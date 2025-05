Kebab de lujo en Chamberí: el bocado con dos estrellas Michelin que solo puedes probar en mayo.

Pollo, ternera o cordero halal, así sabe el nuevo lujo gastronómico de la capital. Un bocado callejero con alma de alta cocina es el resultado del nuevo kebab Michelin, la nueva fórmula de Mómö (C/ Hartzenbusch, 9 / 911 41 76 65) y Cañitas Maite tras presentar un not kebab de pastrami de oveja madura que se degusta con las manos y que podría estar en un pase de menú de degustación. Sabe a mimo, a técnica y a lujo sin prisas. El espacio que recoge esta nueva oferta gastronómica parece sacado de una película de culto: un vagón de metro reconvertido en restaurante, luces suaves, olor a carne ahumada y un murmullo de fondo que suena a ciudad.

En su cuenta de Instagram, Mómö lo resume bien: el lujo también se come con las manos. Y aunque el vídeo del montaje hace que se activen las papilas gustativas, lo que realmente sorprende es el gesto: alta cocina que baja a la calle sin perder ni un gramo de intención. "Porque esto no es street food. O sí. Pero con ambición, con oficio, y con ganas de cambiar las reglas del juego porque es un kebab, no kebab". Cuesta 22 euros y, a diferencia de otros platos similares, éste se come sin cubiertos. Pero no es comida rápida. Es una pieza de alta cocina que ha escapado –por un rato– del menú degustación con estrella Michelin de Oba, el templo radical de Javi Sanz y Juan Sahuquillo en Casas-Ibáñez.

Ingredientes para chuparse los dedos

Una carne trabajada con la devoción de un brisket texano: tres días de salmuera, ocho horas de humo, cuatro de vapor. Todo para que cada bocado se deshaga, se funda y te haga cerrar los ojos por instinto. Lechuga romana, rúcula, pepino fresco y encurtido, lima, cebollino. Y una mayozata —mezcla de mayonesa, mostaza y lima— que lo liga todo con deseo y el pan no envuelve: abraza.