Los rectores madrileños insisten en la infrafinanciación de las universidades y reclaman un pacto de Estado

La cita llevaba por título Universidades públicas: presente y futuro y era inevitable que el asunto de la financiación y el debate sobre la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) de la Comunidad de Madrid emergiera. Los rectores de las seis universidades públicas madrileñas han participado hoy en un encuentro informativo organizado en la capital por la Universidad de Alcalá de Henares en el marco de sus Desayunos Alcalá. Un coloquio en el que la suficiencia financiera de las universidades públicas ha emergido y en el que han pedido un acuerdo entre instituciones ante el "claro peligro" en que, afirman, se encuentra el sistema.

Ha sido Ángel Arias, rector de la Universidad Carlos III, quien más claramente ha formulado la necesidad de ese acuerdo. "Tenemos que poner hoy el foco en el riesgo en que se encuentra la universidad pública", ha advertido. "Desde aquí, lancemos un pacto de Estado", ha enfatizado. Y ha formulado un deseo que parece difícil visualizar. "¿Qué titular me gustaría que hubiera?", se ha preguntado. "El del presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid llevando a cabo un pacto de Estado sobre las universidades públicas de Madrid, por todo lo que está en juego".

Similar propuesta ha lanzado José Vicente Saz, rector de la Universidad de Alcalá de Henares, quien tras una reflexión sobre el futuro de estas instituciones ante los cambios demográficos y tecnológicos, ha abogado por ese acuerdo. "Necesitamos las universidades públicas que haya un pacto de Estado entre los grandes partidos para que nos apoyen y para lograr de verdad conseguir una nueva universidad cada vez más competitiva y que de verdad seamos capaces de atraer estudiantes de otros países", ha subrayado en presencia del secretario general de Universidades, Francisco García Pascual, y del consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana.

En la misma línea, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, ha defendido que la educación superior es de los pocos asuntos que se pueden considerar una cuestión de estado, ha lamentado el poco tiempo que a hablar de ella se dedica en las campañas electorales y ha reclamado entendimientos. "El sistema universitario público hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo no solo con dinero, que por supuesto que sí, sino también con políticas activas y grandes consensos que ya se han pedido sobre esta mesa".

"Lo público necesita apoyo político y financiero", ha insistido Goyache, quien también ha mostrado su comprensión por las manifestaciones y huelgas contra la infrafinanciación promovidas por la comunidad universitaria. "Comprendemos que nuestras comunidades tienen que expresar la preocupación cuando ven que el sistema por el que trabajamos y vivimos está en claro peligro. Es más, deben hacerlo, tienen la obligación de hacerlo", ha subrayado. El rector de la Complutense no ha circunscrito esas protestas a la falta de financiación "que ha durado demasiado tiempo y no es de ahora" y ha señalado que mientras las protestas sean pacíficas y constructivas "no tenemos nada que objetar, sino todo lo contrario".

"Grave deterioro"

El asunto de la financiación, en cualquier caso, ha sido abordado de manera singular por la rectora en funciones de la Universidad Autónoma, Amaya Mendikoetxea, a quien ha correspondido referirse al asunto en el reparto de temas debatidos. Mendikoetxea ha asegurado que Madrid, con 5.000 euros anuales por alumno y el 0,4% de su PIB es la comunidad que menos aporta a su sistema universitario en términos relativos y ha denunciado el retraso "de décadas" en acordar un sistema de financiación que garantice la suficiencia y la equidad".

La rectora de la Autónoma ha denunciado el "grave deterioro de la solvencia de las universidades" y "un trato desigual". Asimismo, ha manifestado su acuerdo con que el borrador de la nueva ley de universidades madrileñas plantee un sistema de financiación plurianual, a cinco años, pero ha mostrado preocupación por cómo se definirá la financiación básica y por objetivos que contempla la futura norma y cómo se establecerán esos objetivos. "Es crucial garantizar la suficiencia financiera de las universidades y diseñar un modelo de financiación que responda a lo que la sociedad demanda de las universidades, pero no puede hacerse a costa de recortar autonomía", ha indicado.

Mendikoetxea ha puesto sobre la mesa un dato que apunta a otro de los pulsos educativos que el gobierno madrileño mantiene con el central y con los propios responsables de las universidades públicas, el de la aprobación de centros privados. Según la rectora de la Universidad Autónoma, en el curso 2024/2025 se han ofrecido tres nuevos grados y 15 nuevos másteres en las seis universidades públicas madrileñas frente a 43 nuevos grados y 51 nuevos másteres en las 13 universidades privadas.

"Yo no veo tal conflicto entre universidades públicas y privadas", ha señalado el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Óscar García. "Estamos preocupados por la calidad de la enseñanza, pero que nadie busque enfrentarnos", ha apuntado. La cuestión sí tiene en pie de guerra al Gobierno y a la Comunidad de Madrid a cuenta del decreto en tramitación que endurece los requisitos para el reconocimiento de universidades privadas, entre ellos refuerzo de la labor investigadora.

"Consenso"

Esa tarea investigadora de la universidad no está suficientemente reconocida, ha opinado el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Abraham Duarte. Los rectores han esgrimido un dato en ese sentido: el 70% de la investigación en España recae sobre las universidades, aseguran, y de ese 70%, el 90% en las universidades públicas. García, que ha pedido una apuesta "decidida y sin medias tintas" por la universidad pública, además ha apuntado al concepto de "rentabilidad" en las universidades privadas. "La preocupación que tenemos es que si en un momento determinado, deja de ser un negocio, ¿qué pasa con esas universidades? ¿Se van a ir? ¿Y los estudiantes que tengan un título de una universidad que no existe?". El responsable de la Politécnica ha abogado por privadas "que tengan la calidad suficiente para subsistir en el tiempo y ser agentes que contribuyan al desarrollo".

A la salida del encuentro, el consejero de Educación madrileño, ha subrayado la voluntad de "consenso" en la elaboración de la nueva Ley de Universidades de la Comunidad. "Queda mucho trabajo por hacer, pero creo que hay un gran consenso por parte de los rectores y también una enorme voluntad por trabajar de la mano de la Comunidad de Madrid y formar juntos esta nueva ley", ha señalado.