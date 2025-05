Ultimátum al Gobierno por los solicitantes de asilo: Madrid da un mes para desbloquear la situación antes de acudir a la Justicia

El Ayuntamiento de Madrid envió el pasado viernes un requerimiento urgente a los Ministerios del Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que faciliten el acceso inmediato de los solicitantes de asilo al Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPI), responsabilidad exclusiva del Gobierno central. La administración municipal ha dado un plazo de un mes para cumplir con las obligaciones legales y constitucionales, advirtiendo que, de no hacerlo, presentará una demanda judicial.

En el escrito, el Consistorio denuncia que el Gobierno central “lleva años” incumpliendo su deber al colapsar el SAPI, con trámites que se prolongan durante meses y derivaciones “insuficientes” a los recursos estatales. Esto obliga al Ayuntamiento a mantener en sus centros municipales a cientos de personas en situación de vulnerabilidad, pese a que la competencia legal corresponde al Estado. Una "dejación de funciones" que, según el comunicado, priva a los solicitantes de garantías como atención jurídica, integración y cobertura básica.

"Este requerimiento otorga al Gobierno de España un mes para cumplimiento de sus obligaciones y en el caso de que no lo haga, nos veremos obligados, desde el Ayuntamiento de Madrid, a la correspondiente demanda judicial", expuso el viernes el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández. El titular del Área exige al Ejecutivo central "que asuma sus competencias", tal y como el Ayuntamiento "ya se lo ha reiterado en diferentes reuniones" con Migraciones, pero este "no responde".

Casi 400 plazas bloqueadas

Actualmente, el Ayuntamiento destina 380 de sus 630 plazas de emergencia social a acoger temporalmente a solicitantes de asilo y a quienes, tras ser denegada su protección internacional, permanecen en un “limbo administrativo”. De las 400 personas atendidas, 105 ya tienen plaza asignada en centros estatales, pero no han sido trasladadas, lo que refleja el colapso del sistema. La estancia media en los recursos municipales es de 131 días, con casos que superan los 290 días. En enero, solo nueve personas fueron derivadas al SAPI, un ritmo que el Consistorio califica de “inadmisible”.

“Si el Gobierno no tramita más salidas, el Ayuntamiento no puede dar entrada a nuevas personas”, subraya la nota del Consistorio. La saturación amenaza con dejar en la calle a quienes buscan protección, algo que la administración local intenta evitar con sus recursos, aunque insiste en que se trata de una solución temporal y extraordinaria. "Pero como todo, el Gobierno de España no responde. El Gobierno de España no realiza una buena gestión. Tenemos casos similares como el aeropuerto, casos similares como el apagón, casos similares como los trenes", subrayó Fernández.

Un mensaje que ha repetido este lunes durante la comisión ordinaria del ramo, en la que, respondiendo a una pregunta de la concejala de Más Madrid Lucía Lois sobre la atención al sinhogarismo, Fernández ha reiterado que ni el Gobierno central ni los cinco Ministerios competentes acuden a las reuniones por la crisis de Barajas. "Insisto, humanidad. Lo único que pedimos al Gobierno de España es humanidad en el aeropuerto. No hemos criticado a Caritas", ha afirmado el delegado, que ha incidido también en la falta de una "filiación" de las personas presentes en el aeropuerto que permita actuar a los servicios sociales.

El PSOE reclama abrir las plazas de la campaña del frío

En respuesta al ultimátum del Ayuntamiento, la portavoz del PSOE-M, Reyes Maroto, ha pedido este lunes abrir las "más de 430 plazas" de la campaña de frío municipal para acoger a los cientos de personas que viven y pernoctan en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, convertido en foco de un cruce de acusaciones entre las administraciones madrileñas y la estatal.

"Creo que es impresentable lo que hemos conocido hoy. A las personas sin hogar se les trata como mercancías en el Ayuntamiento de Madrid. Aquí lo que hay que dar es una solución en el marco de las competencias, que son muy claras en el ámbito de emergencia social, que son las que tiene el Consistorio y la Comunidad", ha subrayado Maroto. Para ello, la portavoz socialista ha planteado recurrir a los recursos de la campaña del frío

"Esto no se trata de judicializar una situación que se tiene que abordar desde el punto de vista de los derechos humanos. Le insto al Ayuntamiento a que de forma inmediata, y esto puede ser mañana, ponga los recursos de la campaña de frío y que deje de tratarlas como mercancías. Es una vergüenza que se judicialice algo que tiene que ver con la dignidad de unas personas que no lo tienen nada", ha asegurado.