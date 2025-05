Un Atlético de despedidas cierra la temporada en el Metropolitano

El Atlético de Madrid parece vivir en el día de la marmota. Combina grandes actuaciones sobre el césped del Metropolitano con estrepitosas salidas que recuerdan al equipo de antaño. Era la principal asignatura pendiente de este equipo. Y todo hacía indicar que Diego Pablo Simeone había dado con la tecla esta temporada, pero nada más lejos de la realidad. Para olvidar un nuevo batacazo liguero, esta vez en El Sadar ante Osasuna (2-0), el equipo rojiblanco se encomienda al espíritu del Metropolitano, en lo que será su último partido de la temporada. Una campaña que finalizará en blanco, a la espera de lo que suceda en el próximo Mundial de Clubes que se disputará en junio, reafirmándose como el principal objetivo del club por lo que significa en el plano deportivo, pero también en lo económico.

El Atlético de Madrid recibe al Real Betis este domingo a las 19:00 horas, en lo que será un partido correspondiente a la jornada 37 de LaLiga. El conjunto de Simeone viene de caer de forma dramática ante Osasuna (2-0), reviviendo sus peores partidos como visitante en las últimas temporadas. Los atléticos ocupan la tercera plaza, con 70 puntos. Aún pueden ser superados por el Athletic Club, pero la plaza para disputar la Champions la próxima campaña ya está asegurada. Simeone no podrá contar con Pablo Barrios, que sufrió un duro golpe en la cabeza en la última jornada de Liga y se ha optado por no arriesgar la salud del jugador de cara a este partido.

Los verdiblancos se presentan en el Metropolitano con la difícil tarea de conseguir la victoria. Sería la única opción de conservar esperanzas para alcanzar la quinta plaza que da acceso a Champions. Un tropiezo del Villarreal dejaría todo abierto para la última jornada. El Betis es sexto clasificado, con 59 puntos. Los béticos llegan tras empatar ante el Rayo Vallecano (2-2), algo que supuso un paso atrás en sus aspiraciones a conseguir el billete para la máxima competición europea, pero su cabeza está puesta en la final de la Conference League que disputan el próximo 28 de mayo.

Últimas pruebas de cara al Mundial de Clubes

Sin objetivos deportivos de por medio para el Atlético de Madrid, su única preocupación en estos momentos es llegar en el mejor estado de forma al Mundial de Clubes. El equipo de Simeone viaja a Estados Unidos como uno de los principales favoritos para pelear por la primera edición, que dará comienzo en poco menos de un mes. Ante una temporada en la que no se ha conseguido ningún título, la esperanza rojiblanca queda depositada en este torneo y su consecución sería la mejor forma de cerrar un año en el que el Atlético ha estado, realmente, cerca de pelear por los títulos importantes.

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europ / Europa Press

Pero lo cierto es que desde el mes de marzo el equipo no ha sabido sobreponerse. Estas últimas jornadas recuerdan a la temporada pasada, en las que el equipo se dejó llevar, pero con la gran diferencia de que en esta ocasión aún queda un título para finalizar la temporada. Ahora, el objetivo del técnico argentino pasa por recuperar la mejor versión de los suyos, aquella que se vio durante los meses de diciembre y enero, cuando el equipo sumó 14 victorias de forma consecutiva. El argentino cuenta con dos partidos de Liga para resetear la mente de sus futbolistas y llegar enfocados a Estados Unidos.

"Jugamos mejor que el partido contra el Alavés y ante Las Palmas, pero el entrenador no está encontrando las armas para tener un mejor partido. Se veía desde el arranque, en los primeros minutos hubo opción de ponerse en ventaja y no lo hicimos. Me miro hacia adentro y es responsabilidad mía que ellos no den el rendimiento como local", se autoculpaba Simeone en rueda de prensa al término del partido en El Sadar.

Un día de despedidas en el Metropolitano

No solo será el último partido del Metropolitano en la presente temporada, sino que también puede suponer la despedida de muchos de sus jugadores en su estadio. Hay varios casos en la plantilla rojiblanca que atraviesan una situación contractual difícil de gestionar, otros, en cambio, se debe a cuestiones deportivas. El primero de estos nombres es Ángel Correa, el argentino llegó hace más de una década al Atlético de Madrid y reveló que tanto su entrenador, como el club le han dado "la libertad de decidir su futuro", pero es algo que no se conocerá de manera oficial hasta la finalización del Mundial.

"Todavía me queda un año de contrato con el Atlético, me he reunido con Miguel Ángel y me ha dicho que me quiere renovar, el Cholo me ha dicho que está contento con mi trabajo, que me entiende y que decida lo que yo sienta que es mejor para mí", confesaba Correa en una entrevista a Los Edul. En los últimos días, ha sido vinculado con Tigres, club mexicano.

Antoine Griezmann y Cesar Azpilicueta podrían abandonar el club este verano. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Más incierta es la situación que viven dos de los pesos pesados del vestuario, Antoine Griezmann y Koke. El francés mantiene la posibilidad de recalar en la MLS, su ciclo en el Atlético parece acabado, pero es un jugador de máxima confianza para Simeone. En el caso del centrocampista español, finaliza su contrato este mismo verano, pero no se espera un anuncio oficial ni de salida ni de renovación hasta que haya pasado el Mundial de Clubes. Algo más seguras pueden parecer las salidas de Witsel y Azipilicueta, dos veteranos del vestuario rojiblanco, pero que esta temporada han experimentado muchos problemas físicos. También es una incógnita el papel de los cedidos, Musso y Lenglet podrían jugar sus últimos minutos con la camiseta del Atlético de Madrid. Otros nombres como Javi Galán, Reinildo o Riquelme podrían estar en la misma situación. Pero aún queda una prueba para los rojiblancos, será el próximo domingo en Girona, para después poner rumbo al Mundial de Clubes.