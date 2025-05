Bailarines “decepcionados”, contratos con sus propios equipos y su pareja en todos los proyectos: Muriel Romero se estrena al frente de la Compañía Nacional de Danza rodeada de polémica

Dice que el germen de la pieza nació tras un viaje a Grecia hace quince años y la lectura posterior de los libros de Peter Kingsley En los oscuros lugares del saber y Realidad, en torno al pensamiento de Parménides, además de la obra de Carl Jung y Milton Erickson. Muriel Romero, directora artística de la Compañía Nacional de Danza (CND) desde el pasado 1 de septiembre, cargo al que accedió por concurso público, estrena este fin de semana en los Teatros del Canal, dentro de la programación de Madrid en danza, #INCUBATIO Circumambulatio, su primera pieza grande al frente de la compañía. En ella, la coreógrafa rescata “una práctica ancestral, la incubatio, una técnica de sanación que consistía en acostarse en un recinto sagrado, una caverna o templo, con el fin de entrar en un estado más allá de la consciencia diurna hasta que finalizaba con una visión o sueño con capacidades curativas”. En estos rituales que practicaban Parménides o Pitágoras “había personas encargadas del lugar llamados Iatromantis, que acompañaban al yaciente a comprender lo que necesitaba saber, sin interferir en la experiencia”.

En #INCUBATIO Circumambulatio, dos de los 12 bailarines llevarán sensores y el movimiento de sus cuerpos “se traducirá en sonido, en luz y en simulaciones de imágenes”, en una puesta en escena que recreará el rito y las visiones arquetípicas en estados de trance al ritmo de la música electroacústica que firma Pablo Palacio, con quien Romero fundó en 2008 la compañía Instituto Stocos, un proyecto transdisciplinar en torno a la danza, la música, las matemáticas, la psicología experimental y la inteligencia artificial.

Sin embargo, esta pieza no es exactamente de nueva creación. El 31 de octubre de 2024, Instituto Stocos estrenó Incubatio en el Museo Universitario de Navarra, en Pamplona, una primera aproximación con solo dos bailarines en escena: Gaizca Morales y Arnau Pérez. En esta versión de mayor duración para la CND, Romero incorpora un coro (el número de bailarines se eleva a 12) y afirma haber hecho “otros cambios”. Lo que no ha cambiado es el equipo que la estrenó entonces y la estrena ahora. A excepción de los responsables de vestuario y maquillaje, todo el equipo artístico que la estrenó con Stocos es el mismo que la pone en pie ahora con la CND. Desde Pablo Palacio al frente de la música y cofirmando la idea y concepción, hasta Daniel Bisig, Maxi Gilbert, Pedro Ribot y Fernando Fernández en las áreas de iluminación, simulación visual interactiva, visualización digital o captura de movimiento, entre otras. Tanta es la coincidencia entre ambas fichas artísticas, que Gaizca Morales, el bailarín que interpretó en escena al Iatromantis, se presentó a las audiciones que Muriel Romero abrió en octubre para cubrir más de 20 nuevas plazas en la compañía, fue seleccionado e interpreta ahora el mismo papel que entonces. El segundo bailarín de aquella primera pieza, Arnau Pérez, aparece aquí como asistente de coreografía, función que también ejercía en la pieza de Stocos.

'#INCUBATIO Circumambulatio', la obra de Muriel Romero que se estrena este sábado en Teatros del Canal. / Michael Gregonowits

Este no es el único espectáculo en el que Muriel Romero trabaja con parte del equipo de su compañía privada. Desde que se incorporó a la CND, la coreógrafa ha firmado otras tres piezas de pequeño formato: Cuerpos resonantes, estrenada en enero con motivo de la celebración de los 1200 años de la fundación de Murcia; Decimos verdades que parecen mentiras, estrenada en el Museo del Prado el 8 de marzo, dentro del festival Ellas Crean; y 12 siglos con corazón, estrenada en la Plaza del Cardenal Belluga de Murcia el 19 de enero de 2025. En todas ellas, Pablo Palacio firma la música y en Decimos verdades… también la idea y concepto de la pieza.

