Kylian Mbappé busca consuelo a través del gol: el pichichi del francés se convierte en el único objetivo del Real Madrid

Pocos objetivos deportivos le quedan al Real Madrid de cara al final de la presente temporada. Con LaLiga, virtualmente, en manos del Barça, el pichichi de Kylian Mbappé se ha convertido en uno de esos pequeños retos del conjunto blanco de aquí a final de temporada. El francés viene de anotar un hat trick en la derrota ante el conjunto culé (4-3), lo que le ha permitido situarse en la primera posición de la tabla de goleadores. Es, sin duda, una de las pocas buenas noticias que ha recibido el equipo en esta última semana, que ha quedado eclipsada por la salida de Carlo Ancelotti y el pulso que Rodrygo ha tendido al club madridista.

Kylian Mbappé suma 27 tantos en el campeonato nacional, dos por delante del que ha sido su gran rival durante toda la temporada: Robert Lewandowski. El polaco ha liderado la clasificación en el grueso de la campaña, pero una desafortunada lesión, sumado a un gran rendimiento del francés en las últimas semanas, lo han desplazado a la segunda posición con 25 dianas. El estado físico del polaco aún está en tela de juicio, algo que podría decantar la balanza, aún más si cabe, en favor del francés.

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé lanza un penalti durante el partido de la jornada 19 de LaLiga ante el Athletic Club. / LUIS TEJIDO / EFE

La primera temporada de Mbappé como futbolista del Real Madrid ha sido una auténtica montaña rusa. Durante los primeros meses se vio a un Kylian precipitado, algo ansioso de cara a portería, como si de un día para otro se hubiera convertido en un futbolista más. Nada más lejos de la realidad, el chico de Bondy superó un proceso de adaptación en el que confesó haber "tocado fondo" en el partido ante el Athletic allá por el mes de diciembre. A partir de ahí, el francés recuperó su mejor cara. "Yo pensaba mucho. Demasiado. Cómo hacer esto, cómo moverme. Cuando piensas tanto, no juegas bien. Ha sido algo más mental. Estaba bien físicamente, contento con el grupo, pero debía dar más. Lo sabía. Y fue tras Bilbao cuando me dije 'vamos'. No has venido a Madrid para jugar mal. Ha cambiado eso. En el Real Madrid hay que jugar bien siempre y ahora estoy listo", confesaba el francés a comienzos de año.

Debutante más goleador de la historia del club

Bajo ese mensaje, Kylian volvió a ser decisivo para los intereses del Real Madrid. Del mes de enero a esta parte ha sido el mejor jugador para los blancos. En la memoria del aficionado quedará su hat trick ante el Manchester City en las eliminatorias de la Champions, también el triplete ante el Barça del pasado fin de semana, pese a que ninguno de ellos pueda servir para la consecución de un título. Este repunte ha llevado a Mbappé a convertirse en el debutante más goleador en la historia del Real Madrid superando a Iván Zamorano. El chileno ostentaba el récord con 37 tantos en su primera temporada como madridista. El francés ha superado a 'Bam Bam' dejando la marca en 39 goles, a falta de tres jornadas de Liga por disputarse y con el Mundial de Clubes en el horizonte.

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé celebra tras anotar el tercer gol de su equipo, durante el partido de vuelta de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones. / JUANJO MARTIN / EFE

Por detrás quedan figuras como Cristiano Ronaldo, que anotó 33 goles en 35 partidos durante su primera temporada de blanco. El portugués tiene el mejor promedio, pero no la cifra más alta de goles. Zamorano hizo sus 37 tantos en 45 partidos y Mbappé ha conseguido 39 dianas en 53 partidos. Kylian aún tiene margen para seguir mejorando su estadística y conseguir, por tanto, el trofeo pichichi de LaLiga en su primera campaña. Pese a ello, Mbappé hubiera preferido un desenlace más dulce a nivel títulos en esta primera temporada. "Lo que quiero es que el Madrid gane. Si soy pichichi muy bien. Lo he sido muchas veces en mi carrera, pero lo que quiero es ganar títulos", confesaba en Mbappé después de anotar el primero de sus hat tricks esta temporada, ante el Real Valladolid.

Una carrera de tres jornadas ante Robert Lewandowski

Para certificar esa primera posición en la lucha por el trofeo pichichi, Mbappé se medirá a Robert Lewandowski en una lucha a tres jornadas vista. Dos goles separan a los atacantes en el campeonato nacional, Mbappé se sitúa con 27 y Lewandowski con 25. El francés se medirá a Mallorca, Sevilla y Real Sociedad en las tres últimas fechas. El polaco se enfrentará a Espanyol, Villarreal y Athletic Club en su intento por recuperar la primera plaza como máximo goleador de la competición.

Kylian Mbappé y Robert Lewandowski pelean por el pichichi de LaLiga. / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

Un papel fundamental jugará el estado de salud del polaco en este desenlace. Lewandowski disputó media hora sobre el césped del Guiseppe Meazza en las semifinales de la Champions. Todo hacía presagiar que podría ser de la partida en el clásico, pero Hansi Flick decidió no contar con él. Se espera que el polaco pueda disputar estas tres últimas jornadas de Liga totalmente recuperado de su lesión y, de esta forma, competir con Mbappé en la lucha por convertirse en el máximo goleador de LaLiga. Este reconocimiento no haría más que consolar a un Kylian Mbappé que, en su primera temporada como blanco, no ha podido conquistar ninguno de los tres grandes títulos.