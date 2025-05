Reyes Maroto: "Madrid cada vez se parece menos a la ciudad que defiende Almeida, pues no hay libertad sin igualdad"

Portavoz, candidata y, desde febrero, secretaria general del PSOE Ciudad de Madrid, Reyes Maroto llega al ecuador del mandato con la sensación de que han pasado varias vidas en estos casi dos años. Tras dejar el cargo como ministra de Industria con la misión de intentar ganar presencia socialista en la capital, plaza fuerte del PP durante las últimas tres décadas, su primera etapa en Cibeles transcurre hasta la fecha salpicada por el agrio y constante choque con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Frente a las desavenecias externas, su reciente elección sin oposición como secretaria general parece confirmar el liderazgo interno de una Maroto que aspira a romper el ciclo derrotista en 2027. Las últimas encuestas, si bien la sitúan lejos todavía de esa meta, sí confirman una tendencia alcista sobre Más Madrid, la otra gran fuerza de izquierdas y actual líder de la oposición municipal.

Pregunta. En la manifestación en defensa de Europa del pasado domingo, afirmó que van a seguir trabajando en "un Madrid libre, diverso, igualitario, en un Madrid donde Europa cabe". ¿Cuáles cree que deberían ser los rasgos esenciales de ese Madrid como capital europea moderna?

Respuesta. Creo que la clave es cambiar a un Gobierno municipal que gobierna para unos pocos y que excluye a la mayoría de los vecinos y vecinas de Madrid, pues claramente no responde a los valores por los que se creó Europa. Tenemos a un Partido Popular con mayoría absoluta que convierte la política en un rodillo y excluye al resto de grupos políticos, que representamos al 49% de la población, y rechaza el diálogo con las asociaciones vecinales y el tejido asociativo. Esa no es la Europa unida, diversa y feminista que, desde luego, el Partido Socialista defiende.

P. Hablemos de vivienda. ¿Cuál es su diagnóstico de la situación y qué soluciones cree que se pueden aplicar a corto y largo plazo?

R. La vivienda es hoy la principal preocupación de los madrileños y madrileñas, por lo que las administraciones deberían coordinarse para ofrecer una solución. Hay dos elementos muy importantes para abordar esta problemática. El primero es la construcción de vivienda pública, en la que la política del Ayuntamiento de Madrid no es lo suficientemente ambiciosa, pues dedica pocos recursos y, además, continúa vendiendo suelo público a promotoras inmobiliarias, descapitalizando el patrimonio de todos los madrileños. Este año va a vender 44 parcelas más que, de no hacerse, se podrían construir en ellas hasta 1.500 viviendas de alquiler asequible. Nosotros vamos a proteger el suelo público y no vamos a vender ningún terreno a fondos de inversión que luego especulan con un bien que debería un derecho y no una mercancía.

La otra realidad que tampoco está abordando el Gobierno de Almeida es la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT), un drama que sufre la ciudad ya que la mayoría de ellas son ilegales. Hemos hecho propuestas que han sido rechazadas, pero lo peor es que hemos tenido que denunciar la publicación de un listado que recoge viviendas que son ilegales como si fueran legales. Llegar a este punto pone de manifiesto la desidia de Almeida para abordar un problema que lastra la convivencia y condena a los madrileños a pagar alquileres abusivos.

P. El próximo 21 de mayo se aprueba el Plan Reside de Almeida, que usted misma ha criticado por, entre otras cuestiones, trasladar la presión de los pisos ilegales del centro a la periferia. ¿Qué efecto espera que tenga?

R. El alcalde ha perdido la credibilidad para dar una solución al problema desde que hace un año nos presentó un plan de choque que ha sido un fracaso, ya que no solo no ha conseguido controlar el fenómeno, sino que a día de hoy hay más viviendas turísticas, sobre todo ilegales, en la ciudad. En cualquier caso, vamos a esperar a conocer en qué consiste el plan exactamente que se presenta, aunque creemos que existe una dicotomía en la forma de abordar el aluvión de pisos turísticos entre la almendra central y el resto de distritos.

Creemos que sería muy oportuno incluir el blindaje de los edificios residenciales, de manera que no se pierda ni uno solo metro cuadrado de edificio. Y el Plan Reside va a permitir que edificios residenciales, viviendas de toda la vida, los compren fondos de inversión y los conviertan en pisos turísticos, perdiendo así esa vivienda tan escasa como imprescindible.

