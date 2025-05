Día del Niño Hospitalizado, un vídeo para mostrar que las lágrimas se pueden convertir en sonrisas

"No me aburro mucho porque se me ocurren cosas que hacer en los ingresos que estoy bastante tiempo", nos explica Yulie desde su cama, ingresada en el Hospital Materno Infantil del Gregorio Marañón de Madrid. Es uno de los miles de niños que cada día se despierta desde la habitación de un hospital.

"Los enfermeros también me ayudan a estar mejor. Me gustan las actividades, como las que hace Juegaterapia, y también cuando salimos un poco de la habitación para hacer manualidades y cosas así. Y vienen las profes del cole de aquí".

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 8,92 niños de 0 a 4 años (por cada 100.000) y 3,79 de 5 a 15 años han estado ingresados en los últimos 12 meses. En los más pequeños, el motivo de la hospitalización suele ser bronquiolitis, una infección pulmonar que aparece antes de los 2 años.

Sin embargo, en la mayoría de los casos permanecen ingresados en la planta de Oncología Pediátrica. Leucemias o tumores sólidos (como neuroblastoma o sarcomas) requieren ingresos prolongados para quimioterapia, cirugía o evitar posibles complicaciones.

Menú especial para los niños ingresados

"Somos conscientes de la importancia de la humanización en la atención sanitaria. No se trata solo de tratar la enfermedad, sino de valorar de forma integral a nuestros pacientes, incluyendo su bienestar emocional y social", señala el doctor Felipe González, pediatra del Hospital Gregorio Marañón.

Por eso, desde el hospital se celebra este día con los niños hospitalizados lanzando besos, bailando, recibiendo la visita de personajes conocidos y ofreciéndoles un acompañamiento cercano.

También se prepara un menú especial y se organizan numerosas actividades para que los pequeños se sientan lo más cómodos posible, casi como en casa. El objetivo es que todo el personal participe y se una a esta celebración tan especial.

Durante este Día del Niño Hospitalizado, los menores tienen un menú especial y un postre muy divertido, con el que estrenan una vajilla diferente solo para ellos.

“Con este detalle queremos contribuir a que los pequeños tengan una estancia más agradable y amigable. Esperamos que les agrade y que se coman toda la comida para encontrar los pececitos del fondo”, explica Ana Cerrillo, subdirectora de Servicios Generales del Hospital Gregorio Marañón.

"Respetamos que los niños necesiten ir al colegio y que deban pasar el menor tiempo posible en el hospital, porque su casa es el mejor entorno para recuperarse", recalca Nuria Mira, jefa de Enfermería del Hospital Gregorio Marañón

Siempre que sea seguro, el equipo trata de adelantar el alta para que los niños puedan volver cuanto antes. Y en días como hoy, aprovechan para celebrar con los que sí están aquí, intentando que su estancia sea lo más amable y llevadera posible.

Carreras por el pasillo con las sillas de ruedas

Son muchas horas en el hospital. Lejos del resto de su familia, amigos, compañeros del colegio... En esos momentos de bajón, como cuenta Yulie, "nos salíamos al pasillo y hacíamos carreras con la silla de ruedas, María y yo. También nos disfrazamos en Carnaval, en Halloween... y pues me lo paso muy bien con ellos".

En el caso de Carla, lleva siete meses ingresada. Aunque su rutina ha cambiado radicalmente, "vengo al cole (aula hospitalaria), hago los deberes, luego salgo, como y me voy a una sala. Voy a la sala de Menudos Corazones".

Los niños, en muchas ocasiones se 'olvidan' que están en el hospital y hacen 'cosas de niños', como nos relata Alejandro. "Pues me tumbo en la camilla y veo la tele o la tablet. La cama sube, baja y tiene respaldo. También estoy con mis hermanos y eso". Y sobre que le dice a sus médicos y enfermeras: "Muchas gracias por toda la atención".