Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Hiela la sangre escuchar a Holly Sparhawk, la hija de Alan Sparhawk y Mimi Parker, virtuosa pareja sobre la que se sostenía una banda tan endemoniadamente buena como Low, cantar junto a su padre el estribillo de esta canción ("It's not broken, I'm not angry") con una voz que recuerda a la de su madre, fallecida hace dos años. Es uno de los adelantos del nuevo disco que Sparhawk (el progenitor) ha grabado con el sexteto de folk Trampled by Turtles.