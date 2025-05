Pilar Aural, 36 años de lucha contra la droga: Medalla de Honor de Madrid a la fundadora del Pato Amarillo, símbolo de esperanza en Orcasitas

Cada año, con motivo de la festividad de San Isidro, patrón de Madrid, el Ayuntamiento entrega sus medallas honoríficas a personas y entidades que han contribuido de manera destacada a la ciudad. "Madrid se ha vestido de gala para celebrar su fiesta mayor y lo hace honrando a quienes hacen de ella una ciudad grande", ha señalado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en su discurso en el Palacio de Cibeles. Este año, la cultura y el deporte han sido los grandes protagonistas de los reconocimientos madrileños. De entre las quince medallas otorgadas, una ha ido a parar al barrio de Orcasitas, en el corazón de la periferia sur, y ha sido para Pilar Aural, fundadora de la Asociación El Pato Amarillo. Esta mujer, que lleva más de tres décadas luchando contra la droga y la exclusión social, ha visto su incansable labor finalmente reconocida.

San Isidro, los honores de Madrid. / Ayuntamiento de Madrid

De "Madres contra la droga" a salvavidas vecinal

El Pato Amarillo nació en los años 80, en pleno auge de la epidemia de heroína que arrasaba con barrios obreros como Orcasitas. Fue entonces cuando un grupo de mujeres —madres, vecinas, luchadoras— decidieron organizarse bajo el nombre de "Madres contra la droga", movidas por el dolor, pero también por la esperanza. Pilar Aural fue una de ellas. Con los años, cuando muchas de aquellas madres fallecieron —"ya están en el cielo con sus hijos", recuerda Pilar a este medio—, ella continuó la labor. Lo que comenzó como una lucha contra las drogas derivó en una respuesta solidaria a la exclusión social: reparto de alimentos, ropa, ayuda escolar, apoyo emocional. "Ahora lo que se necesita es comida", reivindica Pilar.

Han pasado 36 años desde que Pilar abrió las puertas del Pato Amarillo. Lo hizo sin recursos, pero con una determinación férrea. Actualmente sigue al frente de una asociación que mantiene viva gracias a la implicación diaria de voluntarias "fantásticas" y al apoyo de la comunidad. "Yo he comido de la basura", confiesa la recién galardonada con la rotundidad de quien ha vivido la pobreza desde dentro. "He visto madres echar un poco de agua al vaso y luego un poco de leche, para que los niños pensaran que todo era leche. Y eso me duele. Porque empezamos así, y parece que vamos a volver otra vez", denuncia a este medio tras haber recogido la distinción honorífica coincidiendo con la festividad del patrón de la capital.

El Madrid que no se ve

Lo que más emociona a Pilar no son los reconocimientos, sino los pequeños gestos: "Lo más bonito en el Pato Amarillo son los Reyes Magos. Ver a los niños con sus regalos, esa es nuestra alegría". Pero no oculta su reivindicación: "Llevo muchos años ahí. Me gustaría que fueran al Pato y vieran aquello. Que vieran a las personas que están trabajando conmigo. A veces sufro mucho, me siento lejos de este Madrid tan grande".

La medalla de Madrid que hoy cuelga del cuello de Pilar no solo reconoce su trayectoria, sino que arroja luz sobre una realidad que permanece en la sombra: la pobreza en los barrios del sur, la exclusión persistente, la lucha silenciosa de quienes no se rinden. En Orcasitas, Pilar Aural no es solo una vecina. Es una referencia, un símbolo, una historia viva de esperanza contra la droga y en la acualidad continúa al frente, a pesar de ser la "única con vida", prosigue acompañada por nuevas generaciones de voluntarias, pero con la memoria de aquellas primeras compañeras siempre presente. Porque, aunque muchas ya no están, hay un barrio entero que camina a su lado.