P. En las elecciones municipales de 2023, una de sus propuestas era el programa 'Alquiler Seguro', destinado a que el Ayuntamiento gestione el alquiler de pisos vacíos como forma de dar seguridad a los propietarios. Una medida parecida a la que viene aplicando el Gobierno actual a través del Plan Reviva. ¿Sigue considerando esta como una estrategia útil para mejorar el acceso a la vivienda?

R. Por supuesto, tenemos que dar seguridad a los propietarios, sobre todo a los que tienen vivienda vacía. Frente a la escasez de oferta, tenemos que sacar toda la vivienda posible al mercado. En este punto, otra medida necesaria sería aplicar la Ley de Vivienda, ya que también fomenta que los propietarios alquilen sus casas al ofrecerles bonificaciones superiores al 90% en su tributación. La ley es buena para los inquilinos, pero también para los propietarios. Vamos a seguir defendiendo que se aplique la ley y confrontando con un Partido Popular en cuyo modelo la vivienda es una mercancía. Unas recetas del pasado que fueron un fracaso y que nos llevaron a la mayor crisis inmbiliaria que ha vivido este país en el año 2008, de la que parece que no hemos aprendido.

Reyes Maroto. / Alba Vigaray

P. En los últimos dos años se han abierto distintos frentes vecinales, como las protestas por el cantón de Montecarmelo, los conciertos del Bernabéu, el crematorio de la M40 o la incineradora de Valdemingómez. ¿Cuál es el que más le preocupa?

R. Todos los movimientos que se están produciendo en la ciudad son importantes, son el ejemplo de que Almeida gobierna contra el interés de la mayoría social. Se trata de protestas contra decisiones que ha adoptado el Gobienro municpal, lo que resulta muy grave, pues un Ayuntamiento se debe a sus vecinos y vecinas, y tratar de mejorar su calidad de vida. El alcalde debería preocuparse y no enfrentarse, que es lo que está haciendo contra todo estos movimientos vecinales.

P. Usted ha dicho que no se opone a la llegada de la Fórmula 1 a Madrid, pero que el proyecto actual representa "una chapuza más" de Almeida.

R. Nosotros no estamos en contra de la F1, pero tampoco es nuestro proyecto estrella para Madrid. Creo que la ciudad tiene que aspirar primero a resolver sus problemas más importantes, como la vivienda, el gran desequilibrio territorial o la adaptación de la ciudad a la emergencia climática. Cuando tengamos resueltos estos graves problemas, entonces podemos pensar qué tipo de proyecto estrella queremos traer a la ciudad. Además, el proyecto de la F1 presenta muchas irregularidades. Se ha hecho una modificación del planeamiento ad hoc y el elefante no cabe en la habitación. Ifema nació como un espacio pensado para apoyar a las pymes madrileñas, nunca se se pensó para que fuera la antesala de un circuito de Fórmula 1. Tenemos también el antecendente del circuito de Valencia, que no solo fue una chapuza, sino un fraude que dejó 300 millones de euros de deuda para los valencianos. Por lo tanto, albergamos muchas dudas con el proyecto, pero no estamos en contra si al final las cosas se hacen bien y España puede tener dos grandes premios, el de Barcelona y el de Madrid.

P. ¿Qué debería hacerse para solucionar la crisis de sinhogarismo del aeropuerto de Barajas?

R. Lo que tienen que hacer el Ayuntamiento y la Comunidad de Mdrid es asumir sus competencias. Cada vez que hay un problema en la ciudad o en la región, siempre se lo encasquetan al Gobierno de España. Barajas es una infraestructura crítica, no es un albergue municipal, y las competencias en materia de asistencial social, que están delegadas a la Comunidad y el Consistorio, son muy claras. Por ende, no se trata de buscar un nuevo ámbito de confrontación, sino de poner soluciones. Existe un precedente, y es que en abril, ante una situación muy parecida en El Prat, se ha llegado a una solución mediante un covenio entre la Generalitat, los ayuntamientos de Barcelona y el Prat, y Aena. ¿Por qué no se puede hacer en Madrid? ¿Por qué Ayuso y Almeida han decidido abrir un nuevo frente con el Gobierno? Yo pido un poco más de altura de miras, pero creo también que están intentando centrar el foco en Barejas para que no se hable de otras cosas.