Además de ser cofundador de Instituto Stocos y su pareja artística, Pablo Palacio es también el compañero sentimental de Muriel Romero, tal como ella misma explicó en una entrevista el pasado 29 de septiembre en La Opinión de Murcia (del mismo grupo que este periódico), en la que se refería a él como su “novio”, un dato del que tuvo conocimiento este diario tras mantener una entrevista con Muriel Romero el pasado jueves antes de un ensayo de #INCUBATIO. Tras la conversación, la directora de la CND retiró la autorización que había concedido por la mañana a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA para asistir a dicho ensayo de la pieza.

Antes de su llegada a los Teatros del Canal este fin de semana, #INCUBATIO Circumambulatio se estrenó en Festspielhaus, Baden-Baden (Alemania), el 9 de mayo de 2025, donde la pieza fue recibida con abucheos por parte del público: “Sí, hubo de todo, bravos, congratulations, una viejecita que vino dos veces y otros, 'esto qué es, esto no es danza'. Hubo de todo. Los abucheos fueron al final. Pero también había gente que aplaudía. Hubo controversia”.

P. ¿Qué supone para usted estrenar su primera pieza grande con la CND y que la reciban con abucheos y el público abandonando la sala?

R. Me da igual. Yo sé que son apuestas experimentales y en Baden-Baden hay una media de edad de 80 años, cada uno ha pagado un millón de euros para poder crear ese teatro. Me quedo con que es extremo y no han escuchado música estocástica en su vida. ¿Qué es la música estocástica? Yanis Xénakis… Pero también me quedo con esa viejecita que te dice que ha venido dos días a verlo. O sea, ha habido de todo, y es normal porque no estamos haciendo algo fácil. Pero salió esta oportunidad de estrenarlo junto con Nacho Duato, porque me lo daba así la promotora, y dije: "vamos". O sea, ya se ha corrido la voz por aquí, ¿no?

P. Está publicado en la prensa alemana

R. Sí, he leído algunas. Pero claro, también las críticas… Bueno, hubo abucheos al final, pero en el "uhhh" también hubo bravos y gente levantada. He vivido mucho ahí [Alemania] también, pero nunca había estado en un sitio tan conservador como Baden-Baden.

Una imagen de '#INCUBATIO Circumambulatio'. / Michael Gregonowits

P. ¿Cómo han acogido este tipo de propuestas los bailarines de la CND?

R. Cuando creas sonido con tu cuerpo lo flipas mucho. A todos les encantaría ponerse los sensores. Es verdad que en esta propuesta no hay mucha danza, pero paralelamente se están creando otros ballets en los que bailan. Mi propuesta es sumar, no es quitar el clásico. Tú tienes un proyecto, lo presentas al INAEM, ganas y te encuentras a una compañía de unas cien personas, porque no solo son bailarines, y ha habido muchísima comunicación con cada uno de ellos, me gusta plantear y llevar a la sala cualquier problema. Hace tres semanas hemos conseguido Oneguin, hacía 46 años que no había un [trabajo del coreógrafo John] Cranko y ahora tengo que ver cómo financiarlo, pero el problema no son los bailarines, sino otras cosas. Yo me he encontrado una compañía que no tenía funciones.

P. Porque no tienen dónde hacerlas

R. Llevamos 46 años sin teatro, los sueldos y el convenio no se han movido desde 2002… El problema no es que mi apuesta sea experimental, porque hoy tienen esto pero mañana viene una tía de Serenade, la obra más emblemática de Balanchine, y hemos montado una pieza de Forsythe que bailan doce tíos con una música pop que es la hostia, y luego viene Godani, y luego viene La Ribot y luego viene Luz Arcas, o sea, va a haber un poquito de todo. Es verdad que es la primera vez que improvisan y la improvisación requiere tiempo, apertura, poquito a poco. Es como una relación.

