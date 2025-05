Los planes secretos de Dua Lipa en Madrid en pleno San Isidro

Dua Lipa aterrizaba en Madrid esta semana para dar sus conciertos el pasado 11 y 12 de mayo, un doble sold out en el Movistar Arena. El motivo, su gira europea Radical Optimism, lanzada con motivo de su tercer álbum de estudio, titulado con el mismo nombre.

La cantante británica, estrella del pop y autora de hits como One Kiss o I can be the one entre otros muchos ha aprovechado la visita a la capital española para realizar sus planes favoritos. Así lo ha dejado entreveer en una publicación en Instagram, todo ello en medio de San Isidro.

Dua Lipa se enamora de Madrid y ejemplifica la palabra 'chulapa'

"Una madrileña más", "Que bien te sienta Madrid" o "Mi chulapa favorita". Los comentarios halagando a la cantante no se han parado de suceder. En muchas ocasiones, Dua Lipa ha mostrado admiración por la cultura de España, pero está vez no ha querido ocultar sus preferencias de Madrid.

Se ha ido de tapas, disfrutar de la gastronomía típica de la ciudad en diferentes terrazas y, lo más llamativo, la admiración por un cuadro en el Museo del Prado. "Me siento muy afortunada, es un cuadro increíble", mencionaba en sus redes sociales la artista. La pintura se trata del Tríptico del Jardín de las Delicias, del Bosco.