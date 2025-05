Ayuso se revuelve en la Asamblea de Madrid contra el PSOE: "Tienen más corrupción que número de escaños"

La universidad se perfilaba como el tema principal de la sesión de control al Gobierno madrileño en el pleno de la Asamblea regional de hoy. Sobre la universidad preguntaban tanto el grupo parlamentario del PSOE como el del PP después de que el pasado lunes la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, adelantara algunas de las medidas de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidad y Ciencia (LESUC). Los casos de corrupción, en cambio, han acabado filtrándose, una vez más, con Ayuso apuntando contra el PSOE.

"Tienen más enchufes que diputados, tienen más corrupción que número de escaños", ha interpelado la presidenta regional a la portavoz socialista, Mar Espinar, durante el debate. "Admítalo, están hundidos. España no aguanta más corrupción".

Había lanzado el guante la propia Espinar, quien tras resaltar que Madrid solo destina un 0,4% de su PIB a financiar las universidades, "un puñetero dato objetivo", ha señalado, ha puesto en bandeja la respuesta a Ayuso. En el ambiente estaban los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos desvelados esta semana. Espinar ha anticipado que Ayuso taparía la cuestión con "ruido" y si quería ruido mostrara los mensajes de Feijóo a Manzón tras la DANA, sus propios mensajes con su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez "mientras conspiraban para cargarse a Pablo Casado" o los que escribe ahora "con el runrún" en torno al congreso nacional del PP.

La presidenta se ha aferrado entonces al 'caso Begoña', sobre la supuesta vinculación de la mujer del presidente del Gobierno con el rescate de Air Europa. "¿Ustedes se imaginan que el novio de Ayuso me pide como presidenta que rescate una empresa, que le dé después 400 millones de euros? ¿Se imaginan que el novio de Ayuso va a la Puerta del Sol a hacer negocios para sus empresas?", ha asegurado. También ha apuntado a Ábalos: ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si al número dos del PP o al número dos de mi gobierno la Justicia le retirara el pasaporte".

"Sepulturera de la universidad pública"

Ha rematado la labor el portavoz popular Carlos García-Pache, quien ha considerado a Espinar "muy valiente" al pedir a Ayuso que enseñe mensajes, "cuando los mensajes que hemos conocido certifican que el presidente del Gobierno participó en la operación de rescate a Air Europa". Antes de entrar al pleno había llamado a Sánchez ante la prensa "capo de una mafia".

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, también se ha referido a la educación superior en una intervención en la que ha recordado que tres de cada 10 niños en la Comunidad están en riesgo de exclusión, ha tachado de sectaria la decisión de conceder becas de comedor a los hijos de miembros de la policía y las fuerzas armadas, "qué los hace distintos de los hijos de una cajera", se ha preguntado, y ha tachado a Ayuso de "sepulturera de la universidad pública".

"Resulta que a la gente le encanta sufrir", ha ironizado Ayuso ante el panorama descrito por la portavoz de Más Madrid. "Hasta 120.000 personas al año dicen: 'Me voy a la Comunidad de Madrid a sufrir'", le ha lanzado tras asegurar que su formación va camino de ser "irrelevante" e integrarse en el PSOE.

La semana pasada fue Vox el partido al que la presidenta madrileña tildó de irrelevante. Su portavoz, Isabel Pérez Moñino, lo ha recordado no sin dejar de indicarle que su formación gobierna con el PP en casi una treintena de ayuntamientos de la región. "Hemos sido, somos y seremos decisivos", ha dicho, entre otras cosas para recortar el gasto público. Ayuso no se ha empleado tan a fondo en su respuesta como la semana pasada. "Sigue sin decir de dónde recortar, porque no hay gasto superfluo en la región", ha apuntado.