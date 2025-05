Negocios, libreros, entidades sociales, deportistas y figuras de todo signo: Madrid reconoce a los suyos por San Isidro

Abierta, emprendedora, jovial, atractiva, extraordinaria para estar y vivir... Son algunos de los apelativos dirigidos a la ciudad de Madrid, que este jueves 15 de mayo celebra el día de su patrón, en el vídeo de presentación de la entrega de las medallas de San Isidro 2025. Acto central de la fiesta grande de la capital, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles ha homenajeado esta mañana a las decenas de empresas, entidades y personas reconocidas por su especial contribución e impacto en la ciudad.

Rodeado de personalidades de la política y la socialité madrileña, el Ayuntamiento de Madrid ha entregado el total de 18 distinciones honoríficas seleccionadas este año. Tras un solemne desfile desde el acceso de la calle Cibeles hasta el centro del patio acristalado, amenizado por la fanfarria de la Banda de Alabarderos, los premiados han ido subiendo por turnos al estrado para recibir sus galardones de manos del alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Breves vídeos, algún discurso espontáneo -el de Pilar Aural, fundadora de la asociación Pato Amarillo, que pese a no estar previsto no ha dudasdo en coger el micrófono para acordarse de todas esas madres que lucharon contra la droga en Orcasitas y que ya no están-, y muchos y sonoros aplausos han acompañado la entrega de los primeros galardones, las 15 Medallas de Madrid dirigidas a entidades y personas de todos los ámbitos que encarnan el espíritu de la urbe.

Teresa Morales, Juan Antonio Pérez Simón y Rodrigo Hernández

Finalmente, actuación de Carlos Goñi, fundador de Revólver, mediante, ha llegado el turno de los premios grandes de la jornada, las tres Medallas de Honor que cada año representan el máximo reconocimiento de la ciudad de Madrid.

En esta ocasión, los agraciados con la distinción han sido la nadadora paralímpica Teresa Morales, el coleccionista mexicano Juan Antonio Pérez Simón y el futbolista Rodrigo Hernández, que no ha podido acudir al acto por cuestiones de agenda, pero ha estado presente a través de su madre y un vídeo proyectadom en las pantallas gigantes.

"El progreso de Madrid se mide sobre todo en la calidad de vida de sus géneros, en la calidad de sus encuentros, en nuestra capacidad de hacer sentir a todos parte de un mismo proyecto", ha destacado Almeida durante su discurso final. "Desde los cafés a los laboratorios, desde nuestras facultades a nuestros teatros, desde los centros de negocio hasta los mercados de barro, Madrid fluye con una energía imparable. Los visitantes lo notan y los madrileños lo sentimos".

15 medallas que "encarnan el espíritu" de Madrid

Además de las Medallas de Honor, el Ayuntamiento ha reconocido a otras 15 entidades y personalidades que encarnan el espíritu de la ciudad en ámbitos como el comercio, la cultura, la solidaridad, la ciencia y el deporte. Entre los galardonados han destacado emblemáticos negocios centenarios como Almacenes Pontejos, referente en mercería desde 1860, y Farmacia Cervantes-León, con tres siglos de historia. También figuran la Asociación Pato Amarillo, nacida en los 80 para combatir la drogadicción en Orcasitas; la Real Sociedad Fotográfica, que cumple 125 años promoviendo el arte visual, y la Asociación de Restaurantes y Tabernas Centenarios, guardiana de la tradición gastronómica madrileña.

Entrega de medallas de San Isidro 2025 en la Galería de Crtistal de Cibeles. / EPE

La literatura y las artes han tenido también un papel protagonista: la escritora Carmen Posadas, autora de novelas ambientadas en la capital, y la centenaria Cuesta de Moyano, símbolo librero de Madrid, reciben el reconocimiento. En teatro, han sido reconocidos Elena Salaberría, directora del histórico Teatro Alcázar, y al Teatro Pavón, ambos pilares de la escena cultural. En deporte, la Vuelta a España es homenajeada por convertir a Madrid en escenario de su etapa final desde 1979, consolidando su legado ciclista internacional.

Asimismo, el acto ha reconocido también aportaciones al desarrollo sostenible y social. Endesa es reconocida por su impulso a la transición ecológica en su 80º aniversario, mientras Plaza 1-Las Ventas recibe la medalla por su relevancia taurina. En el ámbito social, el Instituto San Juan de Dios es distinguido por su labor con personas con discapacidad. Completan la lista la directiva María Dolores Dancausa, por su liderazgo en innovación financiera, y la productora María Luisa Gutiérrez, clave en el cine español, cerrando una lista que refleja la diversidad y el alma de Madrid.