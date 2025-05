Esperanza Aguirre reclama al PP que siga "la línea de Ayuso"

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha quitado importancia este lunes a la ausencia de la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, entre los barones elegidos por el PP para liderar la ponencia política del Congreso del partido, pero sí ha dicho que "la línea de Ayuso la debería seguir todo el PP".

Así ha contestado cuando, a su llegada al acto donde ha presentado su libro 'Una liberal en política', los medios le han preguntado por la elección del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; para liderar la ponencia política del Congreso del PP, que se celebrará en julio en Madrid.

"¿Por qué tiene que ser ponente (Ayuso)? Somos diecisiete comunidades autónomas", ha replicado Aguirre, quien ha augurado que, en todo caso, "la ponencia política va a estar ya bastante, bastante prevista". Y ha destacado además que el secretario general del PP de Madrid y mano derecha de Ayuso en el partido, Alfonso Serrano, va a ser el presidente del comité organizador del Congreso.

Ayuso, por su parte, ha afirmado que el PP debe ser "ahora más que nunca su mejor versión" porque tiene enfrente al Gobierno "más cínico, corrupto y antiespañol de la historia" si bien considera que el proyecto para España "tiene que ser algo más que echar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Vivimos un momento decisivo para España y debemos saber cuál es nuestro papel, a favor. Las batallas que sean defensas a favor (...) La versión de una excelente gestión de los servicios públicos, con eficacia, con respeto por el gasto público, pero sobre todo la defensa de una determinada forma de ver la vida en torno a unos valores", ha defendido la dirigente autonómica en la presentación del libro de Esperanza Aguirre'.

Así, ha reivindicado que el PP debe ser un partido que sea "casa común del centroderecha y de todos los que aman a España, respetan la Constitución, el Estado de Derecho y las instituciones de todos". "De hecho, en esto también ha sido ejemplo y pionera Esperanza (Aguirre), en contar con gente valiosa de otros partidos con los que compartimos valores esenciales", ha apuntado.

"Tenemos que reponer, reconstruir el orden constitucional que ha venido minando las políticas socialistas y nacionalistas desde hace décadas. Esta casa común del centroderecha y de los que aman España no puede vivir solo de tener un enemigo común, porque si no podemos caer en el síndrome de los 'anti'. Los liberales, conservadores y democristianos hemos tenido siempre en común ser constructivos, no destructivos", ha valorado Ayuso, a la vez que apostado por "unir e ilusionar en torno al liberalismo a la española".

Considera que el pensamiento liberal "no funciona por arrastre sino por convencimiento" y por ello es capaz de cosechar "los más grandes resultados electorales con ideas firmes, atendiendo "la realidad, la verdad y el rigor jurídico y científico" lejos del "sectarismo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así, ha resaltado que el PP tiene que contar con un proyecto que "ilusione" con políticas y reformas que "acaben con la estrategia de la carcoma" del Gobierno que "está tomado gran velocidad a medida que el sanchismo se va empequeñeciendo".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reivindicado la trayectoria "generosa y valiente" de Aguirre y sus políticas liberales en la región. "El término liberal en español significó ya desde el Siglo de Oro generoso y valiente, así la usa siempre el mismo (Miguel de) Cervantes, y generosa y valiente ha sido Esperanza en toda su carrera. Además los liberales son desprendidos, alegres, agradecidos con la vida, no como aquellos tristes, que imponen a todos su pequeño modo de ver el mundo, que todo les gusta bajo la regla, prohibición, apagón, cierre, miedo, pues no es el caso de la mujer que nos reúne hoy aquí", ha reivindicado.

Asimismo, ha enfatizado cómo el momento más popular de Madrid llegó con la presidencia de Aguirre, algo que considera "el tarro de las esencias" del PP que consiguió que hoy la región sea "motor económico de España", además de ser "la plaza mayor de la hispanidad, la segunda casa de todos los que han perdido la suya a manos de totalitarios" y el lugar que acoge a todos los que quieren que "les dejen en paz".

Considera Díaz Ayuso que el PP es el partido que "mejor conoce Madrid" y que ha sabido "entender y respetar" a sus ciudadanos. "Gracias a sus políticas liberales, la sociedad madrileña, de izquierda a derecha, comprendió que cuando uno prueba libertad ya no sabe vivir de otra manera. Realizó importantísimas bajadas de impuestos, desde el IRPF a la bonificación de donaciones y sucesiones, eliminó patrimonio... Este fue el revulsivo que la inversión necesitaba en España", ha valorado.

Así, la mandataria autonómica ha expresado que esto fue "el despertar de una región que pasó a ser el motor económico de la nación, pero también el motor político", ya que todo lo que sucede en Madrid "resuena en España entera".

Además, ha resaltado la importancia de no olvidar que los presidentes autonómicos son "representantes ordinarios del Estado en cada región, y que por tanto lo que ocurra en el resto de las regiones es cosa de todos". "Y así es nuestro caso mucho más siendo de Madrid, puesto que los madrileños, antes de todo, somos españoles. Y por eso es importante la voz del presidente de la Comunidad de Madrid, algo que Esperanza siempre defendió, como hacemos hoy los que estamos a favor de estar en contra, de impulsar debates, remover conciencias y dar vidilla a la política", ha trasladado.