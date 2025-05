Los Harlem Globetrotters llegan a Madrid con el objetivo de "asegurar otros 100 años de legado"

Hubo un tiempo en el que en Estados Unidos, tierra de baloncestistas, los afroamericanos no tenían permitido jugar al baloncesto de forma federada. El racismo estaba a la orden del día y los Harlem Globetrotters, equipo que ha hecho las delicias de miles de espectadores, era uno de esos clavos ardiendo a los que la raza de color se agarraba para erradicarlo. En 1948, se enfrentaron a la NBA y a sus actuales campeones, los Minneapolis Lakers. Con la victoria de los Globetrotters cambió la perspectiva y Nat Clifton, miembro del equipo en ese momento, se convirtió en el primer afroamericano en jugar en la NBA. Hablamos de un equipo, casi centenario, que a lo largo de su historia ha ejercido como embajador de colectivos vulnerables. Por el camino quedan actuaciones históricas como una memorable actuación en la URSS en plena Guerra Fría, los encuentros ante los Minneapolis Lakers o una colaboración junto al Papa Francisco. Mucho más que un simple equipo de baloncesto.

A lo largo del mes de mayo, los Harlem Globetrotters visitarán hasta 11 ciudades españolas, entre las que se encuentra Madrid. El Movistar Arena, este jueves 15 de mayo a las 19:00 horas, será el escenario del show protagonizado por este selecto grupo de jugadores y jugadoras que tienen como premisa "ofrecer un gran espectáculo".

Too Tall durante un partido de exhibición con los Harlem Globetrotters. / Harlem Globetrotters.

Asegurar que el legado perdure 100 años más

Los Harlem Globetrotters despiertan un sentimiento de pertenencia sobre cada uno de sus jugadores. Como si de los Boston Celtics o Los Angeles Lakers se tratara. Así lo transmite Lucius 'Too Tall' Winston, en una conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "Es increíble. Llevo ocho años en el equipo. Piensa en la historia de los Globetrotters. Hablamos de un equipo con casi 100 años de antigüedad", explica Too Tall. "El baloncesto fue mi primer amor. Mi padre jugó en la universidad, mis hermanos jugaron en la universidad. Así que jugué al fútbol americano, al béisbol y corrí en pista. Pero sabía que el baloncesto era mi hogar", cuenta el americano. Y se apoya en aquellas figuras que levantaron los cimientos de un equipo que cumplirá 100 años en 2026. "Aquí tienes a gente como Curly Neal, Marques Haynes, Sweet Lou Dunbar. Nos apoyamos en el ejemplo de esos chicos. Y queremos asegurarnos de que ese legado y esa historia perduren durante los próximos 100 años o más", añade Winston.

Porque lo cierto es que por las filas de los Globetrotters han pasado figuras históricas del baloncesto norteamericano. Muchas de ellas, antes o después de su paso por el equipo, tuvieron una etapa en la NBA, llevando la bandera de los Harlem por todo Estados Unidos. "Piensa en esos chicos. Lo que hicieron por el baloncesto. Sobre todo Will Chamberlain. Todo lo que hizo como Globetrotter. Viajar al extranjero. Su primera gira internacional. Así que imagínate que jugará en la NBA. Y que luego, durante la pretemporada, volviera a ser un Globetrotter. Es una hazaña increíble", se deshace en elogios Winston hacía una de las leyendas del equipo y la NBA.

Tan imprevisible como sus trucos fue la llegada de Too Tall a los Globetrotters. "En 2016, participé en la película Uncle Drew, en la que aparece Kyrie Irving. Así que tuve la oportunidad de jugar con jugadores como Aaron Gordon, que juega para los Denver Nuggets, y Kyrie Irving, que juega para los Dallas Mavericks. Pude jugar al baloncesto con Kyrie. Tuve un día buenísimo en el lanzamiento y los Globetrotters estaban ahí. Así fue como empecé con los Globetrotters: con una sesión de entrenamiento y un entrenamiento improvisado con Kyrie Irving", concluye el base.

