Paloma López, reelegida secretaria general de CCOO Madrid con el 91,2% de los votos

Paloma López ha sido reelegida este miércoles como secretaria general de CCOO de Madrid tras obtener el 91,2% de los votos en el 13º Congreso del sindicato, una cita que ha congregado a 278 delegados en representación de los 147.000 afiliados.

Ha sido la única en presentar una candidatura para liderar el sindicato regional, con solo un 8,8% de votos en contra. Su comisión ejecutiva estará formado por 14 secretarías (cuatro menos que la anterior), contará con cinco nuevos representantes y habrá paridad (siete hombres y siete mujeres).

Los nuevos integrantes son Ramón Boixadera Bosch, Francisco Cuadrado Polo, Francisca Gómez Sánchez, Esperanza Hernández Zaragoza y Paula Lizcano Arroyo. Ellos se unirán a Lidia Fernández Montes, Carlos Giménez Caminero, Daniel Gismero Sanz, David Jabato García Valenciano, Marifé Sastre de Pedro, Luis Miguel Lombardo Plaza, Paloma Vega López y Miguel Ángel Ruiz Montalbán, ya presentas en el anterior equipo.

"Los éxitos siempre serán colectivos. No hay personalismos en esta dirección, en esta ejecutiva ni en esta dirección. Todo el trabajo es colectivo", ha defendido López desde el Auditorio Marcelino Camacho que ha acogido la última jornada del evento, bajo el lema 'Mañana es hoy. Cada acción hace futuro'.

Además, ha enviado también un mensaje a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que no ha podido acudir por "agenda". "Decía Pepe Mújica, en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. Nosotros no vamos a odiar y nadie nos va a arrastrar al odio que la presidenta siembra todos los días", ha subrayado. La secretaria general ha destacado la labor del sindicato que "atienden todos los días con una sonrisa y con empatía a todas las personas, trabajadores y trabajadoras que llegan a CC.OO. esperando una respuesta a sus problemas".

"A lo mejor vienen con un problema que no podemos solucionar, pero tienen que sentir que están acompañados, que se han sentido escuchados y que se han sentido queridos. Vamos a hacer el trabajo para acompañarles, para que se sientan bien y para que cuando sepan que están en su casa y que siempre va a haber una persona que les va a atender y que les va a escuchar", ha subrayado.

Madrid, un lugar "hostil" para el sindicalismo

Asimismo, ha alertado que la región es "hostil para hacer sindicalismo" para añadir que "el poder de la derecha y su fuego mediático tienen en el Gobierno de la Comunidad de Madrid su principal altavoz y laboratorio en toda España". "Hostil porque tenemos una patronal entregada a la derecha y sin visión de futuro para la economía madrileña. Hostil porque en Madrid se juntan los largos brazos de la extrema derecha latinoamericana y europea, que lleva décadas infiltrando la sociedad civil y colonizando sus pensamientos a través de fundaciones religiosas y de think tanks neoliberales", ha aseverado.

López ha defendido que Madrid "será la tumba del fascismo" y ha recalcado que la región es "bastante fuerte para callar las experiencias de las personas trabajadoras". "Hay que estar presentes y estar visibles en todos los espacios y en todos los conflictos", ha pedido. "La gran victoria de la derecha y de los intereses empresariales que tiene detrás es precisamente haber vertido sobre las personas trabajadoras de la región dos emociones que pueden llegar a paralizar: el miedo y el odio", ha apuntado.

Este "miedo e inestabilidad explica el odio hacia quien tiene menos por no resignarse o a las mujeres por rebelarse". Por ello, ha manifestado que "no se dará ni un paso atrás" y que trabajarán para "mostrar que a través de la organización colectiva se conquistan derechos mejoras". "Somos un sindicato de clase, no se nos olvida. La división solo beneficia a la empresa. Nuestra tarea es buscar el interés colectivo y convencer a las personas que la búsqueda de la solidaridad y la igualdad es lo que les conviene a cada uno de ellos individualmente", ha asegurado.

Continuidad

López ya había mostrado su deseo de seguir para "dar continuidad" a un proyecto que inició en 2021, cuando fue elegida por primera vez. "Vamos a dar cuatro años más para terminar de consolidar todo lo que hemos desarrollado", defendió hace unos días.

El informe de gestión de la ejecutiva saliente, que se conoció este martes, logró el 91,36% de los apoyos (222 votos a favor), mientras que un 4,53% se abstuvo (11 votos) y un 4,12% votó en contra (10 votos), según detallaron fuentes del sindicato a Europa Press. La secretaria general ha agradecido la labor de las personas que formaron parte de este último equipo y que "van a continuar echando una mano".

"Esta organización, sin ninguna duda, sale reforzada de este Congreso. Sale reforzada de un proceso que empezó en el año 2021 y que culmina hoy con una demostración de unidad. Unidad para seguir avanzando. Los debates de estos días han dejado claras las prioridades para los próximos cuatro años y nuestro deber es llevarlas a cabo", ha indicado.