P. ¿Qué cosas?

R. La dimisión del director de la Policía Municipal. Qué casualidad que, cuando más caliente estaba el asunto, desvíen la atención con Barajas para quitarse de encima el foco mediático con un problema tan grave. Y es que quince días después todavía no tenemos ningún informe oficial, pese a que el Grupo Municipal Socialista los ha pedido, que arroje luz sobre lo que pasó con el atropello o, como nos han querido vender en la nota de prensa, accidente por culpa de la madre de la niña, y el director sigue en su cargo. La vicealcaldesa [Inma Sanz] dio a entender que no le podía cesar por tratarse de un cargo público, pero no es cierto. Al ser un cargo público, el cese se hace por decreto, el mismo que han tenido que firmar para sustituirle temporalmente. Por lo tanto, lo que le pedimos al alcalde y a la vicealcaldesa es que asuman responsabilidades políticas.

P. ¿Cree que al final alguien asumirá responsabilidades por lo sucedido?

R. El señor Almeida es muy dado a exigir responsabilidades a otros, sobre todo cargos del Partido Socialista con los que confronta permanentemente, pero no se aplica las recetas. En este caso, creo que es muy grave lo que han tratado de ocultar, que es la responsabilidad del director de la Policía Municipal en lo que parece un atropello. Así que no cabe más decisión ahora mismo que el cese del director general, que está haciendo mucho daño a la reputación del Cuerpo y, por responsabilidad, tendría que haber dimitido él mismo.

Esta crisis refleja el modo de hacer las cosas de Almeida. Venimos de otra crisis hace nada, que es cómo se ha gestionado la huelga de basuras, en la que el alcalde fue insivible. Tendría que haber estado mediando en la solución de este conflicto laboral que dejó una imagen terrible de la ciudad con basura acumulada y problemas de olores, pero estuvo ausente toda la semana. La imagen del alcalde queda muy lastrada cada vez que tiene que asumir una crisis en primera persona.

P. Una de las constantes del mandato está siendo el roce continuo con el alcalde. ¿A qué achaca esa fuerte crispación personal? ¿Asume usted alguna parte de responsabilidad en la misma?

R. Creo que cuando se pierde el respeto, como se ha perdido al Partido Socialista y a mi persona, lo primero que uno busca son las causas. El señor Almeida ha intentado, como hace siempre, llevar la confrontación política a una confrontación personal, con continuas referencias a mi persona en vez de a mis iniciativas, que desacreditan mucho la imagen que tiene la ciudadanía de la política. Nosotros venimos aquí a ser la voz de los vecinos y hacer una política útil, pero el señor Almeida desde el principio puso un muro a una relación que debería ser de diálogo y consenso. Al final lastra la calidad democrática el no poder mantener reuniones de trabajo y no poder llegar a determinados acuerdos.

Tengo la mano tendida a Almeida, pero siempre me encuentro el rechazo permanente. Se han convertido en la oposición de la oposición, sin más proyecto político que confrontar con el Gobierno de España y eso que llaman el sanchismo en un intento de deshumanizar a un Gobierno al que no le pueden reprochar sus resultados. Pese a todo, voy a seguir con la mano tendida y trabajando por los madrileños y madrileñas, como me comprometí en el momento en el que asumí ser la candidata en 2023. Mi compromiso con Madrid es firme y, desde luego, estoy dispuesta a ganar al Partido Popular en las elecciones del 27.

P. ¿La ruptura de relaciones institucionales forma parte de esta estrategia de confrontación permanente?

R. Esa falsa ruptura institucional es muy grave porque deja de lado a los más de 274.000 madrileños y madrileñas que votaron al Partido Socialista. Cuando Almeida rompe con el Partido Socialista, está rompiendo también con quienes votaron al Partido Socialista y nos pidieron a los 11 concejales que somos que trabajásemos por un proyecto de ciudad basado en la defensa de los valores y el modelo progresista.

P. Usted rectificó sus palabras, pero se ha negado a pedir perdón, tal como le reclama el alcalde. ¿Por qué?

R. En política es bueno rectificar cuando uno se equivoca, pero la vara de medir debería ser la misma para todos. Aquí hay unos hechos que se están investigando, que es lo que pasó en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, y una realidad, que es que los protocolos de la vergüenza de no derivación existieron. Pero ni el Partido Popular ni la señora Ayuso han pedido perdón ni han ofrecido ningún tipo de rectificación. Está claro que es 'consejos doy que para mí no tengo'. Insisto, es bueno rectificar, nos hace mejores personas y nos acerca a los ciudadanos, pero desde luego no voy a admitir ningún consejo ni lección del señor Almeida a la hora de pedir o no pedir perdón. Yo ya he rectificado y me gustaría que él lo hiciera alguna vez de las barbaridades e insultos que profiere hacia mi persona, así como a todos los que no comparten sus ideas.

P. Ha dicho que espera ganar en 2027. Sin embargo, en las últimas encuestas, si bien es cierto que suben respecto a Más Madrid, el PSOE sigue tan lejos de alcanzar una victoria como en las últimas tres décadas. ¿Qué les falta?

R. El trabajo que venimos haciendo estos dos años es un trabajo de constancia, de proyecto, de compromiso y de confianza, y creo eso nos va a dar buenos resultados en 2027. La crítica que siempre se le ha hecho al Partido Socialista es que cambiaba de candidato; creo que es obvio que en el 27 no se va a producir. Las encuestas nos están dando que ya somos la segunda fuerza política en esta ciudad y esperamos ser la primera. Nuestra política no es la confrontación permanente, donde no gana nadie, sino la propuesta constante y empatizar con las mayorías sociales.

Hay un elemento muy importante para ganar en el 27, que es la movilización. Y yo soy una persona que está mucho en la calle. Estoy en cuando hay un problema, pero también estoy poniendo en valor las cosas buenas que hay en nuestra ciudad, que también son muchas gracias al dinamismo de la sociedad madrileña. Enfrente hay un Gobierno municipal que está generando muchas polémicas por su mala gestión, lo que va a lastrar mucho al alcalde, de la misma manera que la imagen de soberbia y de que le dan igual los problemas de la Madrid que está dejando.

Pero, sobre todo, lo más importante es el estado de ánimo. El Partido Socialista está muy bien y tenemos un estado de ánimo en positivo para ganar al Partido Popular. Esta es la receta que probablemente necesitábamos: creérnoslo.

P. ¿No considera que los vínculos con casos que están siendo investigados por la Justicia, como los de Aldama y Begoña Gómez, han podido afectar a la imagen que tienen de usted los madrileños?

R. Lo han intentado, desde luego.A través de los pseudomedios o de llevarme a las comisiones de investigación, el Partido Popular ha intentado ensuciar mi imagen. Sin embargo, a una persona se la conoce por su trayectoria y no por un WhatsApp. He estado en la empresa privada, dando clases en la universidad y llevo diez años en política. Son ya muchos años de trabajo que, insisto, no se resumen en un WhastApp, que es en lo que focalizan toda la crítica hacia mi persona.

YUo voy a seguir defendiendo mi imagen donde lo tenga que hacer. Lamentablemente, la mentira y los voceros del Partido Popular que la amplifican, van más rápido que la rectificación. Pero bueno, esta es la política madrileña y, al final, el tiempo sitúa a cada uno donde le corresponde estar.

P. Una medida o proyecto del actual Gobierno que le parezca positivo.

R. Es difícil encontrar algo bueno porque estamos en la confrontación permanente, tendría que pensarlo. La sociedad madrileña hace muchas cosas buenas, el tejido asociativo, los agentes sociales, el tejido empresarial, por supuesto...

P. Un mensaje para todos ellos.

R. Que la sociedad madrileña está a la altura de lo que es Madrid, que no es cualquier ciudad, y desde luego hay que agradecérselo. Los políticos nos deberíamos parecer más a la ciudadanía madrileña. Tristemente, ente tanto ruido y tanta crispación, dejamos de hacer política útil y nos alejamos de los coiudadanos. Deberíamos reflexionar sobre ello todos los que estamos en política, y tratar de aprender de ellos. Yo, al menos, intento hacerlo cada día, cada vez que salgo a la calle y los madrileños me recuerdan Madrid real, acogedor y diverso porque el trabajo. Un Madrid que cada vez se parece menos a la idea que Almeida dice defender, pues la libertad no se consigue sin igualdad. No hay libertad cuando uno no puede llegar a fin de mes, cuando no tiene un techo donde cobijarse, cuando le faltan recursos para educar a sus hijos o para que puedan comer en condiciones. Ese es el Madrid por el que yo tabajo todos los días, pero, tristemente, no es el de Almeida ni el de Ayuso.