Un estilo de vida frenético

En 1926, Abe Saperstein dio vida a un equipo que rápidamente se ganó un hueco en el corazón de los aficionados al baloncesto. En primer lugar, de los aficionados norteamericanos y, posteriormente, a nivel mundial con giras por el mundo entero. La visita de los Globetrotters estaba marcada en rojo en calendario para los habitantes de cada una de las ciudades, recibidos como superestrellas de la música. En sus inicios, más allá de generar espectáculo, era un equipo que podía competir ante profesionales, plagado de jugadores de nivel.

Uno de los hitos más recordados de su larga historia es la victoria ante Minneapolis Lakers, campeones de la NBA. Los Globetrotters derrotaron a la franquicia en sus dos primeros enfrentamientos. Esto fue percibido como un hito deportivo, pero también cultural. En ese momento, se concebía que la raza negra era inferior a la blanca. Un equipo completo de personas de raza negra como los Harlem había conseguido derrotar a los de Minneapolis, marcando un antes y un después. Nat Clifton fue el primer jugador afroamericano en firmar un contrato en la liga, habiendo pasado previamente por los Globetrotters. El base del equipo quiso seguir los pasos de Clifton. "Mi meta siempre fue llegar a la NBA. Pero mi oración cada noche, cuando era niño, iba para dejar que el baloncesto me llevara a lugares que nunca pensé que iría. Pensaba: 'Voy a jugar a España'. 'Voy a jugar en Italia'. 'Voy a jugar en Francia'. Así que estoy agradecido de que los Globetrotters me hayan dado la oportunidad de vivir mi sueño", explica Winston.

"Diría que lo mejor es la oportunidad de viajar a diferentes lugares. Uno de mis lugares favoritos para visitar en España es Mallorca", confiesa el base norteamericano. Pero también advierte acerca del estilo de vida que se sigue como jugador de los Globetrotters, equiparable al de jugadores profesionales. "Lo peor probablemente sea el viaje. No creo que mucha gente sepa el ritmo de vida que llevamos. Muchas veces nos vamos justo después del partido para viajar a la siguiente ciudad. Y esa duración podía ser de 4 o 5 horas, incluso más. Así que solemos llegar bastante tarde. Estemos cansados o no, queremos asegurarnos de salir a la cancha y ofrecerles a los aficionados el mejor producto y un gran espectáculo. Esto es por lo que jugamos", se sincera Winston.

Too Tall junto a un grupo de niños durante una de las actuaciones de los Harlem Globetrotters. / Harlem Globetrotters.

"Hice todo lo que un entrenador me dijo que no podía hacer"

El reto de hacer cosas imposibles, seguramente, vaya en la sangre de un Globetrotter. Pero Too Tall se enfrentó a su desafío más complicado cuando tan solo era un niño. "Cuando tenía unos 15 años, un entrenador me dijo que era demasiado pequeño para jugar baloncesto universitario o profesional. Cuando llegué a los Globetrotters, dije que quería ese apodo, me preguntaron por qué. Y les dije: 'Hice todo lo que un entrenador me dijo que no podía hacer. Jugué cuatro años al baloncesto en la universidad'. Tuve la oportunidad de jugar en Canadá y México. Y después, llegué a los Globetrotters".

A día de hoy, Lucius Winston suma ocho temporadas en las filas de los Globe y durante su estancia en el equipo ha conseguido cuatro Récord Guiness: mayor cantidad de 'ochos' en un minuto, la mayor cantidad de tiros de tres puntos realizados por pareja en un minuto, mayor cantidad de bandejas en un minuto y mayor cantidad de alley oops consecutivos en un minuto. "Era, probablemente, el libro (Guiness World Records) que más leía de niño cuando iba a la biblioteca. Así que siempre he querido batir alguno. Ya he superado cuatro y espero que al final de mi carrera rompa diez o más", cuenta Too Tall.

Por último, Winston hace un llamamiento a todas aquellas personas que no hayan presenciado un espectáculo de los Globetrotters en directo, apoyándose en la esencia que impusieron sus predecesores, con el objetivo de "hacer disfrutar a la gente, al menos, durante 100 años más".