El pasado mes de marzo, los bailarines de la CND enviaron un mail a Muriel Romero en el que manifestaban su inquietud por el rumbo que estaba tomando la compañía al distanciarse de su misión, recogida en su estatuto, de velar por el mantenimiento de un repertorio artístico que acoja las escuelas y estilos más relevantes de la danza. En el mismo escrito compartían su malestar por la escasa programación cerrada por Romero (fundamentalmente de obras propias), en contraste con las primeras temporadas de antecesores suyos como Joaquín de Luz y José Carlos Martínez, y criticaban que se hubiera destinado tanto tiempo y recursos en acciones de la CND en espacios alternativos. Según fuentes consultadas, Romero reaccionó “de manera muy agresiva, diciendo que ese era el proyecto que le habían aprobado y que era lo que iba a hacer y amenazó con hablar con sus abogados si la carta llegaba al INAEM. Ese mail buscaba desmentir lo que ella ha estado contando, todas esas excusas que ha dado para justificar lo que ha estado haciendo esta temporada, en la que la CND no ha tenido ni siquiera 20 funciones. Ha sido una temporada perdida. Es verdad que hubo audiciones y la compañía no estuvo completa hasta el 1 de noviembre, pero tú puedes empezar a trabajar y a vender la compañía antes de que los tengas a todos, no tienes que esperar a que entre todo el mundo”. Otras fuentes definen el estado de ánimo general en la compañía de “decepción y descontento”.

P. Ha dicho que va a invitar a coreógrafos como Marcos Morau, Luz Arcas, la Ribot o Mónica Runde para que trabajen con la CND. ¿Son sólo deseos o ya tiene propuestas cerradas para los próximos años?

R. Marcos está muy liado, pero vamos a hablar para el 28. Luz vendrá para los Teatros del Canal el año que viene y Kor'sia también. La Ribot viene ahora, el martes 21, a hablar de un proyecto muy ambicioso para mayo del 2027 con el Reina Sofía. Y Mateo Feijóo ya está cerrado para octubre de 2027 con el Auditorio Nacional.

P. ¿Son todas piezas de nueva creación?

R. Sí, bueno, de La Ribot son las 60 Piezas distinguidas (Distinguished Pieces), que va a hacer en el Palacio Velázquez, en 2027, con el Reina Sofía y con su compañía. Quiere coger a dos o tres bailarines (de la CND) y tenemos que ver ahora quién puede trabajar con ella.

P. Pero eso es una colaboración de la CND con la Ribot, no una coreografía de La Ribot para la CND.

R. De momento es lo que queremos, pero no sé si va a ser... es una posibilidad. No es fácil por los convenios, porque son siete horas de performance. Pero si no, creará algo como hizo para Basel o podemos comprarle unas Piezas distinguidas para hacerlas aquí. Estamos trabajando en ello. Y quiero que Marcos Morau haga algo para 2028, pero de momento no me lo ha confirmado, ahora está agotado, muy cansado, y ha tenido que hacer un break.

P. ¿Tiene presupuesto para todo eso?

R. Pues muy poco.

P. Es una carta a los reyes, entonces.

R. No sé si lo voy a poder hacer todo. Luz sí que va a crear, pero no una obra entera, sino media hora. Hay muy poco presupuesto y también hay muy poco tiempo de ensayos, porque normalmente las compañías acaban a las 6 o a las 7, pero aquí acabas a las 4 y cuarto. Ensayas de 10 y cuarto a 4 y cuarto, tienes 4 horas [sic]. Y es muy complicado porque del capítulo 2, el presupuesto comercial y donde me viene toda la producción, tengo que pagar las dietas. Ahí está el problema. El año que viene tengo los Teatros del Canal, Matadero y el Teatro de La Zarzuela, tres estrenos en Madrid para intentar no presentar la misma obra. Pero luego, de las piezas del repertorio de la compañía que me gustan tengo que renovar las licencias. Y entonces digo, jolín, pues prefiero intentar buscar. Es muy complicado, la gestión es muy complicada.

P. ¿Qué le dice la directora general del INAEM, Paz Santa Cecilia, cuando le recuerda que no disponen de un teatro propio?

R. Que es difícil. El secretario general también estaba como muy interesado y Carmen Pico, que es la que está haciendo la reforma. Se puede intentar, pero es muy difícil. O sea, ahí tiene que haber un equipo de gente dedicado a eso. Por mucho que yo lo diga en todas las entrevistas, para conseguir eso tiene que haber voluntad política.

