Mucho más que chotis: el folclore y la solidaridad con Valencia se adueñan del corazón de Madrid

Que la festividad de San Isidro tiene un importante vínculo con la tradición es algo que no escapa a nadie. Y es el folclore el elemento que mejor ayuda a conectar con el pasado, a recordar el porqué de las celebraciones de unas fiestas como las del patrón de Madrid.

Por supuesto, los chotis y las seguidillas son las grandes protagonistas musicales de estas fechas en la capital, pero eso no significa que no haya espacio o tiempo para asistir a las danzas más tradicionales de otras regiones. Como la jota o los fandangos valencianos. Porque por primera vez en sus 41º ediciones y sobre el escenario de la Plaza Mayor, el Festival de danzas madrileñas ha invitado a una agrupación que no es de la comunidad: Algadins Grup de Danses, de Algemesí. Una localidad, que como el resto de la Comunidad Valenciana, vio como una DANA sin precedentes desbordaba ríos y barrancos para arrasar con todo el pasado noviembre.

El folclore significa defender nuestras raíces y va más allá de música y bailes. "Somos una gran familia, y nuestro objetivo, más allá de la danza, es compartir y trasmitir, sobre todo a los más pequeños, ese gusto por lo nuestro, por nuestras costumbres y por la vibración que produce la música", señala Pilar López Nieto, presidenta y directora del Grupo Folklórico Villa de Madrid, el único presente en todas las ediciones. Pero también es solidario, con los suyos y con el resto. Con aquellos que no han perdido vidas humanas, pero que se han quedado sin local de ensayo, instrumentos o vestuario.

Actuación del Grupo Folklórico "Villa de Madrid", en la Plaza Mayor de Madrid. / Cedida

"Este año queríamos abrazarnos con los valencianos en un acto de solidaridad y de creer que el futuro será mejor si todos nos entendemos con nuestras diferencias". Así, Pilar les lanzó el guante y los valencianos lo recogieron encantados en "menos de 24 horas", tal y como lo cuenta el bailador de Algadins Grup de Danses, Jordi Parra. Este 15 de mayo, jueves, no es festivo en Algemesí, pero entre 25 y 30 integrantes de la agrupación "se han tirado sin paracaídas" para "pedir días en el trabajo" y poder responder a la invitación brindada por Madrid. "Sorprendidos y emocionados porque hayan pensado en nosotros en un año complicado para la gente de Valencia", añade Jordi.

El folclore valenciano: “Llegamos a Madrid para ofrecer nuestra cultura y nuestra lengua”

El grupo de música y los bailadores valencianos recién llegaron a Madrid horas antes de subirse al escenario para "ofrecer nuestra cultura y nuestra lengua" a través de siete bailes, entre jotas, boleros y fandangos "al estilo valenciano".

"Venimos de junto al mar, de junto a los ríos, aquellos que en un momento dado nos han causado un daño pero que también nos dan la vida". Puede resultar irónico, más aún cuando Algadins cierra su actuación con la jota del barranc. "Un barranco que no olvidamos que nos ha dado agua para la agricultura, para la ganadería, para la industria de Valencia, al final es lo que somos”. No entienden el folclore de otro modo. Las letras hablan "y lo seguirán haciendo" de esos ríos y de la vida en Valencia, pero también "de cómo los ríos o los barrancos nos dan la vida y también nos la pueden quitar".

Un grupo que vive momentos duros pero que está "agradecido" por la unión del folclore madrileño y valenciano sobre las tablas. Y que esperan -a la vez que aprovechan el momento para hacer la invitación- que Madrid devuelva la visita y "vengan a Valencia a bailar con nosotros".

El Madrid goyesco, castellano, castizo y chulapo

Los mantones de manila, el gorro de chulapo, las chaquetillas y los claveles blancos y rojos han teñido la Plaza Mayor. Mayores y pequeños, madrileños, y también lo que no lo son pero ya se sienten como en casa, han abarrotado el emblemático lugar para descubrir el Madrid castellano, goyesco, castizo y chulapo también de la mano de las seguidillas, rondones, boleros, jotas o chotis de la Asociación de Coros y Danzas Francisco de Goya, la Asociación Cultural Arrabel, la Asociación Coros y Danzas de Madrid y la Asociación Universitaria de Danza El Candil. Todo ello con música en directo.

Asistentes a la 41ª edición del Festival de danzas madrileñas, en la Plaza Mayor. / Alba Vigaray / EPE

Un escenario idóneo desde el que Pilar ha animado a la gente a conocer el folclore e impregnarse de "ese cariño y amor por la tradición". De adentrarse en un espacio donde practicar un deporte, descubrir la cultura de la música, recorrer el mundo mostrando su arte o aprovechar de ver surgir relaciones intergeneracionales y personales. "Después de décadas, todavía me emociono al hablar de folclore. Y esa magia no se puede quedar solo para mí".