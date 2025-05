Ayuso, sobre el congreso del PP: "Lo que pasa en el partido se queda en el partido, como en Las Vegas"

"Lo que pasa en el partido se queda en el partido, como en Las Vegas". De esa manera ha zanjando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, las preguntas sobre el futuro congreso nacional del PP y la posibilidad de que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, modifique el sistema de primarias. Ayuso mostró ayer su opinión de que era necesario "acelerar" la convocatoria del congreso popular y expresó después su apoyo a Feijóo al señalar que representa "el cambio imprescindible" para España.

"Otra cosa", ha añadido, "son los debates de ideas y programas. Por supuesto, quienes tenemos gobiernos tenemos la responsabilidad de comprometernos con los ciudadanos y exponer nuestras líneas maestras". Ayuso adelantó ayer en este sentido que España necesita "un proyecto político que defienda la libertad y la vida".

La presidenta madrileña ha sido preguntada al respecto durante una visita al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid Félix Rodríguez de la Fuente, desde donde también se ha referido a los whatsapps entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos desvelados por El Mundo. A su juicio, los comentarios que comparten sobre barones socialistas como Javier Lambán o Emiliano García Page o la ministra Margarita Robles revelan el trato que da a quienes discrepan Sánchez, de quien ha asegurado que "está llevando a la política española a su peor momento".

"Hasta hace muy poco", ha proseguido, "nos entendíamos entre ministros y presidentes de comunidades autónomas, aunque incluso entre nosotros no tuviéramos nada que ver". No hace tanto, ha dicho, "en la pasada legislatura". Hoy todo eso ha "degenerado a gran velocidad", a medida que el presidente del Gobierno, ha asegurado, se ha visto "rodeado de problemas y de escándalos".

Ayuso también ha sido preguntada por la declaración ante el juez del fiscalista Javier Gómez Fidalgo, que representó a su pareja, Alberto González Amador. Ha preferido no opinar y volver el argumento contra Sánchez. "Desconozco lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir esta persona, a la que no conozco, por cierto, no sé ni qué trabajo tiene", ha afirmado, antes de añadir: "Lo que sí es que fue contratado por parte de un particular que con su patrimonio y con su dinero se está defendiendo de una operación de Estado".

Por oposición, ha asegurado, la abogacía del Estado o la Fiscalía General están siendo empleados en defensa del delegado del Gobierno en Madrid o de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. "Estamos viendo cómo los poderes del Estado utilizan los recursos públicos de todos los españoles para defenderse de la propia justicia. Está quedando muy bonito el panorama", ha asegurado.

Asimismo se ha referido a al situación en la terminal T4 del Aeropuerto de Barajas, donde pernoctan más de 400 personas. La presidenta madrileña ha insistido en que la Comunidad no tiene competencias por tratarse de una instalación de Aena. "Si se puede hacer algo por nuestra parte, porque ellos oficialmente lo piden, nosotros vamos a intentar hacer lo que sea porque es una situación inhumana para esas personas y desde luego Madrid y España entera no merecen esa imagen", ha afirmado. Lo que no puede ser, ha añadido, "es negarse en banda a actuar y permitir que esto se haya convertido ya en un runrún internacional".