P. Se supone que se va a hacer una reforma del INAEM.

R. Pero yo no lo he visto como punto uno en la reforma, no se ha hablado de esto. Por supuesto que yo he dicho esto desde el primer día y también he dicho que las horas extras no se pueden convertir en días libres. No me corto en decir los grandes problemas que tiene esta compañía en la que como máximo puedes trabajar 60 horas y lo demás son días libres.

P. ¿Puede dejar entrar a patrocinadores privados?

R. Lo he hablado y en eso sí que están abiertos. Por ejemplo, ahora estamos buscando pasta para las puntas de Serenade. ¿Qué quiere decir? Que si consigo 40.000 euros que me paguen una parte de las puntas, me libero de eso y puedo hacer una producción con una coreografía más. Ahí estoy. En el departamento de educación, social y patrocinio existe una persona que se llama Aida Pérez, que se lo curra mogollón, y llevaba cuatro años luchando esta colaboración (en #INCUBATIO) con el maquillador de Dior, que nos ha dado especies y ha maquillado gratis. Paz (Santa Cecilia) ha abierto esa puerta para que se pueda hacer, pero hay mucho trabajo porque lo ideal sería decir, ok, esta persona o estos cinco patrocinadores pagan esta escenografía, y eso te lo vas quitando y tienes más dinero para producir.

P. #INCUBATIO Circumambulatio, de alguna manera, es una versión expandida de la pieza que estrenó el pasado octubre con Stocos, con más duración y el añadido del coro.

R. Bueno, es una evolución de esa pieza, como hacía siempre Forsythe, que iba creando como partes. Le he creado la Circumambulatio y toda esa coreografía del coro, he cambiado cosas también.

'#INCUBATIO Circumambulatio', de Muriel Romero. / Michael Gregonowits

P. ¿Ha cerrado su compañía, Instituto Stocos, o la mantiene?

R. En Stocos están Pablo (Palacio), Dani (Bisig) y Pedro (Ribot) en el proyecto europeo, que acaban en septiembre.

P. ¿Van a seguir generando piezas?

R. No, claro, eso ya no puedo, aquí son 24/7, ¿cómo voy a estar creando?

P. Puede que no tenga tiempo, pero lo que sí tiene es incompatibilidad.

R. Bueno, aparte, fundamentalmente. Pero es que, aunque no fuera así, no es posible estar creando y trabajando en esto.

P. Antes de esta pieza ha firmado tres anteriores con la CND, de pequeño formato: Cuerpos resonantes, Decimos verdades que parecen mentiras y 12 siglos con corazón...

R. Bueno, Cuerpos resonantes es una improvisación. Pero ni está en la SGAE, ni he cobrado por ella, ni nada. En Murcia me llamaron de un día para otro y dije venga, chicos, como no hay ni un bolo, hacemos una impro.

P. La pieza aparece en la web de la CND, se hizo con bailarines de la compañía, la firma usted y está incluida en la pestaña de repertorio junto a las demás.

R. Es una improvisación. Sí, quizá debería quitarla.

P. Y Decimos verdades que parecen mentiras, también.

R. Esa sí, esa es mía.

P. También firma 12 siglos con corazón.

R. 12 siglos con corazón es una improvisación de 15 minutos en la calle. Es una cosa colectiva que hemos hecho entre todos. La CND no la ha comprado, lo que he hecho es una performance guiada… Ese es un proyecto que se llama así y la CND ha colaborado, no es una obra que yo haya creado con una búsqueda, es simplemente una acción que yo guié y Kayoko [Everhart, bailarina de la CND] me ayudó. Pero bueno, es verdad que está puesto así y que habría que darle una vuelta.

