Martes apacible en Madrid antes del regreso de las precipitaciones: esta es la previsión de la AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo para este próximo miércoles en prácticamente la totalidad de la Comunidad de Madrid. Las tormentas y el granizo predominarán en el área metropolitana, en la Sierra de Madrid, en la zona de Henares y en el sur de la región desde el mediodía hasta la medianoche. Podrían acumularse hasta 15 mm por metro cuadrado en 24 horas. Además, los expertos advierten de la probable caída de granizo "menudo" en bastantes zonas de la capital.

Tras un domingo espléndido y un lunes apacible, pocos se esperaban la vuelta de este clima incómodo de cara a mediados de la semana. Sin embargo, en escasas 48 horas tocará volver a ponerse a cubierto de las precipitaciones. Antes, este martes, aún podremos disfrutar de un día soleado perfecto para dar un paseo por las zonas verdes de la ciudad, como puede ser Madrid Río o el Retiro.

La predicción de la AEMET para este martes en Madrid

La lluvia no hará presencia en Madrid este martes. Los cielos se mantendrán despejados durante la madrugada, dejando que el sol acaricia el asfalto de la urbe hasta el mediodía. La segunda parte de la jornada será algo más complicada, en el sentido de que los nubarrones enturbiarán el ambiente y oscurecerán el cielo. No obstante, las agradables temperaturas que se mantendrán a lo largo de todo el día invitarán igualmente a salir a la calle.

Las mínimas no descenderán de los nueve grados en todo el día, mientras que las máximas no sobrepasarán unos estupendos veinte grados centígrados. El viento no soplará con fuerza, por lo que no será un impedimento para disfrutar de una buena caminata al aire libre.