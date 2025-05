Radiografía de las enfermedades reumáticas en Madrid: 1,5 millones de pacientes, y no solo son personas mayores

Se estima que en España hay más de 11 millones de personas con enfermedades reumáticas. En la Comunidad de Madrid, según datos de la Sociedad Española de Reumatología, en torno al millón y medio. "Aunque son relativamente comunes, estas patologías son sumamente complejas y de causas desconocidas en muchas ocasiones", explica el doctor Marcos Paulino, presidente de la SER.

Dada la previsión del aumento de estas enfermedades en el futuro, el doctor Paulino insiste en la necesidad "no solo de aumentar el número de especialistas, sino que estos estén homogéneramente distribuidos por el territorio, con el in de garantizar una atención equitativa a los ciudadados. Que no dependa del código postal la calidad del servicio y la facilidad de acceso al sistema sanitario".

El 51º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Reumatología, que se celebra desde este martes, hasta el próximo 16 de mayo en el Palacio Municipal IFEMA Madrid, reúne a más de 1.900 especialistas.

Las enfermedades reumáticas, en datos El 80% de los pacientes que sufren enfermedades reumáticas son mujeres. Este tipo de patologías suele debitar en la mediana edad, entre los 25-45 años. No obstante, alertan los especialistas, puede aparecer a cualquier edad. De los 11 millones de afectados en España, 1 de cada 4 son adultos. Entre el 10-15% de las consultas son en Atención Primaria. Representan 1/10 urgencias hospitalarias y supone el 1,5% del PIB en países desarrollados. Las enfermedades reumáticas son dolencias crónicas, en las que una intervención temprana reduce daños e incapacidad. Están asociadas a una gran cantidad de comorbilidades (junto a otras enfermedades). La prevalencia y la tendencia va hacia la cronicidad. Hay más de 200 enfermedades reumáticas, el 1% produce incapacidad laboral y es la primera causa de incapacidad en el mundo occidental. Gran potencial para discapacidad e invalidez.

Dr. Marcos Paulino, presidente de la SER y Dr. José Luis Andréu, presidente del Comité Organizador Local del 51º Congreso de la SER. / EPE

Faltan especialistas en Reumatología

En la actualidad, según los datos de la Sociedad Española de Reumatología, hay 2,17 especialistas por cada 100.000 habitantes. Lo ideal, según el doctor Paulino, "es un reumatólogo por cada 30.000 habitantes". Ahora mismo la situación en el Sistema Nacional de Salud es de "déficit de reumatólogos en las comunidades autónomas".

Sin embargo, como aclara el reumatólogo, "hay un interés creciente por la especialidad. La incorporación de nuevas tecnologías, el diagnóstico precoz y el aprovechamiento de los recursos que van surgiendo hacen de la Reumatología un campo en constante evolución. Prueba de este dinamismo es que ningún año queda una plaza sin cubrir en la formación MIR".

“Estamos esperando una actualización de los criterios de acreditación de las Unidades docentes por parte del Ministerio de Sanidad, ya que nos consta que desde la Comisión de la Especialidad se hizo la revisión pertinente, a la espera de ser aprobada”, indica el doctor Paulino, quien recuerda la importancia de ofrecer unas condiciones de trabajo y contratos atractivos para evitar la “fuga de talento”.

Mayor concienciación

El presidente del Comité Organizador Local del 51º Congreso Nacional de la SER, el doctor José Luis Andréu, también insiste en la importancia de la detección precoz en las enfermedades reumáticas.

En este sentido, destaca importantes mejorías, “gracias a una mayor concienciación por parte de la población; así como por la colaboración con Atención Primaria, Dermatología, Digestivo, Oftalmología, Nefrología, Neurología o Neumología, entre otros”. Si bien, añade, “sería muy relevante profundizar en las consultas interdisciplinarias y en las vías rápidas de acceso a los Servicios de Reumatología desde los diferentes especialistas”.

Por qué aparecen las enfermedades reumáticas

Con respecto a las causas, se han identificado nuevos genes asociados a diferentes procesos autoinmunes, lo que está permitiendo una mejor predicción del riesgo.

Además, explica el doctor Andréu, “se está evidenciando que la disbiosis intestinal podría contribuir a la aparición de enfermedades autoinmunes. También se han reafirmado roles de factores como el tabaquismo, la obesidad o ciertas infecciones virales en el inicio y empeoramiento de patologías reumatológicas”.