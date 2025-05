Sebastián Yatra presenta 'Milagro' en Príncipe Pío con su concierto más interactivo

Por si no había suficiente música en Madrid con los conciertos de San Isidro —con propuestas como Guadalupe Plata, Soleá Morente o Los Brincos—; este jueves se anunció una nueva actuación sorpresa en la capital: "Mañana voy a estar cantando afuera de la Estación Príncipe Pío en Madrid, España a las 17:00 horas para celebrar la salida de Milagro. Están todos invitados, entrada libre", escribió Sebastián Yatra este jueves en una publicación de sus redes sociales para anunciar el evento.

Milagro, que ya se encuentra en todas las plataformas digitales; es el último disco del colombiano y el cuarto en su carrera, y llega tres años después de su última producción discográfica. Compuesto por 17 canciones (9 de ellas nuevas), el disco explora temas como "el amor, la pérdida, la búsqueda interior y los momentos que nos cambian", según recoge la nota compartida por la discográfica Universal Music.

Así, este viernes, la explanada junto a la estación de Príncipe Pío se llenó de asistentes que querían conocer el proyecto musical en primera persona. Entre ellos estaba Adriana, que contó a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que acudía al evento para acompañar a una amiga a la que le hacía mucha ilusión, y que lo que más le gustaba del artista eran sus canciones, por ser "muy pegajosas" y que tenía ganas de disfrutar en directo los temas nuevos de Milagro, que en las primeras escuchas le habían parecido "sentimentales y profundos".

El cantante colombiano Sebastián Yatra, durante una actuación sorpresa celebrada este viernes junto a la estación ferroviaria de Príncipe Pío / Borja Sanchez-Trillo | EFE

Distinto era el caso de Gloria, una fanática confesa de Yatra que ya le había visto en directo en varias ocasiones. Esta destacó del también jurado de La voz la alegría de sus canciones y cómo "las compone con todo su corazón". Pese a haberse estudiado el último disco, comentó que era "incapaz" de quedarse con una sola de las canciones.

Sebastián Yatra ofrece desde Príncipe Pío un concierto "para los que buscan respuestas"

El concierto llegó casi media hora tarde, pero ningún asistente se marchó durante esa espera y valiéndose de paraguas, botellas de agua y ropas sobe sus cabezas; se intentaron proteger de un sol que apenas se había dejado ver en la capital los días previos. Finalmente, el artista se subió al escenario adelantando que el concierto pretendía ser "un show para quienes buscan respuestas", un target en el que él mismo se encuentra, según reflexionó.

Comenzó el espectáculo con el single Milagro y le siguió una ristra de canciones relacionadas con historias que los propios integrantes del público le iban contando desde un micrófono que él mismo les lanzaba. El también exnovio de Aitana Ocaña contó que con esta iniciativa aspiraba a que su gira, llamada Entre tanta gente summer tour, que arranca el 12 de julio en Murcia y terminará el 27 de septiembre en Madrid; pretende trascender lo que pasa "sobre la tarima" del escenario para poner el foco también en lo que ocurre entre el público.

Y en el público de Príncipe Pío había un padre que contó que no había podido conocer a su hija Paulina Victoria, nacida hace 20 días, por estar en Venezuela. A este espectador le dedicó Lienzo en blanco por la incertidumbre de la situación. Siguiendo la mecánica, le cantó Segundo amor a un chico del público llamado Jaime que había tenido un flechazo con una joven que aún no había superado a su exnovio.

Canciones 'elegidas' por el público

En tercer lugar cantó Energía Bacana, cuyo videoclip está protagonizado por Georgina Rodríguez, para una pareja muy enamorada, Sofía y Ricky, de El Salvador. Entre gritos de "¡Te amo, Yatra!", el artista interpretó también Disco rayado, sobre como "una persona se vuelve monotema cuando se enamora" o Amen, un llamamiento a la unión y a la paz por encima de las diferencias.

Otro de los momentos más especiales de la tarde fue cuando dos fans que no superaban los ocho años subieron al escenario, ataviadas con camisetas con fotografías del cantante y unas gafas de sol en las que se podía leer Yatra. Las niñas, incapaces de contener las lágrimas, le pidieron al cantante tras abrazarle la canción Pelirroja, pues era "su favorita".

Tras unos 40 minutos de actuación, el broche final lo puso Vagabundo, una de las canciones más conocidas de Yatra, colaboración con Manuel Turizo y Beéle. La propuesta consiguió que se arrancaran a bailar los pocos asistentes que aún no lo habían hecho mientras entonaban "Puedes salir con cualquiera, pasarte en la borrachera, tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar".