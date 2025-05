La generosidad inspira la nueva exposición de La Casa Encendida

El cuarto de siglo transcurrido hasta ahora es el tiempo que se lleva celebrando Generaciones, la convocatoria que organiza La Casa Encendida Fundación Montemadrid y en la que cada año un jurado selecciona a una serie de artistas menores de 35 años para impulsar sus carreras a través de diferentes ayudas, premios y exposiciones. El formato actual de Generaciones es una exposición anual colectiva en la que se puede ver el trabajo de los artistas seleccionados en cada edición.

Este año, con motivo del aniversario, la institución situada en la Ronda de Valencia ha decidido realizar diferentes muestras que tienen algo de balance y mucho de celebración. En enero arrancó la revisión global a este cuarto de siglo que es Veinticuatro años y un día, muestra todavía en marcha que examina más de 300 obras de la colección generada en esos 25 años, y aquellos días también lo hacía la correspondiente a este 2025, que terminaba hace unas semanas. Ahora llega una tercera, ¿Adónde irá el pájaro que no vuelve?, en la que se exhibe el trabajo de artistas que han formado parte de la historia del premio. Arranca este viernes y se podrá ver hasta el 27 de julio. Queda pendiente una cuarta muestra que se podrá ver a partir de septiembre.

Las manos anudadas de Susanna Inlgada y los encerados con razones para dejar el arte de Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto. / Cedida

Esta nueva exposición reúne la obra de 13 artistas y lleva por título un verso de una copla de Isabel Escudero. Tiene un spin-off que se ha bautizado con otro verso de la misma copla -¿Adónde iré yo que no te lleve?- y que se extiende a otros tres espacios cercanos a La Casa Encendida y con filosofías cercanas, Conciencia Afro, Araña y La Parcería, donde se podrá ver el trabajo de tres artistas de las convocatorias más recientes. Los comisarios que han diseñado la muestra son Ángel Calvo Ulloa y Julia Castelló, que fueron los que ganaron los premios Inéditos, los que se dedican a reconocer el comisariado emergente, en 2014 y 2018 respectivamente.

Arte generoso

"Estamos muy contentos de poder volver a trabajar con estos artistas que en algún momento de la historia de Generaciones hemos apoyado. Muchos de ellos, en torno al 60%, han presentado obra nueva para esta edición" decía el director de La Casa Encendida, Pablo Berástegui, durante la presentación a la prensa de una exposición que comprende diez piezas en diferentes medios y formatos, del vídeo al dibujo, de la escultura a las instalaciones de gran tamaño.

La temática que une a todas estas obras es el concepto de generosidad. Calvo Ulloa y Castelló, los comisarios, contaban que "cuando trabajas con 25 años de creación, lo generacional se esfuma". Por eso decidieron buscar el nuevo hilo conductor buceando en la etimología de la palabra que cada año da título al programa, "de la generación, del generar y de la generosidad en último término, porque nos parecía muy importante, sobre todo en los tiempos que corren, hablar desde ese lugar". Para ello han reunido a una serie de artistas "cuya práctica o cuya manera de estar en el mundo, por diferentes vías, participa de esa idea de generosidad", explicaba el comisario.

Obras de Carlos Maciá (en primer plano) y Juan del Junco. / Cedida

En la misma línea iba la elección de una copla de Isabel Escudero como título. "Su compañero Agustín García Calvo decía en la introducción de su libro Coser y cantar que era un poco el fin de la de la escritora: que llegado a un punto, el pueblo incorporase las coplas al repertorio popular, pero que se olvidase del nombre de la autora", decía Calvo Ulloa. "Nos parecía la cumbre de esa idea de generosidad: componer algo para el pueblo, que el pueblo cante tus canciones, pero que llegue un momento en el que no sepa ya de quién son".

La pieza que da entrada a la exposición son dos esculturas de Alberto Peral. Una de ellas es una barra cilíndrica colocada entre las puertas de las dos salas que acogen la muestra, con la idea "de generar una unidad y una comunicación, de conectar y hacer de puente, que sea como un hilo conductor", explicaba el artista, cuyo trabajo está muy vinculado a la arquitectura. Al fondo, sobre las escaleras, se puede ver una especie de ventana con una pequeña columna en medio que, decía, "condensa todo el edificio".

En la primera de las salas, el centro está dominado por unos paneles blancos apilados que son los restos del tabicado que se utilizó en la última edición de Generaciones, una instalación de Carlos Maciá, mención honorífica en Generaciones 2007, que se llama 720 kilos y con la que el artista apunta a la reutilización de materiales y a subrayar la importancia de esa parte funcional y fundamental del dispositivo del arte que son las herramientas, los materiales o la mano de obra que se utilizan para montar una exposición, muchas veces más costosos que las propias obras. Hacía referencia Maciá durante la presentación a artistas como Blinky Palermo, con su aprovechamientos de muros o utilización de pinturas, o Joseph Beuys, "que también tiene piezas de apilamiento de materiales y de utilización de las cosas previas".

Al lado de la obra de Maciá está la creada por Salvador Cidrás y Vicente Blanco, becados por Generaciones en 2000. Profesores universitarios de Formación del Profesorado y fundadores en Santiago de Compostela de Escola Imaxinada, un colectivo que pretende acercar a las escuelas las metodologías basadas en las artes, su instalación El laboratorio de formas se compone de diferentes piezas en madera y papel, cerámica y lápiz sobre lienzo con las que presentan algunos materiales que utilizan en su escuela y el resultado de diversos talleres que han organizado. Los dos son muy críticos con la educación estética que se ofrece en los colegios, y defienden que hay que recuperar el saber y el hacer con las manos y su relación con el pensar. Frente a lo que consideran una "escuela reproductiva", apuestan por "una recuperación de la mirada, de la creatividad y de la curiosidad innata de la infancia".

La obra de Salvador Cidrás y Vicente Blanco 'El laboratorio de formas'. / Cedida

Cidrás y Blanco no son los únicos profesores con obra en la exposición. También lo son Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto, que forman a otros profesores y artistas y que han instalado en la otra sala de la muestra tres encerados de bordes amarillos en los que han escrito con tiza infinitas razones imaginarias por las que un artista podría renunciar a dedicarse profesionalmente al arte. Se pueden leer cosas como "no nos ceñimos a hacer lo que se esperaba", "había que comer", "a las tías no nos hacen puto caso" o "no éramos blancos". A partir de esa pieza, los artistas realizarán diferentes talleres con docentes en los que se tratarán la precariedad y las dificultades inherentes a dedicarse a la creación.

Otra dos piezas de gran formato invaden casi por completo esa sala. La de Santiago Cirugeda, arquitecto que trabaja con estructuras efímeras, reutilización de materiales e intervención urbana, es una de las 'casas insecto' que instaló en los árboles de la Alameda de Sevilla en 2001 durante las protestas contra el plan urbanístico que debía reconfigurar el barrio. Susanna Inglada, en cambio, ha instalado varias gigantescas manos anudadas, que cuelgan de techo a suelo. Son piezas de papel dibujadas con carboncillo que hacen también de bosque de esculturas, y las manos encarnan para ella "el símbolo de colectivo: esta unión de manos amplifica la idea de que más que nunca tenemos que estar juntos". Escondida detrás, una pantalla proyecta varios vídeos en los que tres actores dan vida al autor de la obra, el Premio Nacional de Artes Plásticas 2024 Pedro G. Romero, otro galardonado en la primera edición de Generaciones y hoy en día una figura clave en el panorama artístico español como creador, comisario y agitador cultural. En la pieza se enumeran nombres de personas con las que ha colaborado o que le han inspirado, reforzando la idea del carácter coral de su trabajo.

Guerras y migraciones

Hay temas de permanente actualidad que también son tratados en la exposición. Patricia Gómez y María Jesús González son dos artistas valencianas que trabajan con la memoria y el testimonio realizando arranques murales: con la técnica del strappo, reproducen las paredes de edificaciones como cárceles, centros de inmigrantes o casas a punto de ser derribadas. El mural aquí expuesto reproduce la pared de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), con los dibujos e inscripciones que los encerrados allí hacían en ella, y se exhiben también unos vídeos que documentan la investigación que llevaron a cabo.

El mural de Patricia Gómez y María Jesús González 'À tous les clandestins'. / Cedida

La guerra, omnipresente estos días, irrumpe justo al otro lado de la sala con otra pantalla que no encierra una obra, sino el anuncio de lo que será una: las hermanas hispano-libanesas Laila y Nadia Hotait, artistas audiovisuales que participaron en generaciones 2015, realizarán el 6 de junio en el patio de La Casa Encendida una performance, que después se quedará en la muestra en formato vídeo, que parte del whatsapp que un primo les envió desde el Líbano el día que comenzaron los bombardeos israelíes el pasado octubre y que decía "We are all survivors, only material damages" (todos hemos sobrevivido, solo daños materiales).

Lejos de esas tragedias que afectan a millones de personas en todo el mundo, hay también espacio para lo íntimo, para la admiración del conocimiento y la belleza, para el cariño filial y para la herencia en otra de las piezas de la exposición. Juan del Junco, premiado en Generaciones 2007, homenajea a su padre, el ornitólogo Olegario del Junco, y a su preciada biblioteca, con una fotografía de su hermano posando frente a ella y la reproducción de diferentes páginas de bibliografía donde se citan libros especializados. Es una obra que inspira calma, mientras otras que la rodean casi gritan para hacer oír su denuncia: los diferentes tonos en los que se ha plasmado ese concepto de generosidad a través de la mirada de 13 artistas.