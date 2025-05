Un puente de San Isidro de conciertos para todos: del cachondeo gratuito de Los Manolos al club de jazz exquisito de Esperanza Spalding

Entre festejos públicos y eventos en recintos privados, este puente (para quien lo haga) de San Isidro ha quedado muy musical, como viene siendo habitual. La programación propuesta por el Ayuntamiento en espacios al aire libre ha sido más atractiva otros años, pero siempre hay opciones para entregarse a la nostalgia (la mayoría) o para animarse con unos bailes algo más modernos (las menos). Luego está la vida cultural propia de una ciudad donde la oferta en salas es más rica de lo que muchos oídos y muchos bolsillos pueden abarcar. Hacemos un repaso por algunas de las cosas que se pueden disfrutar desde este miércoles hasta el domingo.

El hispanoargentino Juan Calequi , director musical de Jorge Drexler , y sus cómplices musicales Las Panteras (Lauri Revuelta y Luisa Corral) se juntaron en Madrid en 2020 y ya no se han vuelto a separar. Su último disco, Mezcla rica, recorre la geografía de toda América, desde Nueva York hasta el Cono Sur, con canciones que transitan por la cumbia, el son, la rumba y el rock en clave latina y con las colaboraciones de lujo del propio Drexler, Kevin Johansen, Lido Pimenta o Xoel López. Su música invita a la fiesta sin renunciar a algunos momentos con más carga emocional, pero en un concierto en directo en la Pradera de San Isidro, con miles de personas a sus pies y un santo patrón muy popular que celebrar, se da por descontado que lo que se va a vivir es una verbena en todo su esplendor. ¿Quizá hasta con alguna aparición inesperada? No hay que perdérselo. Pradera de San Isidro. 14 de mayo, 20:30h. Metro Marqués de Vadillo o Carpeta. Gratuito.

The Brian Jonestown Massacre, con Andrew Newcombe en el centro. / Cedida

35 años lleva en activo la banda de Anton Newcombe , pero las arrugas y las canas no le han quitado un ápice de actitud ni de energía a su rock psicodélico y de garaje que a veces se enreda en unos surreales y densos túneles psicotrópicos y a veces pisa el acelerador en una marcha endemoniada hacia ninguna parte. Un sonido setentero que casi obliga a asistir con chupa de cuero o vaquera y jeans ajustados, aunque todos los outfits serán bienvenidos en una Riviera donde abundará el público veterano y seguro que un buen puñado de representantes de ese Madrid joven y guitarrero que está obrando algunos milagros en la escena musical de la capital. La Riviera. 14 de mayo, 21h. Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, s/n. 39,50 euros .

Todos los estilos de la música latina en la era digital confluyen en Toccororo , dj cubano-española que se ha hecho un hueco en las agendas internacionales pinchando en Boiler Rooms, programas de la NTS y apareciendo en publicaciones especializadas como la revista MixMag. El reguetón que pone Claudia Fersanch (su nombre real) no es el que estás acostumbrada a escuchar , y se fusiona con estilos como la guaracha, el drummerio o el tribal house en sesiones que tienen un punto de oscuridad y que siempre tratan de escapar de los caminos más transitados. Ojo: baile del de romper caderas no entrenadas. Las Vistillas. 14 de mayo a las 23h. Metro Puerta de Toledo. Gratuito.

Hacía tiempo que no oíamos hablar, salvo por un pequeño accidente reciente, de la cantante, actriz y precursora de la recuperación del burlesque Vinila von Bismark , un personaje icónico de la modernidad madrileña de hace ya un tiempecito que sin embargo ha seguido en activo: además de publicar nuevas canciones propias, no ha dejado de ser una gran maestra de ceremonias para fines de fiesta como el que oficiará en la Pradera para cerrar la noche víspera del santo. Lo que se puede esperar: house y electro vieja escuela, latineo refinado y unas cuantas incursiones en el mainstream para que todo el mundo se quede contento. Pradera de San Isidro. 14 de mayo, 00h. Metro Marqués de Vadillo o Carpeta. Gratuito.

Ya no está Juan Pardo, ya no está Fernando Arbex y ya no está Antonio Morales 'Junior', los Brincos originales que fueron bautizados en los 60 como los Beatles españoles y que dejaron para la historia un reguero de hits en el que están temazos como Flamenco, Mejor, Un sorbito de champán o El Pasaporte, entre muchos otros. Liderados ahora por Miguel Morales, hermano de 'Junior', son la baza principal de la operación nostalgia destinada a ese público de su generación que ahora tiene entre 70 y 80, aunque bien harían los oídos más jóvenes en empaparse de ese uso de las armonías que tan bien supieron adoptar del cuarteto de Liverpool. Otra cosa será la ejecución ofrecida en el escenario, pero aquí lo que importa es evocar recuerdos felices. Plaza Mayor. 15 de mayo, 19 h. Gratuito