas está adoptando".

Esta misma noche, la entidad pública comenzará a aplicar la limitación de acceso a las terminales a pasajeros y acompañantes en horario nocturno, entre las 21.00 horas y las 05.00 horas. Lo hicieron después de que el Comité de Seguridad Local de Aena se reuniera para abordar esta situación. Así, en esas franjas horarias, solo podrán acceder a los terminales del aeropuerto los pasajeros con tarjeta de embarque, sus acompañantes tanto de salida como de llegada, y los trabajadores del aeropuerto.