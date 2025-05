Vallecas vibra con el 'EuroRayo': así están las cuentas para los puestos europeos

El Rayo Vallecano afrontará la última jornada de LaLiga con posibilidad de conseguir acceso a competición europea. El conjunto de la franja depende de sí mismo para jugar Conference League la próxima temporada y, en función del resultado del Celta de Vigo, podría acceder a la Europa League. El Rayo Vallecano no disputa competición europea desde la temporada 2000/01, pero la presente campaña realizada por el conjunto de Íñigo Pérez podría devolver las grandes noches europeas al Estadio de Vallecas.

El centrocampista del Rayo Jorge de Frutos celebra tras anotar el primer gol del equipo durante el partido de la jornada 36 de LaLiga. / SERGIO PEREZ / EFE

El conjunto de la franja viene de conseguir una victoria de vital importancia para sus intereses, precisamente, ante el Celta de Vigo (1-2). Los madrileños se repusieron al tanto inicial de Marcos Alonso con goles de Isi y Jorge de Frutos, que ponen patas arriba la lucha por los puestos europeos. El Rayo suma cuatro partidos sin conocer la derrota y su sprint en este tramo final de la temporada le ha permitido estar en "una posición privilegiada".

El Rayo Vallecano ocupa la octava posición, con 51 puntos. Se sitúa a tan solo uno del Celta de Vigo (52) y empatado con Osasuna (51), pero con el golaverage a favor de los madrileños. Estos tres equipos pelearán por las dos plazas europeas que aún están en juego en esta última jornada del campeonato.

"Un escenario inimaginable hasta hace poco tiempo"

Pero si echamos la vista atrás no todo el camino ha sido tan bonito. El Rayo Vallecano finalizó la temporada 2023/24 en la 17ª posición de la clasificación, marcando la zona de descenso. El conjunto del sur de Madrid se hizo con los servicios de Íñigo Pérez a mediados de febrero, que llegaba con el claro objetivo de conservar la categoría tras un año post-Iraola realmente complicado. Íñigo fue parte del staff técnico del entrenador vasco y consiguió recuperar la mejor versión del equipo para consumar la salvación.

El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez. / Javier Zorrilla / (EPA) EFE

"Es un escenario inimaginable hasta hace poco tiempo. El año pasado cuando vinimos aquí era un contexto muy diferente. Pero si mantienes la unión, entrenas y rindes, el fútbol te permite vivir partidos como el de la próxima semana porque hay mucha igualdad en LaLiga", explicaba Íñigo Pérez al término del partido ante el Celta de Vigo, poniendo en valor lo vivido durante estos meses.

Pero desde el club no se confían y optan por mantener los pies en el suelo de cara a la última jornada. "Todavía no lo hemos conseguido y uno de los pecados mortales que podríamos tener es evadirnos y no mantener esta activación mental que venimos demostrando en este último mes", avisó el técnico rayista, que no da por finalizado el trabajo.

Una pelea por Europa a tres bandas

Con la quinta plaza conseguida de forma matemática por parte del Villarreal y con el Real Betis haciendo lo propio con la sexta posición, una guerra a tres bandas queda abierta por las dos últimas plazas que dan acceso a competición europea la próxima temporada. La séptima posición da acceso a la Europa League, mientras que la octava te garantiza la presencia en Conference League. A falta de una jornada, Celta de Vigo y Rayo Vallecano, respectivamente, ocuparían dichas plazas, pero con Osasuna acechando a ambos conjuntos. De estos tres equipos, saldrán dos representantes en Europa de cara a la próxima campaña. En esta última fecha del campeonato todo puede ocurrir. Estos tres encuentros se disputarán de forma simultánea, siendo el sábado a las 21:00 horas la fecha elegida por LaLiga para decidir las plazas europeas. El Celta, que ocupa la mejor posición en este momento, incluso podría quedar fuera de Europa si pincha en casa del Getafe.

El defensa francés del Rayo Florian Lejeune celebra tras anotar el segundo gol del equipo durante el partido de la jornada 36 de LaLiga. / SERGIO PEREZ / EFE

Si el Celta de Vigo consigue la victoria en su visita a Getafe será equipo de Europa League la próxima campaña. Lo mismo sucede con el Rayo Vallecano, si los de Íñigo consiguen la victoria en la visita del Mallorca serían equipo de Conference League, relegando a Osasuna, que visita al Alavés, a la novena posición. Ahora bien, si el Celta no suma los tres puntos en el Coliseum, una victoria del Rayo le otorgaría la séptima posición. Por el contrario, si el Rayo no consigue la victoria, pero sí lo hace Osasuna el cuadro rojillo adelantaría en la clasificación a los madrileños. Todo queda más que abierto de cara a esta última jornada de competición. En definitiva, si el Rayo Vallecano consigue la victoria será equipo de Europa, a la espera de determinar si peleará por la Europa o la Conference League. Dos equipos en tres puestos. El Rayo quiere devolver el fútbol europeo al barrio más humilde del fútbol español, dos décadas después de su última participación.