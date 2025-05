Madrid, la gran metrópoli sin área metropolitana: la descoordinación afecta a la movilidad, la vivienda o el urbanismo

Madrid es una de las áreas metropolitanas más pobladas de Europa —más de siete millones de personas viven en la región y 3,5 en la ciudad— pero no es una metrópolis en términos de gobernanza. No existe ninguna institución formal que coordine a la capital y a los municipios de su entorno como una unidad de gestión y planificación.

Esto significa que "no existe una visión global del territorio", sino que cada municipio cuenta con su propio desarrollo en movilidad, en vivienda o en algunos servicios públicos. Eso es algo que, en la práctica, tiene consecuencias, como expone Mariona Tomàs Fornés, profesora de Ciencia Política y miembro del Grupo de Investigación de Estudios Locales (GREL) de la Universidad de Barcelona.

"La cuestión no es tanto si tiene una institución que se llame área metropolitana, o si hay alguna otra que ejerza este rol", recalca. En el caso concreto de Madrid, por la configuración que tiene, la experta asegura que podría ser el Gobierno autonómico quien ejerciera esta tarea. Pero no lo hace y eso repercute en la planificación territorial.

"Que no exista ningún plan territorial supramunicipal metropolitano es una anomalía. ¿Cómo se coordina un territorio si no existe ningún instrumento para esto?", se pregunta. La descoordinación entre municipios provoca que haya diferentes políticas de suelo que generen una competencia desequilibrada. O que no haya un plan de movilidad común, lo que se traduce en la falta de una red ciclista o de transporte coherente entre ellos para que haya alternativas reales al coche. O que el crecimiento sea desigual. O que no haya un desarrollo urbano sostenible. "Ordenando el territorio puedes equilibrarlo, ver cuáles son los focos de desarrollo y evitar que haya desigualdades entre municipios", añade la experta.

Reticencias políticas

Sobre todo esto se habla en el estudio Metrópolis sin gobierno. La anomalía española en Europa (Ed. Tirant), de la que Tomàs Fornés es editora. En él se expone que el área metropolitana se considera "la escala óptima para el desarrollo territorial y una solución institucional para mejorar la planificación y la coordinación de las políticas y servicios públicos". Pero en España, pese a que el régimen jurídico las reconoce, son una institución insólita. En un capítulo dedicado de forma exclusiva a Madrid, la exponen como "un caso singular" dentro de la singularidad que ya es por sí el país. "Madrid se resiste a institucionalizar su gobernanza metropolitana, a pesar de que existió un proyecto metropolitano que llegó a formalizarse en la década de los sesenta", describen los autores.

En esta obra también ha participado Joan Romero, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia. En un artículo en Levante-EMV -diario editado por Prensa Ibérica, como EL PERIÓDICO DE ESPAÑA- recuerda que, "salvo en el caso del Área Metropolitana de Barcelona, que sí fue creada con 36 municipios en diciembre de 2010, la cuestión metropolitana no forma parte de la conversación pública en el resto de España". "Sencillamente no está en la agenda de los gobiernos regionales o locales, tampoco en la del gobierno central, porque no está en la agenda de los partidos", añade.

"Tenemos áreas metropolitanas sin formas de gobierno metropolitanas", se lamenta. Porque crear este tipo de áreas exigiría ceder competencias municipales a una nueva institución común, lo que normalmente genera reticencias políticas. A juicio de Romero, se suma que los "actores políticos no saben bien los costes de la 'no metrópolis'".

El experto expone que en los países del entorno, como Francia, las formas de gobernanza metropolitana, diferentes en cada uno, abordan con una perspectiva supramunicipal e intrarregional aspectos muy importantes. Por ejemplo, los mecanismos de adaptación al cambio climático", añade el catedrático.

Pone de ejemplo lo que ha ocurrido en Valencia: una 'dana metropolitana' sin formas de gobernanza metropolitana, donde la coordinación falló. Pero también recalca la promoción económica, los servicios sociales, la vivienda o la movilidad. "Hay artículos concretos de la ley del suelo y del cambio climático que solo tienen una aplicación real y eficaz si se abordan desde escala supramunicipal", añade.

¿Cómo se crea un área metropolitana?

Romero explica que la creación de estas entidades depende de las comunidades autónomas. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, en la Ley de Administración Local viene estipulado que se puede constituir un área o entidad metropolitana mediante ley de la Asamblea para gestionar obras concretas y servicios que requieran una planificación, coordinación o una gestión conjunta en municipios de determinadas concentraciones urbanas.

"Todo esto depende exclusivamente de la voluntad política. España no necesita más estudios, más informes ni investigaciones sobre la necesidad de disponer de instrumentos de gobernanza supramunicipal e intrarregional. Sabemos lo que hay que saber", concluye Romero.