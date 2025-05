Gobierno, Ayuntamiento y Aena mantienen las espadas antes de la enésima reunión por Barajas

Este lunes por la tarde, las administraciones implicadas en el grave problema de sinhogarismo que sufre el aeropuerto de Barajas volverán a reunirse para intentar desbloquear la situación, enquistada desde hace meses. Pese a la proximidad del encuentro, ninguna de las partes cede un mínimo en sus posturas, extremadas desde el pasado viernes, cuando Aena amenazó con recurrir a los tribunales para obligar al Ayuntamiento de Madrid a hacerse cargo de las cerca de 500 personas sin hogar que pernoctan en la Terminal 4.

En rueda de prensa, el presidente de Aena, Maurici Lucena, advirtió de su intención de acudir a la vía de lo contencioso-administrativo ante lo que considera una "dejación de funciones" por parte del Gobierno municipal. Lejos de rebajar el tono, el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, que esa misma mañana había instado al Ejecutivo central a dejar de "lavarse las manos", redobló la apuesta acusando a la gestora pública de "utilizar políticamente a las personas más vulnerables" y de llevar a cabo un "hostigamiento hacia las personas que viven o pernoctan en el aeropuerto".

El fin de semana transcurrido no ha servido para moderar las posturas. Durante un desayuno informativo celebrado esta mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "lamentable" la imagen que está ofreciendo el Gobierno central, al cual ha reprochado que "no quiera arreglar" la situación. "Es la puerta de entrada a Madrid, a la capital de España, y les da igual. Pero también les da igual la situación de todas estas personas", ha señalado Ayuso.

Desde el Gobierno, su delegado en la región, Francisco Martín, ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento de la capital para que "asuma su responsabilidad" y actúe de una vez en Barajas, convertido ya en una suerte de "albergue municipal" de la ciudad. "Hemos estado prácticamente dos meses en una mesa (de diálogo) en la que no se ha conseguido avanzar y confío en que ya, por fin, el Ayuntamiento asuma que el Aeropuerto de Madrid-Barajas no puede convertirse, no puede seguir siendo el albergue municipal de la ciudad", ha lanzado Martín.

En la misma línea, la portavoz socialista de la capital, Reyes Maroto, se ha dirigido también esta mañana a Comunidad y Ayuntamiento para instarles a poner una solución de una vez por todas. "El problema que se está viviendo se tendría que haber resuelto ya", ha afirmado Maroto, para quien la imagen "lamentable" es la que está ofreciendo la ciudad de Madrid y la "deslealtad institucional" del PP. Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha insistido en que las competencias en este asunto son exclusivamente del Consistorio y ha exigido a Almeida que lidere la búsqueda de una solución.

Ante la ausencia del alcalde, de visita institucional en Riad, la vicealcaldesa madrileña, Inma Sanz, ha asumido el papel de dar réplica a todas estas declaraciones. El Ayuntamiento participará en la reunión de esta tarde "con la mejor de sus voluntades", ha expuesto, pero "dejando claro que tiene que haber una implicación [...] por parte del Gobierno de España". Según la portavoz municipal, hay "hasta cinco ministerios que deberían estar implicados en esta solución y que hasta el momento lo que han dado es la callada por respuesta". De lo contrario, "no vamos a encontrar una solución", ha recalcado Sanz.

Sindicatos recurren al Defensor del Pueblo

El sindicato Alternativa Sindical Aena/Enaire (Asae) ha pedido este lunes a la Oficina del Defensor del Pueblo el "desalojo urgente" de las personas que viven y pernoctan en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y que se ha convertido, según recalcan, en "una ciudad sin ley".

"Pedimos, por favor, que desalojen el aeropuerto y estas personas se vayan a un lugar digno", ha subrayado Antonio Llarena, secretario general del sindicato, tras hacer entrega de una carta en la que se insta a Ángel Gabilondo a ejercer como "mediador" en una Mesa de Diálogo con presencia de las administraciones implicadas para lograr una solución urgente a esta situación y se le invita a agendar "una visita urgente a Barajas", en horario de 23 horas a 05.00 horas, para comprobar 'in situ' la situación.

Para el sindicado, es necesario desalojar de forma urgente a estas personas de Barajas --"esperamos que para verano, en una semana, desalojen el aeropuerto", ha dicho Llarena-- y se busque un lugar para albergarles dignamente