El Plan Reside aplicará restricciones a los pisos turísticos "muy similares" en toda la ciudad

Todavía faltan dos pasos clave, la aprobación en el Pleno extraordinario que se celebrará el próximo 21 de mayo - garantizada por la mayoría absoluta del PP- y el visto bueno de la Comunidad de Madrid. No obstante, este miércoles ha echado a rodar definitivamente el nuevo Plan Reside del Ayuntamiento de Madrid, destinado a poner coto a la proliferación incontrolable de viviendas de uso turístico (VUT) en la capital, con algunas novedades todavía por desvelar y la inclusión de varias de las alegaciones presentadas por la oposición. Eso sí, la extensión de las zonas de especial protección a Tetuán, que se llegó a barajar durante un tiempo, ha quedado finalmente descartada.

Apenas cinco minutos es lo que ha durado la comisión extraordinaria del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad celebrada esta mañana en la que se ha presentado la normativa antes de su debate en Cibeles. Tras la lectura del único punto del día y las votaciones de los grupos - el PP ha votado a favor, Más Madrid y PSOE en contra, y Vox se ha reservado para el Pleno-, la sesión se ha levantado sin más intervenciones. Habrá que esperar hasta dentro de justo una semana para conocer los pormenores y cambios introducidos en la esperada normativa desde su presentación inicial hace alrededor de un año.

Una sesión extraordinaria "donde podremos establecer un debate sobre los modelos", ha señalado este miércoles el delegado del ramo, Borja Carabante, el "el que plantea la izquierda y el que planteamos nosotros, que creemos que es un modelo de éxito porque va a reducir los problemas de convivencia, va a ordenar la oferta turística y, sobre todo, va a permitir que Madrid siga liderando la actividad económica, la actividad turística y también el crecimiento de población".

Restricciones "similares" dentro y fuera de la M-30

Tal y como ha avanzado Carabante al término de la comisión, el Gobierno municipal ha "estimado parcialmente algunas de las alegaciones presentadas", varias de ellas "cuestiones meramente formales", pero otras cuestiones "importantes" cuyo calado se verá en el Pleno del día 21. "Veremos cómo puede ser la ampliación de algunas de las restricciones que se hayan planteado" más allá del ámbito central definido y que, "por tanto, pueda llegar a toda la ciudad".

"Lo veremos en el Pleno, pero sí hay alguna restricción, alguna limitación adicional fuera de la P01 que va a permitir que tenga una misma política de ordenación de la oferta, tanto en el interior de la M30 como fuera", ha detallado Carabante. De esta forma, existirán dos marcos, uno dentro del AP-01 y otro fuera, pero que serán "muy similares", ha apostillado el delegado, pues "en el fondo se trata de un contorno o una delimitación espacial en términos urbanísticos".

El Consistorio espera así lograr "relajar alguna de las críticas recibidas" por parte de la oposición y de los vecinos, de forma que el Plan Reside cuente "con un apoyo mayoritario", no de la izquierda, "que ya ha votado en contra", pero sí de los ciudadanos. En opinión de Carabante, se trata de "una propuesta razonable que permite conciliar el ámbito residencial con el turístico, porque no podemos olvidar que hoy, uno de cada tres turistas que duerma en la Ciudad de Madrid va a dormir en un ayuntamiento turístico", siendo esta una actividad "que no puede desaparecer.

La izquierda critica que el plan fomenta la especulación

La izquierda madrileña, sin embargo, no está de acuerdo con la valoración realizada por el delegado. Según el concejal socialista Antonio Giraldo, la modificación del texto es “meramente un formalismo”, reducido a “matizar” que las viviendas turísticas con acceso independiente en inmuebles de uso residencial solo puedan estar en “plantas bajas, primeras y sótanos”.

El portavoz de Urbanismo del PSOE-M ha asegurado en declaraciones a los medios que el plan municipal está pensando para favorecer a los grandes propietarios frente a los pequeños, porque son los primeros los que “van a poder adquirir grandes bloques” para convertirlos enteros en viviendas turísticas. “Ya estamos viendo cómo fondos lo están haciendo en Puerta del Ángel, en Tetuán o en Puente de Vallecas, haciéndose con un montón de edificios. Este plan va para ellos, es para que puedan seguir haciendo el negocio que ya están haciendo ahora pero mucho más tranquilamente”, ha considerado el concejal socialista.

En líneas similares se ha pronunciado Lucía Lois, concejal de Más Madrid , quien ha insistido en que el Plan Reside -o “Expulsa” para su formación- es una “alfombra roja para la especulación”. Desde Vox, por su parte, valoran positivamente “algunos aspectos” del documento, si bien advierten de la “existencia de elementos” que el grupo de Javier Ortega Smith considera “contrarios al interés general de los madrileños”.