¿Cuáles son las mejores bibliotecas para estudiar en Madrid? Estas son las salas de estudio disponibles para preparar los exámenes finales

El verano se acerca, y con él, los exámenes finales. No es un secreto: si quieres disfrutar de unas vacaciones tranquilas, has de pasar por el mal trago de los globales primero. Si bien ahora empieza a hacer calor y nos apetece hacer planes fuera de casa, tenemos que tener la mente fría y concentrarnos en los estudios.

Eso sí, no es fácil para todos. Seguro que alguna vez has intentado estudiar y simplemente por estar en tu habitación no te concentras del todo. A eso se le pueden sumar otro tipo de molestias, como obras, ruidos o vecinos.

Rodearnos de personas a las que veamos estudiar también ayuda a nuestra mente. No es lo mismo estar en una sesión de estudio en nuestra casa con todas las distracciones presentes que en una biblioteca con el resto de estudiantes. A continuación, y para favorecer tu concentración, te detallamos todas las salas de estudio disponibles en Madrid.

¿Cuáles son las mejores bibliotecas para estudiar en Madrid?

En Madrid hay actualmente 35 aulas distribuidas por toda la localidad. Encontrar una sala de estudio cerca de casa es vital para cualquier estudiante y, aunque haya multitud de ellas, muchos no saben ni ubicación ni disponibilidad. Para facilitar el estudio a todo aquel que lo necesite, estas son todas las localizaciones de las aulas de estudio de la capital.

Centro Dotacional Integrado Arganzuela Ángel del Río.

Centro Sociocultural Teresa de Calcuta (Barajas).

Fernando Lázaro Carreter (Carabanchel).

Oporto (Carabanchel).

Luis Gonzaga (Chamartín).

Fernando Vizcaíno Casas (Chamberí).

Centro Cultural Galileo (Chamberí).

Centro Cultural San Juan Bautista (Ciudad Lineal).

Centro Sociocultural Ciudad Lineal (Ciudad Lineal).

Alfonso XII (Fuencarral - El Pardo).

Aula de estudio Manoteras (Hortaleza).

Carril del Conde (Hortaleza).

Francisco José González Tejera (Hortaleza).

Motilla del Palancar (Hortaleza).

Sanchinarro (Hortaleza).

Almirante Churruca (Latina).

Centro Sociocultural El Greco (Latina).

Arquitecto Juan de Herrera (Latina).

Cayetano Pando (Latina).

Cebreros (Latina).

Centro Sociocultural Latina (Latina).

Escritor Pedro de Répide (Latina).

José Luis Sampedro (Latina).

Maqueda (Latina).

Miguel Hernández (Latina).

Paseo de Extremadura (Latina).

Sara Montiel (Latina).

Corín Tellado (Moncloa-Aravaca).

Julio Cortázar (Moncloa-Aravaca).

Centro Sociocultural Moratalaz.

Centro Cultural El Torito (Moratalaz).

Centro Intergeneracional Río Esmeralda.

Centro Sociocultural Talleres de Creatividad (Puente Vallecas).

Centro cultural Lope de Vega (Puente Vallecas).

Centro Cultural Pozo del tío Raimundo (Puente Vallecas).

Si eres de los que está preparando la PAU este año, aprovecha para maximizar tu tiempo de estudio en las diferentes bibliotecas y salas de estudio de Madrid. Si por el contrario estás en el instituto o universidad, recuerda que siempre puedes acceder a las instalaciones de tu facultad o centro para preparar los contenidos que te van a entrar en tu próximo examen.