Hasta el viernes a mediodía, en la web de la CND aparecía el nombre de Pablo Palacio como autor de la música de las cuatro piezas, pero su nombre y el de Muriel Romero han sido retirados de las obras ‘12 siglos con corazón’ y ‘Cuerpos resonantes’. En el portal de transparencia no figuran retribuciones por ambas piezas a ninguno de los dos, pero sí por la obra ‘Decimos verdades…’, por la que Palacio ha percibido 6.500 euros y por ‘#INCUBATIO’, 16.000, en ambos casos por la cesión de derechos de la música. En noviembre de 2024, Pablo Palacio también impartió un taller remunerado de varios días a la compañía sobre los dispositivos y sensores utilizados en #INCUBATIO. Muriel Romero ha cobrado 22.000 euros por los derechos de explotación de esta última y 11.000 por la coreografía de ‘Decimos verdades...’, a pesar de que fue creada “en colaboración con las bailarinas”, tal como consta en la web, aunque ninguna de ellas ha percibido un solo euro hasta la fecha.

P. Estas cuatro piezas las firma todas con Pablo Palacio, su socio en Instituto Stocos. ¿Va a seguir trabajando con él en todo lo que haga en la CND?

R. ¿Con Pablo? Sí. Llevo 19 años trabajando con Pablo, firmando piezas en la idea y concepción. ¿Hay algún problema por ser una pareja artística? ¿Por qué tengo que cambiar ahora? ¿Por qué tengo que trabajar con otro músico?

P. Porque esto no es su compañía, es una unidad pública de producción.

R. Pero es que yo, como coreógrafa, firmo mis piezas con él. Yo no he metido aquí a la compañía, a Pablo, a un director adjunto... Somos una pareja artística que lleva casi 20 años firmando piezas juntos. ¿Por qué tengo que firmar una pieza con otro ahora? ¿Por qué tengo que dejar yo de coreografiar si soy coreógrafa y no puedo seguir trabajando con el músico que he trabajado toda la vida? Me lo estás diciendo como si fuera un pecado porque estoy trabajando en una unidad. ¿Y?

P. En esta #INCUBATIO Circumambulatio con la CND no solo está Pablo Palacio, sino todo el equipo con el que trabajó en Stocos en la primera Incubatio que estrenaron en octubre de 2024

R. Claro, porque llevo trabajando 20 años con mi equipo, con mi diseñador de luz...

P. Es como si estuviera programando a su propia compañía en la CND.

R. Si quieres pensar eso… Que te parezca perfectamente lo que te pueda parecer. Y ya está.

Tras la conversación con Muriel Romero, este diario ha solicitado aclaraciones al INAEM sobre los términos de su contrato, que no se habían hecho públicos hasta ahora. Según la información facilitada por el organismo, la directora de la CND percibe una retribución básica de 51.448,88 euros, retribuciones complementarias por puesto de 30.866,50 euros y un complemento variable que no podrá superar la cantidad de 20.582,48 euros ligado al grado de cumplimiento de su plan director. Respecto al número de coreografías que Romero puede firmar y cobrar a lo largo del año, desde el INAEM explican que a finales de 2024 (tras el caso Homar) se modificó el procedimiento que limitaba el número de creaciones de los directores de sus unidades artísticas y, desde entonces, sus responsables pueden crear sin límite, pero el INAEM debe autorizar de forma previa las creaciones que propongan que generen ingresos adicionales a su contrato y aprobar la retribución artística propuesta.

El INAEM confirma que “su contrato no delimita con qué colaboradores puede trabajar”, ya que “las direcciones artísticas de las unidades tienen plena autonomía para elegirlos en el marco de su proyecto”. Añade el organismo que Romero “no tiene por qué mencionar a esos colaboradores, aunque puede hacerlo y se trata, en cualquier caso, de una situación excepcional, motivada por su llegada a la CND con un tiempo escaso para poder montar un estreno y ante la necesidad de presentar una pieza nueva en la temporada 2024/25. El INAEM ya ha hablado con Muriel Romero, con anterioridad al estreno de #INCUBATIO Circumambulatio, para que esta colaboración sea excepcional”.

Respecto a la posibilidad de que Romero pueda coreografiar piezas sin percibir retribución por ello, el INAEM “no contempla esta opción: hasta la fecha, todas las adquisiciones de derechos de propiedad intelectual derivados de trabajos artísticos se remuneran”.