Madrid no tiene todavía regulación para los tuk-tuk, aunque seguirá desplegando campañas de sanción

Más de medio año después de anunciar que planeaban crear una regulación específica para los tuk-tuk, el Ayuntamiento de Madrid no ha desarrollado todavía ningún marco normativo para este fenómeno que prolifera sin control por el centro de la capital, tal y como ha admitido el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la comisión ordinaria del ramo celebrada este lunes.

En respuesta a una pregunta del concejal de Vox Ignacio Ansaldo, interesado en conocer qué regulación existe para estos vehículos turísticos, el titular de Urbanismo ha negado que el Consistorio haya concedido ninguna licencia a los tuk-tuk, pues "de momento" este sistema de transporte "está regulado única y exclusivamente" por el código de circulación vigente. "Nosotros lo que tenemos que hacer es, a través de los agentes de movilidad y la Policía Municipal, cumplir el reglamento de circulación", como hicieron con la campaña especial de vigilancia puesta en marcha a finales de marzo, en la que se impusieron 148 sanciones.

En su intervención inicial, Ansaldo, tras cuestionar por qué los tuk-tuk no están regulados por la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre, cuya autorización compete al Gobierno municipal, ha criticado que la única medida tomada hasta la fecha por el Ayuntamiento sea dicha campaña sancionadora. "Usted todo lo que sea recaudar se le hacen los ojos chiribitas, señor Carabante, este problema hay que controlarlo ya", ha lanzado el edil de Vox.

Nuevas campañas sancionadoras

El titular del Área de Movilidad ha contestaod preguntando de qué otra forma podría el Consistorio garantizar el cumplimiento normativo si no es sancionando a quienes cometen las infracciones. En este sentido, Carabante ha avanzado que el Gobierno municipal va a repetir estas campañas "con carácter periódico" para vigilar que los conductores no estacionan en zonas indebidas, como vienen haciendo de forma reiterada hasta la fecha.

"Hasta ahora no hay una normativa específica para este tipo de transporte", ha insistido el delegado, aunque "eso no quiere decir que en el ámbito de la competencia de las administraciones del Estado, la Comunidad de Madrid y también, por qué no, en el ámbito municipal, se establezca una regulación específica para este tipo de movilidad". No obstante, Carabante se ha mostrado "abierto" a que los grupos municipales - en este caso, Vox- presenten sus propuestas sobre esta normativa y cómo creen que debería llevarse a cabo.

"Que no hay normativa, pues eso es lo que le decimos, que la haga el Ayuntamiento de Madrid", ha replicado Ansaldo. Según el edil de Vox, su formación sí tiene un plan para abordar el fenómeno de los tuk-tuk, que ha cifrado en alrededor de 250 operando en la ciudad, pero que esta acción corresponde al Ejecutivo municipal. No nos pagan por hacerlo. A usted sí, que es el Gobierno", ha lanzado el concejal de la oposición, antes de reclamar de nuevo a Carabante que "controle y limite las licencias" a los tuk-tuk, "igual que se hace con los taxis y los VTC".