El restaurante francés Le Doyenné aterriza en Madrid: cocina de temporada y respeto por la tierra

Tras el éxito cosechado en anteriores ediciones nacen las In Residence Sessions by Rioja, una serie de pop-ups más breves del 21 al 25 de mayo, pero que se extenderán a lo largo de todo 2025 con una cartelera de alto nivel. El encargado de inaugurar esta nueva etapa será el chef James Henry, que traerá por primera vez a la capital española la esencia de Le Doyenné, su restaurante y granja ubicado en el castillo de Saint-Vrain, a pocos kilómetros de París. Durante cinco días, Madrid, concretamente en Semilla Food Studio (C/ José Ortega y Gasset, 67) acogerá esta experiencia única e irrepetible, donde la esencia de Le Doyenné se trasladará fielmente a través del talento de Henry y su equipo. Una oportunidad para descubrir una forma distinta de entender la alta cocina y de experimentar su creación gastronómica basada en la tierra, el tiempo y el sabor real de los ingredientes.

James Henry, chef del restaurante Le Doyenné. / Instagram

Una visión regenerativa de la alta cocina

Nacido en Australia y formado entre Byron Bay, Sumatra y Melbourne, Henry ha construido una trayectoria marcada por el respeto a los productos, el territorio y la temporalidad. En París, se ganó el reconocimiento del sector con restaurantes como Au Passage y Bones, pero fue con Le Doyenné, junto a su socio Shaun Kelly, donde consolidó un proyecto profundamente personal que ha sido reconocido con una Estrella Verde Michelin y figura actualmente en el puesto 70 de The World’s 50 Best Restaurants 2024.

Le Doyenné es mucho más que un restaurante: es también una granja en activo y una casa de huéspedes, todo enmarcado en los terrenos históricos de un castillo con siglos de historia ligado a figuras como la condesa de Barry o la familia Borghese. En colaboración con la familia Mortemart, Henry y Kelly han transformado este enclave en un modelo de sostenibilidad gastronómica, donde el lujo está en el arraigo y la autenticidad.

Del campo al plato, sin atajos

El huerto de Le Doyenné funciona bajo principios de agricultura regenerativa, una práctica que busca no sólo producir alimentos, sino también restaurar el ecosistema agrícola. Hortalizas autóctonas, hierbas silvestres y frutas de temporada marcan el ritmo de una cocina que cambia casi a diario, moldeada por las micro-estaciones del año y por lo que la tierra ofrece en su mejor momento. La propuesta culinaria se completa con productos excepcionales del territorio francés: caza, mariscos, lácteos artesanales, aves criadas en libertad y bajo el paraguas del respeto absoluto por el ingrediente y su temporalidad. Para Henry, la estacionalidad no se limita a las verduras, también se aplica a las ostras, el queso o la carne.